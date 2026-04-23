La société fondée par Sam Altman a annoncé un plan d'expansion massif de son infrastructure informatique, dans un contexte de course aux ressources entre les grands acteurs de l'intelligence artificielle.
OpenAI a annoncé son intention de porter sa capacité de calcul dédiée à l'intelligence artificielle à 30 gigawatts d'ici à 2030. Un objectif qui représenterait une multiplication par seize de ses capacités actuelles, estimées à environ 1,9 GW en 2025.
Une croissance XXL pour le géant de l'IA
Depuis le lancement de ChatGPT, la société indique que ses revenus et ses ressources informatiques ont progressé à un rythme élevé, portés par une demande croissante pour ses services. En janvier dernier, OpenAI s'était déjà engagée à atteindre 10 GW de capacité de calcul, dont plus de 8 GW auraient déjà été planifiés. L'objectif vient donc d'être revu à la hausse, passant à 30 GW pour 2030.
Cette annonce intervient au lendemain d'une communication conjointe d'Amazon et Anthropic, qui ont annoncé de leur côté un déploiement de 6 GW de capacité de calcul d'ici la fin de l'année 2026. Les deux entreprises évoluent sur le même marché. La compétition en cours chez les prestataires d'IA est sans merci.
Des ressources considérables à mobiliser
Pour atteindre un tel niveau de performance, il faudra mobiliser des ressources considérables. OpenAI travaille par ailleurs sur la conception d'une puce d'IA propriétaire, dont un brevet récemment publié révèle la présence de vingt empilements de mémoire HBM. Un nombre nettement supérieur à ce qui existe sur le marché aujourd'hui. Ce type de composant pourrait s'intégrer dans le cadre de ce plan d'expansion.
Cependant, le problème, c'est la pénurie actuelle de mémoire HBM. Samsung et SK Hynix investissent actuellement dans de nouvelles usines pour augmenter leur production, mais la demande dépasse pour l'instant les capacités disponibles. L'objectif des 30 GW devrait donc accentuer cette pression sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs.
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Au-delà des usines de puces, un déploiement de cette ampleur implique également la construction de nouvelles infrastructures électriques et la création d'emplois à l'échelle mondiale, selon OpenAI.
Un coût qui se répercute sur le consommateur
Cette course à la puissance de calcul n'est pas sans conséquence pour le grand public. Les ressources en semi-conducteurs étant en partie utilisées pour les besoins de l'IA, les prix de nombreux produits grand public, smartphones, ordinateurs, consoles de jeux, ont tendance à augmenter.
L'industrie est donc confrontée à un défi de taille. Les fabricants doivent adapter les capacités de production pour répondre aux besoins des entreprises grandissants, ainsi qu'à ceux des consommateurs. Pour l'instant, l'adaptation se fait au détriment du particulier qui veut monter son PC lui-même.