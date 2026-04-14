Au sein des effectifs d'Apple, on met l'accent sur ce que l'IA peut apporter au quotidien. Et malheur à ceux qui qui ne suivent pas la tendance !
L'IA va-t-elle remplacer des millions d'emplois, ou bien va-t-elle permettre de réduire la durée de la semaine de travail ? Que la réponse soit la première, ou bien la seconde, dans les deux cas, il semble dorénavant impossible de faire l'impasse sur cette technologie en milieu professionnel. Et ça s'illustre parfaitement quand on voit ce qui se passe au sein d'une des plus grandes entreprises du monde : Apple.
Les employés d'Apple sont poussés à utiliser l'IA le plus possible dans leur travail quotidien
Apple est à fond pour l'IA. Et ce, non seulement au sein de ses appareils, mais aussi pour le fonctionnement de son entreprise. Au point même que l'on rabroue les employés qui ne l'utilisent pas assez, comme en témoigne une source, dont Wccftech se fait l'écho.
« J'ai également entendu dire que lorsque les directeurs demandent du renfort, la direction leur demande comment l'équipe utilise l'IA. Si l'utilisation de l'IA est faible, voire inexistante, la réponse est de plus en plus souvent : "Trouvez d'abord comment tirer davantage parti de l'IA." C'est fou » a-t-il ainsi été indiqué.
Une tendance qui va devenir une norme ?
Il faut aussi dire qu'Apple investit pas mal dans les accès IA. La même source précise ainsi que des équipes d'Apple ont droit à un accès à Claude (Anthropic) financé par un budget jetons de 300 dollars par jour. On comprend qu'avec un tel investissement, Apple cherche à maximimer l'utilisation de l'outil.
Si l'on imagine qu'au niveau financement, Apple et ses énormes revenus représente sûrement le sommet de l'investissement IA dans une entreprise, on peut par contre se demander si cette façon de fonctionner ne va pas devenir une habitude au sein des entreprises. Car avec les IA qui se perfectionnent continuellement, il va sûrement apparaître plus intéressant pour les entreprises d'investir sur l'outil, et de la promouvoir de manière très appuyée auprès des employés, plutôt que de financer de coûteuses créations de postes. L'avenir ?