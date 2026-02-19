Depuis le rachat de Kiva Robotics en 2012, le géant de l'e-commerce mise sur l'automatisation massive de ses entrepôts. Pour cela, il développe lui-même ses machines à l'instar de Proteus, un robot mobile autonome capable d'évoluer au milieu des employés, de Sparrow, conçu pour saisir des objets individuellement, ou encore de Robin, dédié au tri des colis.