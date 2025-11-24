D'après le contenu de l’entrée 530577, cette extension devrait intégrer Copilot Chat et Copilot Search directement dans Chrome, offrant la possibilité de résumer des pages, d’interroger les données Microsoft 365 ou de lancer des recherches contextualisées sans changer d’onglet. Microsoft décrit un fonctionnement fluide, intégré au navigateur, vraisemblablement capable d’aller piocher dans les documents, mails ou fichiers stockés dans Microsoft 365, puis de livrer des réponses structurées dans le navigateur de Google.

À y regarder de plus près, Redmond présente cette intégration comme un outil pensé pour les environnements de travail. Le discours insiste sur la productivité, la diminution des interruptions et les garanties de conformité, arguant que Copilot pourra fonctionner dans Chrome sans s’écarter des règles de sécurité associées à Microsoft 365. L’extension s’adresse ainsi aux organisations qui dépendent déjà de l’écosystème Microsoft tout en ayant fait de Chrome leur navigateur de référence. Un mouvement très terre à terre, presque inévitable, qui montre surtout que Microsoft tient absolument à installer Copilot tout en haut de la pile en entreprise, avec ou sans Edge pour l’accompagner.

Le déploiement est prévu pour février 2026, et même si Microsoft ne parle pour l’instant que d’usages professionnels, l’arrivée de Copilot dans Chrome laisse clairement entrevoir une future déclinaison grand public.