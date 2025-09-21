Une fois la fenêtre partagée, Copilot Vision lit images, textes et éléments d’interface pour expliquer, résumer ou guider pas à pas, avec un renvoi direct vers la conversation pour poursuivre l’échange. Reconnaître un visuel, synthétiser un tableau ou débloquer une manipulation deviennent des scénarios immédiats, lancés depuis la barre des tâches. Le partage étendu du bureau s’ajoute au dispositif, déjà en cours pour les testeurs, avec un bouton dédié pour démarrer et un arrêt explicite pour reprendre la main à tout moment. Utile pour les environnements multi‑fenêtres, ce mode élargit toutefois le périmètre de capture bien au‑delà d’une application isolée.

Côté contrôle, l’activation reste volontaire et par contexte de fenêtre, une précaution indispensable alors que l’analyse en direct soulève régulièrement des questions sur l’affichage d’informations sensibles. L’accent est mis sur l’opt‑in et la signalisation claire de l’état de partage. Ce bouton s’ajoute à une collection déjà bien fournie d’entrées vers Copilot, au point que la lassitude s’exprime face à cette omniprésence méthodique dans Windows 11. Entre touches, icônes et raccourcis, l’assistant s’installe dans les habitudes, de gré ou de force douce.