« Nos communautés ne sont pas des terrains de jeu pour les entreprises qui privilégient le profit au détriment des personnes. Le premier centre de données de xAI pollue déjà les environs de Memphis, dans le Mississippi, une communauté qui souffre déjà de décennies de disparités, et maintenant, ils polluent à Southaven, dans le Mississippi », déplore Abre' Conner, directeur de la justice environnementale et climatique à la NAACP.