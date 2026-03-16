Annoncé comme un assistant omniprésent dans Windows 11, Copilot devait s’inviter dans les notifications, les paramètres ou encore l’Explorateur de fichiers. Deux ans plus tard, plusieurs de ces intégrations ont disparu de la feuille de route de Microsoft.
En 2024, Microsoft présentait Copilot comme la future colonne vertébrale de Windows 11. L’assistant devait s’intégrer profondément dans le système, au point de devenir une présence quasi permanente dans l’interface, afin de proposer des actions contextuelles ou d’exécuter certaines tâches directement depuis l’OS. Deux ans plus tard, plusieurs de ces fonctions n’ont toujours pas vu le jour et pourraient bien ne jamais arriver.
La grande intégration de Copilot n’a jamais eu lieu
Selon les informations de Windows Central, qui cite des sources proches du dossier, Microsoft aurait finalement mis de côté plusieurs intégrations de Copilot dans Windows 11. Ces projets concernaient notamment les Paramètres, les notifications et l’Explorateur de fichiers.
Lors des présentations consacrées aux Copilot+ PC en 2024, Microsoft avait brièvement montré comment l’assistant pourrait s’intégrer directement dans différentes interfaces du système, évoquant un déploiement dans le courant de l’année. Dans les Paramètres, l’assistant devait ainsi permettre de trouver ou d’activer certains réglages en formulant simplement une requête en langage naturel, tandis que l’Explorateur de fichiers était censé exécuter certaines actions depuis l’interface, sans ouvrir d’application dédiée. Microsoft avait également évoqué un système de suggestions Copilot dans les notifications, capable de proposer des actions rapides à partir d’une alerte.
Mais ces fonctions n’ont jamais été intégrées, même dans les versions de test de Windows 11. D’après les sources citées par Windows Central, ces projets auraient été relégués au second plan, peu après le report de Windows Recall, alors que Microsoft réévaluait plus largement sa stratégie autour de l’intelligence artificielle dans le système.
Une IA toujours présente, mais Copilot se fait plus discret
Pour autant, pas question pour Microsoft d’abandonner l’intelligence artificielle dans Windows 11. Plusieurs fonctions reposant sur l’IA ont bien été intégrées ces derniers mois, mais sans passer systématiquement par la marque Copilot.
Les Paramètres intègrent désormais une recherche sémantique capable d’interpréter des requêtes formulées en langage naturel et de suggérer les réglages correspondants. L’Explorateur de fichiers propose également de nouvelles actions reposant sur l’IA, même si celles-ci renvoient le plus souvent vers d’autres applications pour traiter le contenu. La couche technique initialement baptisée « Windows Copilot Runtime » a par ailleurs été renommée Windows AI APIs, reflet d’une évolution dans la manière dont Microsoft organise dorénavant ces fonctions dans le système.
D’après les sources citées par Windows Central, Microsoft chercherait à présent à limiter la présence trop envahissante de l’IA dans Windows et à se montrer plus sélective quant aux endroits où ces fonctions apparaissent. Une manière de répondre aux critiques d’utilisateurs et utilisatrices lassés de voir l’IA s’imposer partout dans le système, alors que beaucoup estiment que Redmond devrait d’abord se concentrer sur la stabilité et le développement de fonctionnalités plus élémentaires.
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