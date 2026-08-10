Le boom des data centers a aussi un impact environnemental indéniable. C'est ce que montre à nouveau ce projet d'Amazon au niveau du Texas.
L'explosion de l'IA et le boom formidable d'investissement dans l'infrastructure qui les sous-tend - les data centers - n'est aujourd'hui plus seulement une source d'émerveillement. L'inquiétude monte en effet sur les externalités négatives de ces projets, ce qui met des géants comme Amazon sous pression, à l'image de ce qui se passe actuellement à Seattle. Et son nouveau projet, situé cette fois au Texas, devrait aussi faire beaucoup parler.
Amazon investit dans une centrale électrique au gaz naturel incroyablement polluante
Amazon vient de le confirmer. La compagnie fondée par Jeff Bezos va investir dans une centrale électrique fonctionnant au gaz naturel au niveau du comté de Pecos, au Texas. Et ce ne sera pas n'importe quelle centrale, puisque cette dernière, quand elle fonctionnera, devrait, selon le New York Times, bénéficier d'un permis d'émission de 33 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année - et devenir ainsi la structure de production la plus polluante des États-Unis.
Cette centrale devrait faire fonctionner 35 turbines à gaz naturel, ce qui lui fera générer 7,65 gigawatts de puissance. L'énergie est destinée exclusivement au data center qu'Amazon veut construire sur place. Et cet exemple pourrait bien n'être que le premier d'une longue série.
Un projet qui pourrait en annoncer beaucoup d'autres
Il faut dire que la demande en énergie des data centers est tout simplement monstrueuse, et ne peut être obtenue à travers les réseaux traditionnels de fourniture d'énergie - que ces infrastructures ont tendance à fatiguer. Les géants de l'IA se trouvent ainsi dans une position dans laquelle il leur faut rapidement obtenir de grosses sources d'énergie, pour suivre le développement de cette technologie.
Résultat, le modèle de construction de nouvelles centrales à énergies destinées exclusivement aux data centers devraient devenir la norme. « Nous allons assister à une explosion des projets gaziers hors réseau » au Texas et ailleurs aux États-Unis, pronostique ainsi de son côté Michael Thomas, cofondateur de la société Cleanview, spécialisée dans le suivi énergétique des data centers. Une catastrophe au moment où le réchauffement climatique commence à faire ressentir ses effets ?
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