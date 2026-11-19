Treize ans après GTA V, Grand Theft Auto VI est jouable depuis minuit sur PS5 et Xbox Series X|S, et ses premières 24 heures ont déjà tout d'un roman : une note historique sur Metacritic, des records d'audience pulvérisés sur Twitch, un PlayStation Network qui tousse au pire moment, des réseaux télécoms poussés dans leurs retranchements et les premiers bugs qui agacent les joueurs. On a tout repris, heure par heure.
Il aura fallu deux reports, une attente devenue légendaire et une sortie échelonnée fuseau horaire par fuseau horaire, de la Nouvelle-Zélande jusqu'au Mexique, pour que Vice City ouvre enfin ses portes. Depuis mercredi midi, heure de Paris, les informations tombent à un rythme que l'on n'avait encore jamais connu pour un jeu vidéo, entre les tests de la presse, les chiffres de ventes estimés, les pannes de services et les découvertes des joueurs.
Ce fil rassemble tout ce qui s'est dit et écrit sur GTA 6 depuis l'ouverture des premiers serveurs, en croisant la couverture de la rédaction de Clubic et ce qu'ont publié les médias les plus suivis sur le sujet. Les entrées les plus récentes sont en haut, et nous mettrons ce live à jour au fil des annonces de Rockstar Games et de Take-Two.
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Ce qu'il faut retenir de ces 24 dernières heures après la sortie de GTA 6
Sortie : depuis le jeudi 19 novembre 2026 à minuit, heure locale, sur PS5 et Xbox Series X|S, à 79,99 € en édition Standard et 99,99 € en édition Ultime. Le jeu pèse jusqu'à 212 Go et la boîte ne contient qu'un code de téléchargement.
Pas de PC, pas d'Online : aucune version PC ni aucun mode multijoueur n'est disponible au lancement, et Rockstar n'a communiqué aucune date pour l'un comme pour l'autre.
Critique : 99/100 sur Metacritic à partir d'environ 150 tests, sans une seule critique mitigée ou négative, à égalité avec The Legend of Zelda: Ocarina of Time. En France, 10/10 chez Gamekult, Gameblog et IGN France, 19/20 chez jeuxvideo.com.
Ventes : aucun chiffre officiel pour l'instant, mais Sensor Tower estime à environ 19 millions les copies numériques écoulées jeudi matin, pour 1,84 milliard de dollars.
Audience : jusqu'à 7,9 millions de spectateurs simultanés sur les plateformes de streaming, dont plus de 3,3 millions sur Twitch, un record absolu pour un jeu.
Les couacs : deux pannes du PlayStation Network en douze heures, une indisponibilité du PlayStation Store en Europe jeudi matin, et des plantages qui font perdre leur progression à certains joueurs, sans réaction officielle de Rockstar à ce stade.
30 images par seconde : un seul mode graphique sur toutes les consoles, PS5 Pro comprise, un choix assumé par Rockstar et critiqué dans de nombreux tests.
De Wellington à Vice City : le film des premières 24 heures de GTA 6
20:48Leonida, l'État où tout se joue : la carte de GTA 6
Pour son retour à Vice City, Rockstar ne se contente pas d'une ville et dessine tout un État, Leonida, librement inspiré de la Floride. La métropole de Vice City, version fictive de Miami, en forme le cœur, entourée des Leonida Keys, de l'immense zone marécageuse de Grassrivers, de la station balnéaire de Port Gellhorn, de la ville industrielle d'Ambrosia et des espaces sauvages du parc national de Mount Kalaga. C'est la carte la plus vaste et la plus variée jamais conçue par le studio, et les joueurs commencent tout juste à en explorer les recoins.
