Mustafa Suleyman s'est exprimé dans une interview accordée au Financial Times. Selon lui, l'IA atteindra bientôt un « niveau de performance humain » sur la plupart des tâches professionnelles. Tous les métiers où vous êtes assis devant un ordinateur seraient concernés : avocats, comptables, responsables marketing, gestionnaires de projets. La totalité de ces fonctions pourrait être « complètement automatisée » dans les 12 à 18 prochains mois.

Le responsable IA de Microsoft va même plus loin. Il prédit l'émergence de « milliards d'esprits numériques ». Créer un nouveau modèle d'IA deviendrait aussi simple que lancer un podcast ou écrire un blog . Chaque institution, organisation ou personne sur la planète pourrait concevoir une IA adaptée à ses besoins spécifiques. Microsoft appelle cela « l'intelligence artificielle capable », une étape intermédiaire vers l'AGI, cette intelligence artificielle générale tant fantasmé.

Suleyman n'est pas seul à tenir ce discours anxiogène. Dario Amodei, patron d'Anthropic, a prévenu le gouvernement américain en mai 2025 qu'un taux de chômage de 20% était envisageable d'ici un à cinq ans. Selon lui, la moitié des postes débutants pourraient disparaître. « Ça semble fou et les gens n'y croient tout simplement pas », reconnaît-il, avant d'insister sur le « devoir » des producteurs de technologie d'être honnêtes.