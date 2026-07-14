L'État de New-York est à l'avant-garde. On vient en effet d'apprendre que celui-ci venait de décider d'un moratoire d'un an sur la construction de nouveaux data centers sur son territoire. Un moratoire qui concerne tous les centres de données consommant de l'énergie à un niveau 50 megawatts ou plus.

« Alors que le développement des centres de données menace de faire grimper les factures d'énergie, d'épuiser nos ressources naturelles et de susciter des inquiétudes chez les New-Yorkais, il est de mon devoir d'agir et de montrer la voie » a ainsi défendu la gouverneure de l'État, Kathy Hochul.