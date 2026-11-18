Les premiers joueurs de GTA 6 arpentent déjà Leonida depuis la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Sans rien dévoiler de l'histoire, voici ce qu'ils racontent du monde ouvert de Rockstar, avant le lancement en France cette nuit à minuit.
GTA 6 a livré ses premiers retours de joueurs dès midi, heure de Paris, lorsque la Nouvelle-Zélande est devenue le premier pays à pouvoir lancer le jeu. Entre une carte environ deux fois plus grande que celle de GTA 5, des activités à foison et un réalisme hérité de Red Dead Redemption 2, les impressions sont largement positives, malgré les 30 images par seconde. Les joueurs français, eux, devront patienter jusqu'à minuit, à moins de ruser sur Xbox.
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GTA 6 et Leonida, un terrain de jeu XXL qui donne le vertige
Le premier truc qui ravit les premiers joueurs de GTA 6, c'est l'échelle. Leonida fait environ deux fois la taille de la carte de GTA 5, un ordre de grandeur puisqu'aucune superficie officielle n'a été communiquée. Mais imaginez ! Six grandes régions se partagent cet État inspiré de la Floride, des tours de Vice City aux marais des Grassrivers, en passant par l'archipel des Leonida Keys. Sur X, un compte spécialisé partage déjà une séquence en petit avion au ras des marais, en lâchant que le monde « a vraiment l'air beau vu du ciel ». On ne vous parle même pas des balades en bateau ou de la conduite de nuit, à couper le souffle ! Attention spoiler les amis.
Ce qui impressionne peut-être le plus, c'est aussi la densité des possibilités, en ajoutant qu'elle touche même physiquement le personnage, ce qui était attendu. On peut passer un moment à soulever de la fonte, boire une boisson protéinée et faire ses courses, avec un monde si réaliste qu'on finit par stresser à l'idée d'une corvée à accomplir, au lieu d'aller chatouiller des passants avec son rétroviseur. Jason et Lucia, les deux héros de GTA VI, peuvent aussi sortir en amoureux, danser en boîte ou, pour mettre un peu de piment dans leur relation, braquer quelques banques, soyons fous ! Rockstar revendique enfin plus de 1 000 rencontres avec des passants à travers le jeu, et des PNJ qui cette fois réagissent avec intelligence, de quoi réserver bien des surprises en chemin.
Ce réalisme, hérité du chef d'œuvre Red Dead Redemption 2, ne semble pour autant pas virer à la simulation de vie pesante. Manger, se doucher ou faire le plein ne prend que quelques secondes, et ces gestes ont une utilité concrète, rassure Noisy Pixel. D'autres estiment qu'il s'agit du monde ouvert le plus détaillé de l'histoire du jeu vidéo, en plus d'être le plus vivant et le plus beau jamais parcouru. Le verdict de Metacritic (99/100 sur PS5) en dit long, exactement la même note qu'un certain Zelda: Ocarina of Time, excusez du peu.
GTA 6 déjà jouable ailleurs, la France patiente jusqu'à minuit… sauf certains
Alors vous le savez, GTA 6 se débloque à minuit, heure locale, dans chaque région où il est disponible, ce qui a offert la primeur aux Néo-Zélandais. Sydney et Melbourne ont suivi deux heures plus tard, et même l'office du tourisme néo-zélandais a réagi à l'astuce. Plusieurs millions de personnes ont déjà suivi l'un des innombrables streams que ce soit sur Twitch, YouTube ou ailleurs. De nombreux salariés, en France et ailleurs, ont posé un ou plusieurs jours de congés pour profiter du jeu. C'est presque dans jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. Certains ont explosé leur tirelire pour voir un concert de Céline Dion en ne voyant leur idole que sur un écran, alors comment ne pas comprendre ceux qui en font autant pour un jeu attendu depuis des années ?
En France, le jeu se débloquera à minuit, dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series X|S (et Xbox One). Les impatients sur Xbox peuvent et ont basculé la région de leur console sur la Nouvelle-Zélande pour jouer depuis midi. Malgré les menaces de bannissement, les joueurs ne semblent pas inquiétés pour l'instant. Prudence en revanche avec les vidéos qui circulent, car les réseaux sociaux peinent déjà à distinguer les vraies images de GTA 6 des créations de fans.
Ce lancement vient couronner une semaine folle, c'est le mot. GTA 6 cumule déjà plus de 16 millions de précommandes numériques et 1,54 milliard de dollars de recettes, selon Sensor Tower, et l'action Take-Two a pris environ 7 % avant l'ouverture de Wall Street. Tout n'est pas rose pour autant. Rockstar a confirmé que le jeu tournerait à 30 images par seconde sur toutes les consoles, de la Xbox Series S à la PS5 Pro, là où beaucoup de jeux récents proposent un mode à 60 images par seconde, plus fluide. Plusieurs tests le regrettent. D'autres relèvent aussi quelques chutes de fluidité, sans que l'expérience en pâtisse.
Enfin, sur le plan de la cybersécurité, faites attention, car plusieurs acteurs du secteur ont fait état de faux sites, téléchargements et annonces autour du jeu. On finira par rappeler que GTA 6 n’existe pour le moment pas sur ordinateur, et que pour l’acheter, mieux vaut s’en tenir au PlayStation Store et au Microsoft Store, outre vos traditionnels magasins physiques.