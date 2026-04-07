L'intelligence artificielle pourrait être une bénédiction pour les prochaines générations. C'est ce qu'a affirmé Jamie Dimon, patron de la JP Morgan, plus grande banque du monde, à l'occasion d'un entretien avec la CBS.

« Je pense que dans trente ans, vos enfants travailleront probablement trois jours et demi par semaine » a-t-il ainsi prédit. Et dans une lettre envoyée en ce début de semaine aux actionnaires, il a répété son optimisme. « Je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que l'IA permettra, entre autres avancées positives, de guérir certains cancers, de créer de nouveaux matériaux composites et de réduire le nombre de décès accidentels. À terme, elle permettra de réduire la durée hebdomadaire du travail dans les pays développés » a écrit Jamie Dimon.