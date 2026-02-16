De plus en plus d'habitants se plaignent des effets néfastes des centres de données de xAI, la start-up d'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk. Cela va d'une qualité de l'air médiocre à une importante pollution sonore, affectant directement la santé des riverains.
Pour entraîner et faire fonctionner son IA Grok, xAI a besoin d'une puissance de calcul colossale. La société a donc construit deux data centers gigantesques en périphérie de Memphis, dans l'État du Tennessee, baptisés Colossus. Elle opère une autre installation à quelques kilomètres plus au sud, à Southaven dans le Mississippi. Et l'arrivée soudaine de tels monstres industriels n'est, évidemment, pas sans conséquence.
Des turbines à gaz polluantes
Ce vendred 13 février, l'ONG Southern Environmental Law Center et Earthjustice, au nom de la NAACP, la plus ancienne et influente organisation américaine de défense des droits civiques, a envoyé une notification d'intention de poursuivre xAI et sa filiale MZX Tech LLC en justice. En cause, l'utilisation de dizaines de turbines fonctionnant au gaz naturel à SainSouthaventhaven, qui rejettent des polluants nocifs tels que le formaldéhyde.
Car l'entreprise exploiterait ces dispositifs sans aucun permis fédéral, ce qui constitue une violation de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act). xAI fait l'objet d'accusations similaires à Memphis, où les habitants se plaignent d'une odeur nauséabonde. Des scientifiques de l'université du Tennessee ont également révélé que ces turbines aggravaient les problèmes de pollution atmosphérique dans la région.
« Nos communautés ne sont pas des terrains de jeu pour les entreprises qui privilégient le profit au détriment des personnes. Le premier centre de données de xAI pollue déjà les environs de Memphis, dans le Mississippi, une communauté qui souffre déjà de décennies de disparités, et maintenant, ils polluent à Southaven, dans le Mississippi », déplore Abre' Conner, directeur de la justice environnementale et climatique à la NAACP.
« Injustice environnementale »
Mais ce n'est pas tout. Les éoliennes du site engendrent une pollution sonore assourdissante à Southaven, certains habitants s'indignant d'un bruit constant que l'on peut entendre à l'intérieur de leur habitation. Une audience publique est prévue ce mardi 17 février pour ceux qui souhaitent exprimer leurs préoccupations concernant les projets d'expansion de xAI dans la zone.
De telles initiatives ont déjà eu lieu à Memphis mais pour l'heure, rien n'a changé. « Cette pollution illégale ne fait qu'aggraver les complications pour les communautés de première ligne qui continuent de subir le plus lourd fardeau de l'injustice environnementale », constate la NAACP. Les populations affectées sont majoritairement issues de la communauté afro-américaine.
Reste à voir si les autorités agiront pour protéger davantage les riverains. D'autant que ces situations sont amenées à devenir plus fréquentes, alors que les géants de l'IA se sont lancés dans une course effrénée à la puissance de calcul.