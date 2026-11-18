Si la connexion coince de nouveau, consultez la page d’état du PSN. Même si GTA 6 est déjà préchargé, vérifiez qu’il est à jour. Un deuxième patch, la version 01.002.001, est déployé depuis le 16 novembre et pèse environ 600 Mo sur PS5. Sélectionnez le jeu sur l’écran d’accueil, appuyez sur la touche Options de la manette, puis choisissez Vérifier si des mises à jour sont disponibles.

Le support PlayStation précise également que la mise à jour système 26.07-14.23.00 doit être installée pour jouer à GTA 6. Si elle ne se lance pas automatiquement, vous la trouverez dans Paramètres > Système > Logiciel système > Paramètres et mise à jour du logiciel système.