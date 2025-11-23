Puisqu'on est dans les bonnes nouvelles, l'interface aussi se refait une petite beauté ergonomique. Le menu contextuel, vous savez, ce pavé qui apparaît au clic droit, va subir une petite cure d'amaigrissement bienvenue. L'objectif est de regrouper tout ce qui concerne la gestion pure des fichiers sous une bannière unique. C'est un détail, mais qui devrait nous éviter de scroller inutilement pour trouver une fonction basique. C'est le genre de petite attention qui montre que l'ergonomie revient (doucement) au centre des préoccupations, après les quelques sueurs froides de l'été dernier.

Il faudra encore un peu de patience avant de voir débarquer ces optimisations sur nos machines grand public. Pour l'instant, ce sont les testeurs du programme Insider qui essuient les plâtres. Le déploiement pour le commun des mortels est calé pour début 2026. En attendant, on sent que Microsoft met les bouchées doubles. Entre l'accélération de la gestion des archives et les correctifs qui s'enchaînent, la firme semble avoir compris que la performance brute reste le nerf de la guerre pour nous séduire. Reste à voir si cette promesse de rapidité tiendra la route sur nos PC une fois la mise à jour installée.