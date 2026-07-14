Le développement rapide des data centers commencent à subir un contrecoup populaire aux États-Unis. Un État de ce pays vient ainsi de suspendre les permis de construction pour un an.
Le mois dernier, on entendait parler du projet de moratoire sur la construction de data centers discuté au niveau de la ville de Seattle. Un projet de moratoire soutenu par de nombreuses personnes… et même des employés d'Amazon. Et la ville de l'ouest américain n'est pas la seule à vouloir freiner cette expansion. De l'autre côté du pays, on a en effet pris une décision importante.
Votre tranquillité d'esprit pendant les vacances
Protection complète contre les intrusions, incendies et accidents domestiques
L'État de New-York impose un moratoire d'un an sur la construction de grands data centers
L'État de New-York est à l'avant-garde. On vient en effet d'apprendre que celui-ci venait de décider d'un moratoire d'un an sur la construction de nouveaux data centers sur son territoire. Un moratoire qui concerne tous les centres de données consommant de l'énergie à un niveau 50 megawatts ou plus.
« Alors que le développement des centres de données menace de faire grimper les factures d'énergie, d'épuiser nos ressources naturelles et de susciter des inquiétudes chez les New-Yorkais, il est de mon devoir d'agir et de montrer la voie » a ainsi défendu la gouverneure de l'État, Kathy Hochul.
Un tiers des Américains seulement soutiennent le rythme élevé d'expansion du réseau de data centers
Il faut dire que l'explosion de l'intelligence artificielle a entraîné la multiplication de nouveaux data centers, dont la consommation énergétique est élevée, et qui pèsent sur les réseaux électriques du pays (en plus de faire grimper les factures).
D'après un sondage récent mené par Reuters et Ipsos, seuls 1 Américain sur 3 soutient le rythme actuel de développement des data centers. La majorité des habitants des États-Unis, toujours selon la même étude, s'opposeraient à la construction d'un data center au sein de leur communauté. New-York pourrait ainsi être simplement le premier d'une longue liste, des dizaines de législatures d'État ayant déposé des lois destinées à réguler le développement et l'impact des data centers sur leur territoire.