Voilà une étude menée par la Coface et l'Observatoire des emplois menacés qui ne devrait pas faire plaisir. L'intelligence artificielle va faire très mal selon cette dernière, avec l'arrivée prochaine massive de l'IA agentique dans les entreprises.

Pour rappel, l'IA agentique est une IA capable de prendre des décisions autonomes à la suite d'instructions données, et qui accroît donc fortement le potentiellement d'automatisation des tâches de l'intelligence artifcielle.

L'étude montre ainsi que 16,3% des emplois publics et privés seront mis en danger par l'IA en France. C'est « près de 5 millions d'emplois en France [qui] sont menacés d'ici à la fin de la décennie. Or le pays compte environ 2,5 millions de chômeurs aujourd'hui. L'IA aura donc un impact macroéconomique » explique l'économiste Aurélien Duthoit.