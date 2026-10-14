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Si on remonte dans le temps:

-Les biocarburants on été peu développé en Europe des années 2000 (pendant qu’on payait les agri pour mettre une partie de leur terres en jachères excusez du peu) car ca allait provoquer des famines dans les pays pauvres (l’argument était loin d’être infondé)

-Puis on est passé avec l’électrification autoritaire en cours à mettre en concurrence le chauffage de madame Michu avec le plein des voitures…

(visiblement la vie de Mme Michu est moins importante que celle de Mme Michu d’un pays pauvre si on croise les deux).

-Maintenant le chauffage de mme Michu va non seulement etre en competition avec les plein des voitures mais aussi les datacenters … Fantastique !

(Alors certes les choses sont plus complexes:

Il peut y avoir des règles pour forcer les datacenter a se démerder pour s’alimenter pendant les heures pleines et de manière plus globale leur mettre des regles qui amèneront une hausse globale du facteur de charge des producteurs d’elec ce qui est au benefice de tous …)