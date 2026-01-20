Mais il a quitté Google en 2021, lorsque la firme a refusé de déployer un modèle baptisé Meena pour des raisons de sécurité. La même année, il a cofondé Character AI, qui permet aux utilisateurs d'interagir avec des chatbots incarnant des personnages imaginaires ou des personnalités célèbres. Shazeer est toutefois retourné chez le géant du Web trois ans plus tard, et on comprend maintenant pourquoi…