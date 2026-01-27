The Information rapporte que cette idée a été suggérée à Craig Federighi. Le principe était donc de permettre à l'IA de modifier dynamiquement l'emplacement des applications sur l'écran d'accueil en fonction des besoins de l'utilisateur. Concrètement, les applications les plus sollicitées à un instant T auraient pu remonter automatiquement en tête, selon vos habitudes et votre contexte d'utilisation.

En plus des habitudes de l'utilisateur, on imagine que cette IA aurait pris en compte, le jour de la semaine, l'heure de la journée ou encore l'emplacement géographique de l'iPhone (en déplacement, au travail, à la maison...) afin d'adapter au mieux la grille.

Mais Federighi a refusé net. Selon lui, cette fonctionnalité risquait de désorienter les utilisateurs. Beaucoup d'entre eux s'appuient sur la mémoire musculaire pour accéder rapidement à leurs apps, sans réfléchir. Si les icônes se déplacent constamment, ce repère disparaît. D'ailleurs le responsable logiciel semble vouloir conserver un certain contrôle sur les algorithmes. Il s'inquiéterait aussi de l'imprévisibilité de ce type de système. Lors des réunions de conception, Federighi exigerait des réponses claires sur le comportement des fonctionnalités. Il privilégierait des logiciels dont le comportement peut être défini avec précision, plutôt que des algorithmes dont le résultat est susceptible de varier de manière imprévisible.

Si cette anecdote remonte à plusieurs années, bien avant l'arrivée de l'Apple Intelligence, c'est désormais la manière dont Apple entend fonctionner aujourd'hui : en replaçant l'IA en tant qu'assistant et en conservant le contrôle. D'ailleurs, la stratégie IA de l'entreprise est désormais entièrement pilotée par Federighi.