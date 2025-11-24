Après des mois à tenter de pousser Copilot à travers Edge, parfois en forçant un peu fort la main aux internautes, Redmond change enfin de stratégie. L’entreprise travaille sur une extension Copilot dédiée à Chrome, repérée dans la feuille de route Microsoft 365.
Chrome occupe une place tellement écrasante que même Microsoft semble fatiguée de jouer la résistance. Longtemps, l’entreprise a tout misé sur Edge pour imposer Copilot, avec une intégration serrée et une communication parfois insistante. Sauf que la majorité du public n’a jamais quitté Chrome, y compris dans les environnements professionnels où les flottes sont déjà alignées sur le navigateur de Google. Cette réalité, Microsoft paraît l’avoir enfin intégrée. Une entrée dans la feuille de route Microsoft 365 confirme qu’une extension Copilot dédiée à Chrome est en préparation.
Si vous ne venez pas à Copilot, Copilot viendra à vous
D'après le contenu de l’entrée 530577, cette extension devrait intégrer Copilot Chat et Copilot Search directement dans Chrome, offrant la possibilité de résumer des pages, d’interroger les données Microsoft 365 ou de lancer des recherches contextualisées sans changer d’onglet. Microsoft décrit un fonctionnement fluide, intégré au navigateur, vraisemblablement capable d’aller piocher dans les documents, mails ou fichiers stockés dans Microsoft 365, puis de livrer des réponses structurées dans le navigateur de Google.
À y regarder de plus près, Redmond présente cette intégration comme un outil pensé pour les environnements de travail. Le discours insiste sur la productivité, la diminution des interruptions et les garanties de conformité, arguant que Copilot pourra fonctionner dans Chrome sans s’écarter des règles de sécurité associées à Microsoft 365. L’extension s’adresse ainsi aux organisations qui dépendent déjà de l’écosystème Microsoft tout en ayant fait de Chrome leur navigateur de référence. Un mouvement très terre à terre, presque inévitable, qui montre surtout que Microsoft tient absolument à installer Copilot tout en haut de la pile en entreprise, avec ou sans Edge pour l’accompagner.
Le déploiement est prévu pour février 2026, et même si Microsoft ne parle pour l’instant que d’usages professionnels, l’arrivée de Copilot dans Chrome laisse clairement entrevoir une future déclinaison grand public.
Stratégie assumée… ou adaptation forcée ?
Vous en conviendrez, cette décision peut sembler aller à l’encontre du discours tenu quelques jours plus tôt à l’Ignite 2025. Lors de sa conférence, Microsoft ne s’est pas privée de présenter Edge for Business comme le premier navigateur sécurisé taillé pour l’IA en environnement professionnel (Perplexity et Opera apprécieront), Copilot Mode en tête d’affiche et une batterie de fonctions de sécurité destinées à rassurer les organisations les plus strictes.
Pourtant, derrière cette communication savamment orchestrée, l’extension Copilot pour Chrome raconte tout autre chose. Microsoft sait que les entreprises n’abandonneront pas Chrome du jour au lendemain. Beaucoup l’ont adopté depuis des années, sécurisent déjà leurs environnements autour de lui et n’ont aucune intention de reconfigurer leurs flottes pour satisfaire la stratégie d’un éditeur, aussi tenace soit-il. Le pragmatisme a donc fini par l’emporter.
En rendant Copilot disponible dans Chrome, Microsoft ouvre surtout une voie plus crédible pour pousser son assistant en entreprise. Edge continuera d’être mis en avant comme la vitrine idéale, renforcée, optimisée, intégrée jusqu’au dernier pixel. Mais cette fois, Redmond semble accepter que la réalité du terrain échappe au choix binaire martelé jusque-là. Mieux vaut Copilot partout, même dans Chrome, que Copilot coincé dans un navigateur resté en marge des usages.
