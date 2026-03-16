Selon les informations de Windows Central, qui cite des sources proches du dossier, Microsoft aurait finalement mis de côté plusieurs intégrations de Copilot dans Windows 11. Ces projets concernaient notamment les Paramètres, les notifications et l’Explorateur de fichiers.

Lors des présentations consacrées aux Copilot+ PC en 2024, Microsoft avait brièvement montré comment l’assistant pourrait s’intégrer directement dans différentes interfaces du système, évoquant un déploiement dans le courant de l’année. Dans les Paramètres, l’assistant devait ainsi permettre de trouver ou d’activer certains réglages en formulant simplement une requête en langage naturel, tandis que l’Explorateur de fichiers était censé exécuter certaines actions depuis l’interface, sans ouvrir d’application dédiée. Microsoft avait également évoqué un système de suggestions Copilot dans les notifications, capable de proposer des actions rapides à partir d’une alerte.

Mais ces fonctions n’ont jamais été intégrées, même dans les versions de test de Windows 11. D’après les sources citées par Windows Central, ces projets auraient été relégués au second plan, peu après le report de Windows Recall, alors que Microsoft réévaluait plus largement sa stratégie autour de l’intelligence artificielle dans le système.