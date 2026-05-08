Attendu pour le 27 mai, ce paquet législatif comprendra notamment le Cloud and AI Development Act, ainsi qu’un Chips Act 2.0, deux textes destinés à encourager le développement de solutions souveraines européennes dans le cloud et les semi-conducteurs. Ainsi, les discussions en cours portent sur l’obligation pour certains secteurs clés et publics, comme la finance ou la justice, de stocker et traiter leurs données sur des infrastructures cloud exclusivement européennes, en fonction du niveau de sensibilité des données concernées.