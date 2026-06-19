« Nos collaborateurs sont toujours libres de parler de leur environnement de travail, mais nous avons des politiques qui interdisent de s’exprimer en tant que représentant de l’entreprise sans suivre certaines procédures (…) nous enquêtons pour savoir s’il y a eu violation de nos politiques et nous pourrions, ou non, prendre des mesures selon ce que nous trouverons. Il est important de noter que nous ne tolérons pas les comportements de représailles », a réagi Margaret Callahan, porte-parole d’Amazon, dans les lignes de The Verge.