Tous les géants américains de la finance ont une vision proche, mais nuancée de cette évolution.

JPMorgan Chase emploie plus de spécialistes en IA que ses sept principaux concurrents réunis. Les équipes de Jamie Dimon ont mis au point un système capable de gérer les votes d'actionnaires sur des milliers de milliards de dollars d'actifs. Avant, il fallait une supervision humaine permanente pour cette tâche. Maintenant, l'outil analyse les propositions, évalue les positions et exécute les votes tout seul. La banque teste aussi des modèles d'évaluation des risques qui traitent des volumes de données colossaux en temps réel et surpassent les méthodes traditionnelles.

Jane Fraser chez Citigroup a déclaré que l'IA relevait le niveau d'exigence. Ceux qui ne suivent pas le rythme se retrouveront sur la touche. Citi a identifié les fonctions back-office comme des cibles prioritaires. Les vérifications de conformité, le traitement de données, tout ça bascule progressivement vers des outils d'IA générative. Des notes internes mentionnent une contraction des effectifs à mesure que la technologie prend le relais. Jane Fraser cherche avant tout à réduire les coûts après des années difficiles marquées par des amendes réglementaires et une performance médiocre.

Brian Moynihan à Bank of America explique quant à lui que l'IA va libérer les employés des tâches répétitives. Ils pourront se concentrer sur les relations clients et l'innovation. Sauf que les résultats du dernier trimestre sont inférieurs aux attentes à cause notamment de propositions de plafonnement des taux de cartes de crédit. La banque compte sur ces gains d'efficacité pour compenser des revenus en baisse. Brian Moynihan a confirmé qu'il s'attendait à une réduction des effectifs cette année, même si d'après lui, l'IA permettra de réallouer des talents vers des postes à plus forte valeur ajoutée.

David Solomon chez Goldman Sachs garde un ton plus mesuré. Il met en avant les gains de productivité sans annoncer de vagues de licenciements massifs. La banque limite quand même la croissance de ses effectifs et pousse ses équipes à se former aux systèmes d'IA. Des mémos internes révèlent que l'objectif consiste à réaffecter les employés vers des tâches où l'intuition humaine garde encore un avantage, comme la négociation de deals complexes. Goldman utilise déjà des algorithmes pour identifier des opportunités d'investissement et assister dans les opérations de due diligence. Avant, ces fonctions revenaient aux analystes juniors.

Wells Fargo reconnaît pour sa part que l'IA va améliorer la productivité mais au prix de suppressions de postes, surtout dans les fonctions administratives et de soutien. Un rapport Reuters de fin 2025 cite plusieurs responsables de banques qui prévoient des pertes d'emplois mais notent des gains d'efficacité. Wells Fargo teste actuellement des outils d'IA dans les services orientés clients, comme les conseils financiers personnalisés. Cela pourrait transformer certains métiers plutôt que de les éliminer purement et simplement.