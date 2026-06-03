L'intelligence artificielle est vue par de nombreuses entreprises comme une révolution. Mais une révolution qui peut coûter très cher quand on ne fait pas attention !
Pour de très nombreuses directions d'entreprises, il est non seulement nécessaire d'intégrer l'intelligence artificielle au travail quotidien de ses effectifs, mais aussi de pousser ses salariés à l'utiliser le plus possible. C'est notamment le cas d'une entreprise comme Apple, où les salariés qui n'utilisent pas tous leurs tokens sur Claude (Anthropic) sont mis sous pression. Mais ailleurs, la situation inverse peut aussi être problématique.
500 millions de dollars en un mois dépensés par une entreprise qui n'avait pas mis de limite à ses employés
Si Claude est clairement l'intelligence artificielle du moment, avec Anthropic qui apparaît bien plus séduisante qu'OpenAI dans le champ des start-ups, elle a aussi un mode de fonctionnement frustrant.
En effet, il n'existe pas de formule d'abonnement pour un usage illimité - plus on l'utilise, plus il faut payer pour des tokens. Et selon une information d'Axios, fournie par un consultant IA, une des entreprises avec qui celui-ci travaille se serait retrouvée avec une facture de près de 500 millions de dollars en un mois, car n'ayant pas imposé de limite d'usage à ses employés.
Claude devient trop cher pour des entreprises comme Microsoft
Évidemment, pour arriver à un chiffre aussi faramineux, et malgré la « cherté » relative de Claude, il faudrait que l'entreprise soit d'une taille extrêmement importante, et qu'elle ait une utilisation intensive de l'IA. Certains internautes ont ainsi spéculé sur le fait que l'entreprise mystère pourrait être Microsoft.
Si aucune information supplémentaire quant à l'identité de la firme n'a été donnée, on peut tout de même rappeler que dernièrement, Microsoft a annulé la majorité de ses licences Claude Code. Une décision prise selon The Verge pour des raisons de coût, l'entreprise fondée par Bill Gates cherchant dorénavant plutôt à faire utiliser par ses effectifs des solutions comme GitHub Copilot.