Si Claude est clairement l'intelligence artificielle du moment, avec Anthropic qui apparaît bien plus séduisante qu'OpenAI dans le champ des start-ups, elle a aussi un mode de fonctionnement frustrant.

En effet, il n'existe pas de formule d'abonnement pour un usage illimité - plus on l'utilise, plus il faut payer pour des tokens. Et selon une information d'Axios, fournie par un consultant IA, une des entreprises avec qui celui-ci travaille se serait retrouvée avec une facture de près de 500 millions de dollars en un mois, car n'ayant pas imposé de limite d'usage à ses employés.