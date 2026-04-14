Apple est à fond pour l'IA. Et ce, non seulement au sein de ses appareils, mais aussi pour le fonctionnement de son entreprise. Au point même que l'on rabroue les employés qui ne l'utilisent pas assez, comme en témoigne une source, dont Wccftech se fait l'écho.

« J'ai également entendu dire que lorsque les directeurs demandent du renfort, la direction leur demande comment l'équipe utilise l'IA. Si l'utilisation de l'IA est faible, voire inexistante, la réponse est de plus en plus souvent : "Trouvez d'abord comment tirer davantage parti de l'IA." C'est fou » a-t-il ainsi été indiqué.