Le milliardaire Warren Buffett dénigre le bitcoin, le milliardaire Elon Musk dénigre Warren Buffet

On surnomme à juste titre la réunion des actionnaires de Berkshire Hathaway le « Woodstock des capitalistes ». Et comme à Woodstock, des gloires passées de la finance font leur show, à l’instar de Warren Buffett, 91 ans, et de son associé Charlie Munger, qui accuse les 98 ans cette année. Les deux compères ont dénigré férocement le bitcoin ainsi que tout le domaine des crypto-monnaies.