19h31GTA 6 a pesé plus lourd que Netflix et YouTube réunis chez Bouygues Telecom
Le téléchargement du jeu a représenté jusqu'à 40 % du trafic total du réseau de Bouygues Telecom en journée, et encore 25 % mercredi soir, alors que Netflix et YouTube pèsent d'ordinaire environ 20 % chacun. L'opérateur a enregistré mercredi vers 21h30 le pic de trafic le plus élevé de son année, supérieur de 10 % à celui de ses journées habituellement les plus chargées, sans conséquence pour ses abonnés selon son directeur technique Jérôme Latrille. Le préchargement ouvert le 10 novembre a servi de soupape, en étalant une bonne partie de la demande sur les jours précédant la sortie. Orange a vu son trafic doubler sans incident, tandis que Free avait musclé son réseau et gelé toute intervention les 18 et 19 novembre. Tous les détails sont dans notre article consacré au record de Bouygues Telecom.
17h00Toujours aucun mot de Rockstar sur les bugs
En fin d'après-midi, Rockstar n'a publié ni liste de problèmes connus ni note de mise à jour sur son support ou sur son Newswire, et aucun correctif n'a été annoncé pour les plantages signalés depuis la nuit. La page d'assistance consacrée au jeu renvoie les joueurs victimes d'erreurs console vers les supports généraux de Sony et Microsoft. Les deux mises à jour déployées avant la sortie, la 1.002 du 13 novembre et la 01.002.001 du 16 novembre, n'étaient elles non plus accompagnées d'aucune note de version. Une date de correctif fixée au 25 novembre circule sur les réseaux sociaux, mais rien ne permet de la confirmer.
14h41Take-Two fait le ménage sur GitHub, à commencer par GTA V
La veille de la sortie, GitHub a publié quatre demandes de retrait signées Take-Two visant des portages non officiels de GTA V pour iPhone, Mac, Android et Windows, nés de la compilation qui permettait de faire tourner le jeu dans un simple navigateur début octobre. L'éditeur réclame aussi le blocage de leurs copies, avec 263 forks recensés pour le projet Muguet et 349 pour glue5. Une seule des quatre notifications affirme qu'un dépôt distribuait le jeu complet, les autres visant les outils permettant d'exploiter les données du portage. Le détail de l'offensive juridique est à lire dans notre article sur les 600 projets visés par Take-Two.
13h36Pas de boîte ? Fabriquez la vôtre
La boîte vendue en magasin ne contenant qu'un code, et beaucoup de joueurs ayant opté pour la version dématérialisée, la rédaction a testé une astuce pour s'offrir une jaquette GTA 6 sur son étagère à partir d'une ancienne boîte PS5 ou Xbox, d'une imprimante et d'un générateur de jaquette en ligne. Le pas-à-pas est dans notre article dédié à la boîte de GTA 6 faite maison.
12h07On a fait tourner GTA 6 à 60 images par seconde (ou presque)
Faute de mode Performance, la rédaction a tenté l'expérience à partir de sa propre partie sur PS5 Pro, capturée avec un boîtier Elgato puis traitée sur PC grâce à la génération d'images RTX Video de NVIDIA. Sur trois minutes et vingt-neuf secondes de jeu, 5 528 images répétées ont ainsi été remplacées par des images intermédiaires calculées en 4K, pour donner une idée de ce que pourrait offrir une future version PC. Le résultat est à voir dans notre vidéo de GTA 6 débridé à 60 FPS.
11h45Environ 19 millions de copies numériques déjà écoulées, selon Sensor Tower
Le cabinet d'analyse estime que GTA 6 s'était vendu à environ 19,1 millions d'exemplaires numériques jeudi matin, pour un chiffre d'affaires proche de 1,84 milliard de dollars. Le record de GTA V, établi en 2013 avec 11,21 millions de copies et 815,7 millions de dollars en 24 heures selon le Guinness World Records, serait donc plus que doublé en valeur. Il ne s'agit toutefois que d'une estimation, qui ne tient pas compte des boîtes vendues en magasin, et ni Rockstar ni Take-Two n'ont publié le moindre chiffre de ventes officiel à ce stade. Wells Fargo table de son côté sur 65 millions d'exemplaires vendus d'ici au 31 mars 2027, fin de l'exercice fiscal de Take-Two. Pour mesurer le chemin parcouru, notre article sur les ventes exceptionnelles enregistrées avant même la sortie revient sur la montée en puissance des précommandes.
