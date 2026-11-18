La plus petite des Xbox calcule GTA 6 en 720p et s’appuie sur l’IA pour reconstruire une image en 1080p. Sur Xbox Series X et PS5, Rockstar part de 1440p et confie la mise à l’échelle vers la 4K à sa propre technologie.
La Xbox Series S a un point commun inattendu avec la PS5 Pro. Ce sont les deux seules consoles sur lesquelles GTA 6 utilise l’IA pour agrandir son image au lancement, ce jeudi 19 novembre. Dans un entretien à Wccftech, trois responsables techniques de Rockstar, dont Jonathon Ashcroft et Chris Oat, détaillent les réglages retenus pour chaque machine. Le studio vise 30 images par seconde partout, avec comme précisé sur Clubic un seul mode graphique.
Trois façons de reconstruire l’image
Sur Series S, le jeu calcule d’abord la scène en 720p, soit environ 920 000 pixels par image. Les trois autres consoles démarrent en 1440p, avec 3,7 millions de pixels. Dans les deux cas, l’image est ensuite agrandie d’un facteur 1,5 en largeur comme en hauteur.
|Console
|Définition de rendu
|Définition après reconstruction
|Méthode utilisée
|Eclairage et cadence
|Xbox Series S
|720p
|1080p
|AMD FSR Upscaling 4
|Illumination globale en ray tracing, 30 fps
|Xbox Series X
|1440p
|4K
|TAA de Rockstar
|Illumination globale en ray tracing, 30 fps
|PS5
|1440p
|4K
|TAA de Rockstar
|Illumination globale en ray tracing, 30 fps
|PS5 Pro
|1440p
|4K
|Sony PSSR 2
|Illumination globale et ombres en ray tracing, 30 fps
L’anticrénelage temporel de Rockstar s’appuie sur les images précédentes pour lisser les contours et reconstruire les détails, sans réseau de neurones. FSR 4 d'AMD exploite aussi les informations des images précédentes, mais confie la reconstruction à un modèle entraîné. Sur Series S, celui-ci dispose au départ d’un quart des pixels calculés sur les autres consoles. L’interface, elle, est composée en 4K puis superposée à l’image sur les quatre consoles.
Qu’est-ce que le TAA maison de Rockstar ?
Contrairement au FSR 4 d’AMD ou au PSSR 2 de Sony, le Temporal Anti-Aliasing (TAA) de Rockstar ne repose sur aucun modèle d’intelligence artificielle. Cette technique purement mathématique mémorise les images calculées une fraction de seconde plus tôt, compense les mouvements de caméra et superpose ces informations à l’image en cours. Ce cumul permet à la fois de gommer l’effet d’escalier sur les contours fins (câbles, feuillages) et de reconstituer une image 4K nette à partir d’un rendu natif en 1440p, le tout calibré sur mesure pour le moteur graphique du studio.
Même sur Series S, la lumière rebondit en ray tracing
Rockstar a conservé sur Series S l’illumination globale en ray tracing, qui simule la façon dont la lumière rebondit sur les surfaces et contribue à éclairer le reste de la scène. Le studio a calibré les sources lumineuses du jeu d’après les propriétés de lumières réelles, naturelles comme artificielles. Il tenait donc à garder le même système d’éclairage sur les quatre consoles.
La mémoire plus limitée de la Series S a compliqué le travail, reconnaît l’équipe. Rockstar a ajusté les réglages de l’illumination globale aux ressources de chaque machine. Le principe reste commun avec une mise en œuvre qui varie selon la console.
La Series X pouvait aussi utiliser le FSR 4
AMD avait annoncé l’arrivée de FSR 4.1 sur les deux Xbox Series le 20 octobre. Début novembre, la version 4.1.2 était disponible pour les développeurs des deux consoles. Wccftech présente GTA 6 comme le probable premier jeu à exploiter FSR 4 sur Series S. Rockstar indique le nom de la technologie, sans préciser la révision intégrée à son jeu.
Sur PS5 standard, Sony propose aussi une solution d’agrandissement par IA. Présenté le 1er octobre, le QSSR (Quick Spectral Super Resolution) est une version allégée du PSSR, adaptée au matériel de la PS5. Marvel’s Wolverine et Ghost of Yōtei l’ont inaugurée, et Sony la propose à tous les développeurs. GTA 6 s’en tient à l’outil de Rockstar sur cette console, comme sur Series X.
Le studio dit avoir évalué plusieurs combinaisons de définition et de reconstruction sur chaque machine avant de retenir celles qui lui donnaient le rendu et les performances recherchés. Pour juger du résultat sur les deux Xbox, le meilleur des comparatifs se fera en roulant dans la même rue de Vice City.