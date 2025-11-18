L’autre facette des annonces autour d’Edge for Business concerne moins les fonctions visibles que le cadre dans lequel elles s’exécutent. Si Microsoft veut faire du navigateur la porte d’entrée des agents, elle doit aussi rassurer les équipes qui jonglent avec des environnements hybrides, des prestataires externes et des politiques de conformité de plus en plus strictes.

Le premier volet de ce chantier concerne la gestion des appareils qui n’appartiennent pas à l’entreprise, mais qui accèdent pourtant à ses ressources. Edge for Business s’appuyait déjà sur Intune Mobile Application Management pour les usages de type Bring Your Own Device, mais Microsoft étend désormais cette logique aux appareils gérés par des tiers, par exemple des agences ou des prestataires. Concrètement, l’IT peut définir un profil géré Edge for Business sur une machine administrée par une autre organisation, avec un espace contrôlé pour la navigation professionnelle. Les fichiers téléchargés transitent alors vers un OneDrive professionnel plutôt que sur le disque local, et des restrictions de copier-coller empêchent les données de s’échapper hors du périmètre défini afin d’éviter que des données sensibles n’atterrissent dans un document personnel ou une application non approuvée. Ce dispositif est annoncé en préversion pour le début 2026.

Microsoft s’attaque aussi aux fuites involontaires avec le duo filigrane + presse-papiers protégé. Sans grande surprise, le filigrane ajoute une surimpression sur les pages et documents marqués comme sensibles, en s’appuyant sur les politiques de classification et de prévention des fuites déjà en place, histoire de rappeler visuellement que le contenu à l’écran doit être manipulé avec prudence. Le presse-papiers protégé permet de définir un périmètre de confiance entre applications web gérées, où le copier-coller reste fluide, tout en bloquant les tentatives de sortie vers l’extérieur avec un avertissement clair côté utilisateur. Ces deux fonctions sont déjà proposées en préversion.

Sur la gestion quotidienne, Microsoft cherche à alléger un peu le travail des administrateurs et administratrices. Le service de gestion d’Edge dans le centre d’administration Microsoft 365 prend désormais en charge les politiques multi-plateforme. Les mêmes règles peuvent s’appliquer au navigateur sur Windows, macOS, iOS et Android, sans multiplier les consoles ni les configurations spécifiques à chaque OS. Dans la même veine, le mode Enterprise Preview permet de pousser des versions Beta d’Edge directement à l’intérieur de la version Stable, sans installer un binaire séparé. Les équipes IT peuvent choisir quels groupes d’utilisateurs serviront de pilotes, autoriser ou non un retour à la version stable si quelque chose casse, et récupérer des retours sans enrayer la production.

Enfin, Edge for Business doit aussi mieux encadrer les extensions, souvent installées un peu en roue libre sur les postes. Le navigateur proposera un inventaire centralisé des modules présents sur le parc, avec le nombre d’utilisateurs et les demandes pour les plugins bloqués. Cette visibilité renforcée sur les extensions doit là aussi arriver en préversion début 2026.

Bref, si vous ne l’aviez pas encore compris, Edge for Business est en train de devenir à la fois la vitrine des fonctions d’IA appliquées au navigateur et un point de contrôle stratégique pour la sécurité des données. Il n’y a plus qu’à.