Des joueurs ont eu du mal à se connecter mercredi soir. Les services de Sony sont repassés au vert vers 20h30, à temps pour les derniers préparatifs sur PS5.
La soirée a commencé par des messages d’erreur sur PS5. Ce mercredi 18 novembre, les signalements visant le PlayStation Network (PSN) ont grimpé dès 18h30 sur Downdetector France, avec un pic autour de 19h. Les problèmes remontés par les joueurs concernaient surtout l’accès aux serveurs et la connexion à leur compte.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Que vérifier sur sa PS5 avant minuit ?
Sur sa page d’état, Sony a signalé des difficultés à lancer des jeux, des applications et certaines fonctions en ligne. Vers 20h30, tous les services étaient de nouveau indiqués comme opérationnels. La cause de la panne reste inconnue. Côté calendrier, Rockstar prévoit toujours de débloquer GTA 6 à minuit, dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre en France métropolitaine, sur PS5 et Xbox Series X|S.
Si la connexion coince de nouveau, consultez la page d’état du PSN. Même si GTA 6 est déjà préchargé, vérifiez qu’il est à jour. Un deuxième patch, la version 01.002.001, est déployé depuis le 16 novembre et pèse environ 600 Mo sur PS5. Sélectionnez le jeu sur l’écran d’accueil, appuyez sur la touche Options de la manette, puis choisissez Vérifier si des mises à jour sont disponibles.
Le support PlayStation précise également que la mise à jour système 26.07-14.23.00 doit être installée pour jouer à GTA 6. Si elle ne se lance pas automatiquement, vous la trouverez dans Paramètres > Système > Logiciel système > Paramètres et mise à jour du logiciel système.