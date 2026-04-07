Le patron de la plus grande banque du monde a évoqué l'intelligence artificielle. Et contrairement à d'autres, il est plutôt optimiste sur les bouleversements à venir.
L'intelligence artificielle fait particulièrement peur quant à ses conséquences à terme sur les emplois. Selon de nombreuses projections, de très nombreux postes de travail pourraient être détruits à travers la planètre pour être remplacés par l'IA. En France, ce serait ainsi quelque 5 millions d'emplois qui pourraient être menacés d'ici 2030. Mais l'avenir n'est pas si morose, si l'on en croit l'une des voix les plus importantes de l'économie mondiale.
Jamie Dimon pense que l'IA sera bénéfique pour les employés, pas l'inverse
L'intelligence artificielle pourrait être une bénédiction pour les prochaines générations. C'est ce qu'a affirmé Jamie Dimon, patron de la JP Morgan, plus grande banque du monde, à l'occasion d'un entretien avec la CBS.
« Je pense que dans trente ans, vos enfants travailleront probablement trois jours et demi par semaine » a-t-il ainsi prédit. Et dans une lettre envoyée en ce début de semaine aux actionnaires, il a répété son optimisme. « Je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que l'IA permettra, entre autres avancées positives, de guérir certains cancers, de créer de nouveaux matériaux composites et de réduire le nombre de décès accidentels. À terme, elle permettra de réduire la durée hebdomadaire du travail dans les pays développés » a écrit Jamie Dimon.
Il va falloir créer des programmes de masse de reconversion
S'il fallait résumer son enthousiasme, on peut citer cette phrase : « les gens vivront plus longtemps et dans une plus grande sécurité. » Pour Jamie Dimon, cette idée que l'on travaillerait moins dans les prochaines décennies serait la conséquence des énormes gains de productivité que l'IA va permettre.
Reste que le patron est aussi conscient des problèmes à court terme que l'intelligence artificielle devrait entraîner. Il prédit ainsi des « troubles sociaux » si l'intelligence artificielle automatisait des professions entières, et mettait des millions de personnes d'un coup au chômage. Raison pour laquelle il appelle les autorités publiques à « mettre en place [une] transition progressivement » et à multiplier les efforts pour les reconversions. Il se dit même à titre personnel soutien des efforts des autorités non seulement pour aider aux reconversions, mais aussi pour limiter les licenciements de masse, même quand cela toucherait directement son entreprise.