Le règlement s'applique à tout centre de données dépassant 500 kW de puissance installée. Chaque site reçoit deux notes, une pour l'énergie, une pour l'eau, calculées sur son usage réel de ces ressources. La notation regarde aussi ce que l'installation redonne au réseau.

Trois critères entrent en jeu :

La réutilisation de la chaleur fatale, celle que dégagent les serveurs et qui se perd normalement.

L'ajout de capacités de production d'énergie propre.

La flexibilité, soit la capacité à réduire sa consommation quand le réseau est sous tension.

On estime que récupérer la moitié de cette chaleur gaspillée en Europe couvrirait le chauffage de 4 millions de foyers.