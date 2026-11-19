Le téléchargement du jeu a représenté jusqu'à 40 % du trafic total du réseau de Bouygues Telecom en journée, et encore 25 % mercredi soir, alors que Netflix et YouTube pèsent d'ordinaire environ 20 % chacun. L'opérateur a enregistré mercredi vers 21h30 le pic de trafic le plus élevé de son année, supérieur de 10 % à celui de ses journées habituellement les plus chargées, sans conséquence pour ses abonnés selon son directeur technique Jérôme Latrille. Le préchargement ouvert le 10 novembre a servi de soupape, en étalant une bonne partie de la demande sur les jours précédant la sortie. Orange a vu son trafic doubler sans incident, tandis que Free avait musclé son réseau et gelé toute intervention les 18 et 19 novembre. Tous les détails sont dans notre article consacré au record de Bouygues Telecom.