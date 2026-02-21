Amazon s'est fixé un objectif interne assez précis car elle veut que 80 % de ses développeurs utilisent des outils d'IA pour des tâches de programmation au moins une fois par semaine, avec un suivi régulier des chiffres d'adoption à la clé.

Or, plusieurs employés interrogés par le FT se sont dits sceptiques sur l'utilité réelle de ces outils pour leur travail quotidien, puisque le risque d'erreur leur paraît supérieur au gain de temps. Cette pression sur les chiffres d'adoption explique peut-être pourquoi des ingénieurs ont utilisé Kiro dans des environnements de production avec des droits larges, sans que les procédures de sécurité aient été adaptées à un outil capable d'agir de façon autonome.

AWS, qui vient de lancer son cloud indépendant à destination d'une clientèle européenne, représente 60 % des bénéfices opérationnels d'Amazon, et Andy Jassy, son DG, veut commercialiser ces agents auprès de clients externes au plus vite. Kiro avait pourtant déjà connu des débuts agités, avec un bug de tarification au lancement, une liste d'attente imposée en urgence et des limites d'utilisation introduites face à une demande que l'équipe n'avait pas anticipée

Ces incidents de production renvoient à la panne bien plus grave d'Amazon en octobre dernier, qui avait mis hors ligne plusieurs clients dont Snapchat et Perplexity pendant quinze heures.

Ce que cet épisode révèle concrètement, c'est qu'un outil configuré pour demander la permission avant d'agir peut se retrouver à opérer librement dès lors que les droits de son utilisateur le permettent, et qu'AWS n'avait pas anticipé ce scénario avant que la panne ne survienne.