11h28Près de 8 millions de spectateurs simultanés, un record pour un lancement
Selon les données provisoires de Streams Charts, GTA 6 a culminé à 7,91 millions de spectateurs simultanés, toutes plateformes de streaming confondues, avec des pics de 3,31 millions sur Twitch, 3,22 millions sur YouTube et 1,5 million sur Kick. Le précédent record pour le lancement d'un jeu appartenait à la bêta de Valorant, qui plafonnait à 1,74 million en 2020. Sur Twitch, GTA 6 devient aussi la catégorie de jeu la plus regardée de l'histoire de la plateforme en audience instantanée, devant Fortnite et League of Legends. En France, la vidéo de Squeezie consacrée aux six étoiles de recherche frôle déjà les 6 millions de vues.
11h11Des plantages qui coûtent des heures de progression
C'est le principal point noir de cette première journée. Sur PS5 comme sur Xbox Series X|S, des joueurs racontent avoir perdu plusieurs heures de partie après un plantage de la console, un streamer affirmant même avoir dû refaire une dizaine d'heures de jeu. Le prologue ne semble pas déclencher de sauvegarde automatique, et certaines missions non plus, si bien qu'un crash à ces moments-là renvoie au dernier point enregistré. Les sauvegardes automatiques n'apparaissent par ailleurs pas dans le menu Sauvegarder mais dans l'écran Charger une partie, qu'il vaut mieux consulter avant de conclure à une perte.
Sur Reddit, les fils dédiés aux bugs recensent aussi des personnages qui traversent les murs ou le bitume, des textures manquantes, des véhicules projetés sans raison et un blocage lors d'une mission de Lucia. En attendant un correctif, le meilleur réflexe reste de multiplier les sauvegardes manuelles dès la fin du prologue.
11h00Le PlayStation Store de nouveau accessible en France
Après plusieurs heures de perturbations, la page d'état de Sony indique que le PlayStation Store fonctionne de nouveau en France, sans préciser ni l'heure exacte du retour à la normale ni la cause de la panne. Les joueurs qui ont tenté d'acheter le jeu pendant l'incident ont tout intérêt à vérifier leur historique de transactions avant de repasser commande, car un premier paiement a pu être débité.
08h30Twitch confirme un record historique
La plateforme annonce avoir réuni près de 3,3 millions de spectateurs simultanés sur la catégorie GTA 6 dès mercredi, soit près du double du record de lancement détenu jusqu'ici par Valorant. Le record a été battu alors même que le jeu n'était pas encore disponible aux États-Unis, porté par les créateurs de contenu qui avaient basculé leur console sur la région néo-zélandaise.
08h07L'histoire bouclée en sept heures ? La communauté n'y croit pas
Le streamer N3on affirme avoir terminé l'aventure en direct en environ sept heures, un chrono qui laisse sceptique une bonne partie des spectateurs, d'autant que Rob Nelson, de Rockstar, évoquait environ 80 heures pour sa propre partie. Les testeurs français ont d'ailleurs passé bien plus de temps à Leonida avant de rendre leur verdict : plus de 100 heures pour jeuxvideo.com, 130 pour Gamekult et 200 pour IGN France. Nous avions évoqué cette question de la durée de vie dans notre article sur les 80 heures que pourrait réclamer le jeu.
07h00GTA 6 jouable dans le cloud Xbox, même sur Xbox One
Microsoft confirme que le jeu peut être lancé en streaming via le cloud Xbox, y compris sur Xbox One, ce qui évite le téléchargement des 212 Go. Il faut toutefois avoir acheté le jeu, qui n'est pas inclus dans le Game Pass. La dernière vague de déblocage, au Mexique et en Amérique centrale, intervient au même moment et clôt un déploiement mondial étalé sur quinze vagues et dix-neuf heures.
