Depuis le lancement de ChatGPT, la société indique que ses revenus et ses ressources informatiques ont progressé à un rythme élevé, portés par une demande croissante pour ses services. En janvier dernier, OpenAI s'était déjà engagée à atteindre 10 GW de capacité de calcul, dont plus de 8 GW auraient déjà été planifiés. L'objectif vient donc d'être revu à la hausse, passant à 30 GW pour 2030.