Windows 11 ajoute un bouton « Partager avec Copilot » au survol des fenêtres dans la barre des tâches, histoire de transformer un simple passage de souris en tête‑à‑tête avec l’assistant IA. Un geste en moins pour l’utilisateur, un cran de plus pour la présence de Copilot dans l’interface, que cette visibilité plaise ou non.
Le déploiement s’effectue dans les versions de test, avec une expérimentation qui peut encore changer de forme ou disparaître selon les retours des utilisateurs avancés. En prime, la fonction d’analyse visuelle demeure prioritairement activée aux États‑Unis, ce qui restreint l’essai à un public limité au départ. Microsoft pousse en parallèle le partage du bureau complet, amorcé cet été, pour ceux qui souhaitent ouvrir grand la porte à l’assistant.
Un bouton qui s’impose
Le bouton surgit dans l’aperçu des fenêtres au survol de la barre des tâches, puis envoie directement le contenu de l’application ciblée vers Copilot Vision, sans passer par l’ouverture préalable de l’assistant. L’objectif est transparent, réduire la friction pour capturer l’écran et solliciter une analyse instantanée du contexte affiché.
Microsoft présente bien l’option comme un test côté barre des tâches, susceptible d’évoluer ou d’être retiré si l’intérêt ne se confirme pas. La diffusion passe par les canaux de préversion, avec une disponibilité échelonnée. L’approche condense des étapes qui nécessitaient jusque‑là plusieurs clics, ce qui rend l’appel à l’IA quasi réflexe au moment même où une fenêtre est sous le curseur. D’aucuns parleront de confort, d’autres d’insistance polie, mais l’intention ne laisse guère de place au doute.
Ce que fait Copilot Vision
Une fois la fenêtre partagée, Copilot Vision lit images, textes et éléments d’interface pour expliquer, résumer ou guider pas à pas, avec un renvoi direct vers la conversation pour poursuivre l’échange. Reconnaître un visuel, synthétiser un tableau ou débloquer une manipulation deviennent des scénarios immédiats, lancés depuis la barre des tâches. Le partage étendu du bureau s’ajoute au dispositif, déjà en cours pour les testeurs, avec un bouton dédié pour démarrer et un arrêt explicite pour reprendre la main à tout moment. Utile pour les environnements multi‑fenêtres, ce mode élargit toutefois le périmètre de capture bien au‑delà d’une application isolée.
Côté contrôle, l’activation reste volontaire et par contexte de fenêtre, une précaution indispensable alors que l’analyse en direct soulève régulièrement des questions sur l’affichage d’informations sensibles. L’accent est mis sur l’opt‑in et la signalisation claire de l’état de partage. Ce bouton s’ajoute à une collection déjà bien fournie d’entrées vers Copilot, au point que la lassitude s’exprime face à cette omniprésence méthodique dans Windows 11. Entre touches, icônes et raccourcis, l’assistant s’installe dans les habitudes, de gré ou de force douce.