06h33Le PlayStation Network retombe en panne, le Store suit
Une demi-heure après le déblocage du jeu aux États-Unis, la page d'état de Sony signale des jeux et des fonctions sociales dégradés sur PS5 et PS4 dans plus de soixante pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'alerte générale disparaît une demi-heure plus tard, mais le PlayStation Store reste en panne en Europe à partir de 6h56, empêchant achats et téléchargements pendant une bonne partie de la matinée. Le lancement du jeu lui-même n'est en revanche plus signalé en difficulté après 10h.
00h00GTA 6 est disponible en France
Le jeu se débloque à minuit pile en France métropolitaine, sur PS5 et Xbox Series X|S. Ceux qui ne l'avaient pas préchargé doivent télécharger l'intégralité des fichiers, y compris avec la version en boîte, qui ne contient qu'un code. Pour éviter les mauvaises surprises, il fallait aussi installer la mise à jour système 26.07-14.23.00 de la PS5, d'environ 1,27 Go, indispensable pour lancer le jeu, comme nous l'indiquions dans notre guide pour préparer sa PS5. Ceux qui ne l'ont pas encore pourront trouver la version PS5 en boîte à 79,99 € chez Amazon.
22h00Take-Two s'envole à Wall Street
Portée par l'accueil de la critique, l'action Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar, a clôturé la séance en hausse de 6,22 % à 216,61 dollars, après avoir grimpé jusqu'à plus de 9 % en cours de journée. Le titre reste malgré tout en recul sur l'ensemble de l'année 2026. Les investisseurs attendent désormais les premiers chiffres de ventes officiels, que Take-Two n'a pas encore programmés.
21h58Le PSN est revenu, la dernière ligne droite peut commencer
À deux heures du lancement français, Sony a rétabli ses services, et la rédaction rappelait les vérifications à faire sur sa PS5 : installer le deuxième patch du jeu, la version 01.002.001 d'environ 600 Mo déployée depuis le 16 novembre, ainsi que la mise à jour système obligatoire. Le récapitulatif est dans notre article publié après la panne du PSN.
21h30Les opérateurs français atteignent leur pic de l'année
C'est à ce moment que Bouygues Telecom a enregistré le trafic le plus élevé de toute son année, porté par les retardataires qui téléchargeaient encore le jeu à quelques heures du déblocage.
20h30Retour à la normale pour le PlayStation Network
Les signalements visant le PSN avaient grimpé dès 18h30 sur Downdetector, avec un pic vers 19h, les joueurs rencontrant des difficultés pour se connecter à leur compte et lancer leurs jeux. Sony a fini par indiquer tous ses services comme opérationnels vers 20h30, sans jamais préciser la cause de l'incident.
20h20Un record mondial de trafic Internet
L'opérateur de points d'échange Internet DE-CIX a mesuré un pic historique de 33,03 térabits par seconde sur l'ensemble de ses infrastructures dans le monde, un record attribué en grande partie aux millions de personnes qui regardaient les premiers streams du jeu.
15h34La presse est unanime, le jeu a tout d'un opus « exceptionnel »
Au fil de l'après-midi, les tests s'accumulent et dessinent un consensus rare autour du jeu, dont nous avons fait la synthèse dans notre tour d'horizon des premières impressions.
15h17Pourquoi GTA 6 reste bloqué à 30 images par seconde ?
Rockstar s'explique enfin sur l'absence de mode Performance, et même d'un compromis à 40 images par seconde. Pour Jonathon Ashcroft, vice-président chargé de la technologie, les 33 millisecondes disponibles pour chaque image à 30 fps sont nécessaires pour préserver l'équilibre entre la simulation du monde, le rendu et le gameplay. Les explications détaillées sont dans notre article sur le choix des 30 fps.
13h5399/100 sur Metacritic, du jamais vu depuis 1998
Une heure après la levée de l'embargo, la moyenne de Metacritic se stabilise à 99/100 sur PS5, à partir d'environ 150 tests, tous positifs. Seul The Legend of Zelda: Ocarina of Time avait atteint ce niveau, en 1998, et GTA 6 devient au passage le jeu le mieux noté de l'histoire de Rockstar, devant GTA IV et GTA V. Les joueurs, eux, ne pourront déposer leur propre note qu'à partir de vendredi soir. Notre analyse est à lire dans notre article sur la note record de GTA VI.
