Amazon vient de le confirmer. La compagnie fondée par Jeff Bezos va investir dans une centrale électrique fonctionnant au gaz naturel au niveau du comté de Pecos, au Texas. Et ce ne sera pas n'importe quelle centrale, puisque cette dernière, quand elle fonctionnera, devrait, selon le New York Times, bénéficier d'un permis d'émission de 33 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année - et devenir ainsi la structure de production la plus polluante des États-Unis.

Cette centrale devrait faire fonctionner 35 turbines à gaz naturel, ce qui lui fera générer 7,65 gigawatts de puissance. L'énergie est destinée exclusivement au data center qu'Amazon veut construire sur place. Et cet exemple pourrait bien n'être que le premier d'une longue série.