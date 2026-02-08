Votre PC installe une mise à jour Windows 11 ? Microsoft en profite pour vous faire tester Copilot, directement dans l'écran de configuration. Un bouton bleu, une interface complète, et pas besoin de compte. L'entreprise ne recule devant rien pour vous vendre son assistant IA.
L'affaire a été repérée par Rafael Rivera sur X : pendant qu'une mise à jour Windows 11 s'installe, un nouveau panneau « Explorer Copilot sur Windows » apparaît dans l'OOBE, l'interface de première configuration. Un bouton « Essayer maintenant » ouvre l'interface complète de Copilot, conversations et génération d'images comprises. Cela survient à peine une semaine après les annonces de coupes dans les équipes Copilot chez Microsoft. La stratégie semble claire : puisque l'IA ne décolle pas organiquement, autant la placer là où l'utilisateur ne peut pas l'éviter.
Copilot débarque pendant les temps morts
L'assistant n'apparaît pas lors d'une installation classique de Windows 11. Il se manifeste uniquement lorsque le système d'exploitation doit télécharger et installer des mises à jour pendant l'OOBE, ce processus de configuration initiale où vous choisissez la langue, la région et vous connectez à un réseau. Ces mises à jour prennent généralement une trentaine de minutes : firmware du fabricant, correctifs cumulatifs, paquets d'activation de fonctionnalités. Microsoft présente cette intégration comme un moyen de vous « divertir » pendant l'attente.
L'interface Copilot fonctionne sans compte Microsoft à ce stade, puisque Windows vérifie les mises à jour avant votre connexion. Vous pouvez discuter avec l'assistant, lui demander de générer des images, comme si vous utilisiez l'application complète. En bas de l'écran, la barre de progression de la mise à jour continue son chemin. Une fois l'installation terminée, vous pouvez retourner au processus normal ou continuer à utiliser Copilot.
Une stratégie publicitaire qui ne trompe personne
L'OOBE regorge déjà de contenus promotionnels : essais Microsoft 365, incitations à sauvegarder sur OneDrive. Mais cette fois, Microsoft franchit un cap en rendant le contenu interactif. La manœuvre rappelle Cortana, l'assistant vocal polluait l'installation de Windows 10 avec sa phrase devenue culte : « Un peu de connexion ici, une touche de Wi-Fi là, et votre PC sera prêt ». À l'époque, les utilisateurs détestaient déjà cette intrusion. Copilot, aujourd'hui bien moins populaire que Cortana ne l'était, risque de subir le même accueil.
Cette décision traduit surtout un aveu d'échec. Après avoir licencié des milliers d'employés travaillant sur Copilot en 2025, Microsoft multiplie les tentatives désespérées pour imposer son IA. L'entreprise espère que vous utiliser l'assistant pendant une mise à jour vous donnera envie de le relancer une fois sur le bureau. Sauf que forcer un outil dans un moment où l'utilisateur veut juste que son ordinateur fonctionne ne crée pas l'adhésion, juste de l'agacement. L'OOBE était déjà critiqué pour son caractère commercial excessif. Ajouter une couche d'IA non sollicitée ne résoudra pas le problème de fond : personne ne demande Copilot.
