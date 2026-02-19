Amazon met fin au développement de Blue Jay, un robot multi-bras présenté il y a seulement six mois. Comme quoi, toutes les promesses de l'IA ne passent pas l'épreuve du terrain…
Depuis le rachat de Kiva Robotics en 2012, le géant de l'e-commerce mise sur l'automatisation massive de ses entrepôts. Pour cela, il développe lui-même ses machines à l'instar de Proteus, un robot mobile autonome capable d'évoluer au milieu des employés, de Sparrow, conçu pour saisir des objets individuellement, ou encore de Robin, dédié au tri des colis.
Vulcan, présenté en mai dernier, est capable de manipuler des produits dans les compartiments de stockage tout en « ressentant » le contact grâce à des capteurs. Et enfin, Amazon a lancé, en octobre 2025, le projet ultra ambitieux Blue Jay.
Blue Jay ne passe pas l'épreuve du feu
Ce système multi-bras, pensé pour accélérer la préparation des commandes dans les centres de livraison le jour même, a été développé en un temps record grâce aux avancées de l'intelligence artificielle (IA). Selon l'entreprise, il fait figure de véritable technologie clé pour améliorer la productivité tout en renforçant la sécurité des employés.
Mais visiblement, cette initiative ne s'est pas passé comme prévu. En interne, elle aurait rapidement rencontré plusieurs obstacles, notamment des coûts de fabrication jugés trop élevés, une architecture technique complexe et des difficultés d'intégration dans les entrepôts existants. Si l'IA a permis d'accélérer la phase de développement, elle n'a pas suffi à résoudre les contraintes très concrètes du monde physique, où chaque geste robotisé doit rester fiable, rapide et rentable.
Blue Jay a ainsi été discrètement mis en pause quelques mois seulement après son lancement pilote en Caroline du Sud. Amazon nuance toutefois la portée de cette décision, assurant qu'il s'agissait avant tout d'un prototype.
Amazon poursuit ses efforts dans la robotique
La majorité des technologies développées dans Blue Jay seront réutilisées dans d'autres programmes de robotique, explique Amazon. Le groupe travaille désormais sur une nouvelle architecture baptisée « Orbital », qui repose sur une approche modulaire : plusieurs briques automatisées peuvent être assemblées selon les besoins, afin de faciliter le déploiement et réduire les coûts.
Cette nouvelle génération d'entrepôts vise surtout des sites plus compacts dédiés à la livraison le jour même, notamment dans ses enseignes Whole Foods outre-Atlantique. Amazon espère ainsi gagner en flexibilité et mieux rivaliser sur les produits alimentaires et périssables.
À noter que la fuite de documents interne a récemment révélé que l'entreprise fondée par Jeff Bezos souhaiterait remplacer des centaines de milliers d'emplois par des robots.
