AMD avait annoncé l’arrivée de FSR 4.1 sur les deux Xbox Series le 20 octobre. Début novembre, la version 4.1.2 était disponible pour les développeurs des deux consoles. Wccftech présente GTA 6 comme le probable premier jeu à exploiter FSR 4 sur Series S. Rockstar indique le nom de la technologie, sans préciser la révision intégrée à son jeu.

Sur PS5 standard, Sony propose aussi une solution d’agrandissement par IA. Présenté le 1er octobre, le QSSR (Quick Spectral Super Resolution) est une version allégée du PSSR, adaptée au matériel de la PS5. Marvel’s Wolverine et Ghost of Yōtei l’ont inaugurée, et Sony la propose à tous les développeurs. GTA 6 s’en tient à l’outil de Rockstar sur cette console, comme sur Series X.

Le studio dit avoir évalué plusieurs combinaisons de définition et de reconstruction sur chaque machine avant de retenir celles qui lui donnaient le rendu et les performances recherchés. Pour juger du résultat sur les deux Xbox, le meilleur des comparatifs se fera en roulant dans la même rue de Vice City.