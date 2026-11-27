Il y a encore quelques jours, le défi était de faire démarrer GTA 6 sous Windows. Les moddeurs en sont aux premières missions, et une demi-heure de jeu sur GeForce RTX 4090 donne la mesure des optimisations à encore réaliser.
À la neuvième minute de sa partie, le moddeur de Vice-Tay plante son bateau dans la mangrove. Renvoyé au dernier point de contrôle, il reprend sa route… le tout sous Windows 11. Ce moddeur fait tourner sur son PC le code de la version Xbox de GTA 6, dont l’exécutable a fuité le 23 novembre, quatre jours après la sortie du jeu sur PS5 et Xbox.
Une fois dans Leonida, la cadence dépend du trajet
Dans les images relayées par TechRadar, le portage de Belobug permet de prendre le volant dans les Leonida Keys, au premier chapitre. PortWatch VI, un site communautaire qui suit les portages amateurs de GTA 6 sur PC, le place en tête de son classement du 27 novembre, avec environ 22 images par seconde en moyenne sur un PC équipé d’une carte graphique Radeon RX 9070 XT, d’un processeur octuple coeur AMD Ryzen 7 9800X3D et de 64 Go de mémoire vive.
Dans le test de l'adaptation Vice-Tay, sur une GeForce RTX 4090 avec le profil graphique de la Xbox Series S, le compteur d'images par seconde atteindrait les 30 FPS en eau libre selon le média allemand Heise, mais chuterait à 11 quand un virage pris un peu trop rapidement force le chargement du décor. Sur une demi-heure de jeu, la cadence médiane s’établirait à 21,1 images par seconde.
Pour tester la génération d’images, Vice-Tay a lancé un essai séparé de six minutes. Le jeu calculait 22,4 images par seconde en médiane, et le FSR 3.1.6 d’AMD ajoutait des images intermédiaires pour atteindre 44,9 images affichées par seconde. Le DLSS Quality servait à reconstruire l’image de 720p en 1080p.
Les portages partagent du code et font appel à l’IA
Les projets s’appuient souvent sur le même code, celui de VIctory. Cette couche de compatibilité laisse le processeur du PC exécuter directement le code x86-64 de la Xbox et adapte le travail envoyé à la carte graphique. Elle traduit au format DXIL de Direct3D 12 les shaders, ces programmes qui calculent notamment l’éclairage. Le monde ouvert en compte plus de 24 000.
Le moddeur fxceless dit avoir développé sa branche de VIctory avec Claude Code. Sur XCL, l’agent a cherché pourquoi des shaders refusaient de se compiler sur Mac, écrit le correctif et lancé les tests. Un autre contributeur a ensuite vérifié les effets du changement sur le jeu sous Windows avec une GeForce RTX 5070 Ti.
Mais peut-on y jouer sur son propre PC ?
Sur GitHub, Belobug et Vice-Tay publient le code de leurs outils pour faire tourner la version Xbox de GTA 6 sous Windows. Le joueur doit fournir séparément les fichiers du jeu, et ces fichiers doivent déjà être déchiffrés. C’est là que ça coince avec une copie Xbox du commerce, dont les fichiers sont bien entendu protégés.
Le projet CGBJ a lui aussi publié son code le 26 novembre. PortWatch VI, qui suit ces portages amateurs, lui attribuait une moyenne de 25 images par seconde, un chiffre à prendre toutefois avec des pincettes. Rapidement après la mise en ligne, la page GitHub du projet est devenue inaccessible, sans aucune explication publique.
Leonida était un autre projet amateur de portage de GTA 6 sur PC. Ses développeurs cherchaient à recompiler le code de la version Xbox pour faire tourner le jeu sous Windows. Take-Two, la maison mère de Rockstar, a demandé à GitHub de retirer le projet en invoquant une atteinte à ses droits d’auteur. GitHub a aussitôt bloqué le dépôt de Leonida et les copies créées à partir de celui-ci, soit 3 007 dépôts au total.
Mais à ce rythme-là, une chose est sûre, les moddeurs auront finalisé le portage de GTA 6 sur PC avant sa sortie officielle ! Peut-être même d’ici à la fin de l’année si ça continue de progresser à ce rythme…
Une couche de compatibilité est un pont logiciel qui permet à un programme conçu pour une plateforme (ici la Xbox) de tourner sur une autre (un PC) sans réécrire tout le jeu. Elle s’occupe notamment de remplacer les appels système et bibliothèques spécifiques à la console par des équivalents côté Windows. Dans ce cas, elle vise aussi à faire tourner du code x86-64 en l’encadrant avec tout ce qu’il faut pour reproduire l’environnement Xbox. Le point dur n’est pas seulement le CPU : il faut surtout adapter la partie graphique (API, shaders, formats) pour que le rendu fonctionne correctement et sans trop de pertes de performances.
Un shader est un petit programme exécuté par le GPU pour calculer l’éclairage, les matériaux, les ombres ou certains effets. Quand un portage doit “traduire” des shaders vers DXIL (le format intermédiaire utilisé par Direct3D 12), cette compilation peut être coûteuse et parfois se produire en plein jeu. Cela se traduit par des micro-freezes et des chutes brutales de fps, typiquement au moment où de nouvelles zones se chargent ou quand le moteur demande des variantes de shaders. Plus le jeu a de shaders et de combinaisons possibles (monde ouvert, météo, heure, véhicules), plus le risque de compilation à la volée et de stuttering augmente. Même avec une carte très puissante, ces à-coups peuvent dominer la sensation de fluidité si le pipeline de compilation et de cache n’est pas maîtrisé.
DLSS (côté Nvidia) reconstruit une image en haute définition à partir d’un rendu interne plus faible, pour gagner des performances tout en limitant la perte de qualité. FSR 3 peut ajouter la génération d’images (frame generation), c’est-à-dire insérer des images intermédiaires pour augmenter la fluidité perçue à l’écran. Dans ce cas, on distingue souvent les images affichées (avec images générées) et les images réellement calculées par le moteur du jeu, qui déterminent la réactivité et la charge CPU/GPU. Un compteur peut donc afficher 40–60 fps alors que le moteur n’en calcule que 20–30, avec une latence et des artefacts potentiellement plus visibles en mouvement. Sur un portage instable, ces techniques peuvent masquer partiellement la lenteur moyenne, mais pas forcément les gros à-coups liés au chargement ou à la compilation de shaders.