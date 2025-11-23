Microsoft se décide enfin à tacler les lenteurs chroniques de son Explorateur de fichiers. Une astuce toute simple, en cours de test, promet de gommer ces précieuses secondes perdues à chaque ouverture de dossier.
On connaît tous ce petit moment de solitude devant son écran, ce léger flottement quand on clique sur l'icône jaune de l'Explorateur et qu'il ne se passe... rien, ou presque, pendant une bonne seconde. Pour nous, utilisateurs quotidiens, c'est l'une des petites frustrations qui s'accumulent. Eh bien, sachez que du côté de Redmond, le message semble (enfin) passé. Les équipes de Windows nous concoctent une solution pragmatique pour rendre l'expérience un peu plus vive.
Une feinte technique plutôt maligne
Ne vous attendez pas à une réécriture complète du code, Microsoft a choisi la voie de la ruse. L'idée ? Lancer l'Explorateur discrètement dès que vous allumez votre machine. Il reste là, tapi dans l'ombre de votre mémoire vive, prêt à bondir.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Résultat des courses : quand vous le sollicitez, il est déjà là. Fini le démarrage à froid qui traîne la patte. C'est une illusion d'optique technique, certes, mais si ça nous fait gagner en fluidité, on ne va pas bouder notre plaisir. Cette option sera activée d'office, mais les puristes pourront toujours la désactiver s'ils préfèrent garder la main sur leurs ressources système.
Un ménage de printemps dans les clics
Puisqu'on est dans les bonnes nouvelles, l'interface aussi se refait une petite beauté ergonomique. Le menu contextuel, vous savez, ce pavé qui apparaît au clic droit, va subir une petite cure d'amaigrissement bienvenue. L'objectif est de regrouper tout ce qui concerne la gestion pure des fichiers sous une bannière unique. C'est un détail, mais qui devrait nous éviter de scroller inutilement pour trouver une fonction basique. C'est le genre de petite attention qui montre que l'ergonomie revient (doucement) au centre des préoccupations, après les quelques sueurs froides de l'été dernier.
Il faudra encore un peu de patience avant de voir débarquer ces optimisations sur nos machines grand public. Pour l'instant, ce sont les testeurs du programme Insider qui essuient les plâtres. Le déploiement pour le commun des mortels est calé pour début 2026. En attendant, on sent que Microsoft met les bouchées doubles. Entre l'accélération de la gestion des archives et les correctifs qui s'enchaînent, la firme semble avoir compris que la performance brute reste le nerf de la guerre pour nous séduire. Reste à voir si cette promesse de rapidité tiendra la route sur nos PC une fois la mise à jour installée.