12h00L'embargo tombe, la Nouvelle-Zélande ouvre le bal
Le jeu se débloque à minuit, heure locale, en Nouvelle-Zélande, premier pays servi, et les tests sont publiés dans la foulée. En France, Gamekult, Gameblog et IGN France attribuent la note maximale, ActuGaming lui donne 9,5/10, le Journal du Geek 9/10, et jeuxvideo.com 19/20 en saluant « le plus bel open world urbain jamais conçu ». À l'international, IGN, GameSpot, Game Informer, Edge et The Guardian lui accordent également la note parfaite.
Les éloges portent sur la densité de Leonida, la réactivité du monde ouvert, le duo formé par Jason et Lucia et la bande-son, tandis que les réserves se concentrent sur les 30 images par seconde, certaines missions jugées plus dirigistes et une maniabilité parfois lourde.
10h44Huit nominations aux Game Awards avant même la sortie
GTA 6 est le jeu le plus représenté des Game Awards 2026 avec huit nominations, dont celle du Jeu de l'année et celle de la meilleure performance pour Manni L. Perez, qui incarne Lucia. Le règlement autorise les jeux sortis avant le 20 novembre à concourir, ce qui le place tout juste dans la fenêtre d'éligibilité. La cérémonie aura lieu le 10 décembre, et nous revenions sur le débat que suscite cette sélection dans notre article sur les nominations de GTA 6.
08h01Des précommandes jamais vues
Avant même l'ouverture des premiers serveurs, les estimations de Sensor Tower dépassent les 17 millions de précommandes numériques pour plus de 1,6 milliard de dollars, et le jeu domine déjà les ventes de la semaine sur PlayStation et Xbox. Take-Two s'était contenté de parler de précommandes « sans précédent » lors de la présentation de ses résultats le 9 novembre, sans avancer de chiffre. Notre article sur le marché du jeu vidéo bousculé par GTA 6 détaille ces chiffres.
PC, multijoueur, plantages : les questions que tout le monde se pose
GTA 6 sortira-t-il sur PC ?
Aucune version PC n'a été annoncée, et Rockstar n'a communiqué aucune fenêtre de sortie. Take-Two ne liste toujours que la PS5 et les Xbox Series X|S dans son calendrier, et les marchés de prédiction jugent peu probable une arrivée sur PC avant la fin mars 2027. Le jeu reste en revanche jouable en streaming via le cloud Xbox pour ceux qui l'ont acheté.
Peut-on jouer en ligne avec ses amis ?
Non, GTA 6 se joue uniquement en solo au lancement, et ni le PlayStation Plus ni le Game Pass ne sont nécessaires pour y jouer. Aucun successeur à GTA Online n'a encore été daté ni présenté par Rockstar.
Pourquoi le jeu est-il limité à 30 images par seconde ?
Rockstar a fait le choix d'un mode graphique unique, identique sur toutes les consoles, en expliquant que le budget de calcul offert par les 30 fps était nécessaire pour faire tourner la simulation de son monde ouvert. La PS5 Pro offre une image plus nette et des ombres en ray tracing, mais pas davantage de fluidité.
Que faire si le jeu plante ?
Rockstar n'a reconnu aucun problème connu à ce stade. En attendant un correctif, il est conseillé de sauvegarder manuellement et régulièrement, en particulier pendant le prologue, d'utiliser plusieurs emplacements de sauvegarde, de vérifier l'écran Charger une partie avant de conclure à une perte de progression et de signaler les plantages répétés au support de Rockstar.
Combien d'exemplaires de GTA 6 se sont vendus ?
Aucun chiffre officiel n'a été communiqué. Les estimations de Sensor Tower évoquent environ 19 millions de copies numériques et 1,84 milliard de dollars de recettes jeudi matin, hors ventes en boîte, ce qui ferait de GTA 6 le lancement le plus lucratif de l'histoire du divertissement si les chiffres de Take-Two venaient les confirmer.