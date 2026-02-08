L'OOBE regorge déjà de contenus promotionnels : essais Microsoft 365, incitations à sauvegarder sur OneDrive. Mais cette fois, Microsoft franchit un cap en rendant le contenu interactif. La manœuvre rappelle Cortana, l'assistant vocal polluait l'installation de Windows 10 avec sa phrase devenue culte : « Un peu de connexion ici, une touche de Wi-Fi là, et votre PC sera prêt ». À l'époque, les utilisateurs détestaient déjà cette intrusion. Copilot, aujourd'hui bien moins populaire que Cortana ne l'était, risque de subir le même accueil.

Cette décision traduit surtout un aveu d'échec. Après avoir licencié des milliers d'employés travaillant sur Copilot en 2025, Microsoft multiplie les tentatives désespérées pour imposer son IA. L'entreprise espère que vous utiliser l'assistant pendant une mise à jour vous donnera envie de le relancer une fois sur le bureau. Sauf que forcer un outil dans un moment où l'utilisateur veut juste que son ordinateur fonctionne ne crée pas l'adhésion, juste de l'agacement. L'OOBE était déjà critiqué pour son caractère commercial excessif. Ajouter une couche d'IA non sollicitée ne résoudra pas le problème de fond : personne ne demande Copilot.