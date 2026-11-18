Alors vous le savez, GTA 6 se débloque à minuit, heure locale, dans chaque région où il est disponible, ce qui a offert la primeur aux Néo-Zélandais. Sydney et Melbourne ont suivi deux heures plus tard, et même l'office du tourisme néo-zélandais a réagi à l'astuce. Plusieurs millions de personnes ont déjà suivi l'un des innombrables streams que ce soit sur Twitch, YouTube ou ailleurs. De nombreux salariés, en France et ailleurs, ont posé un ou plusieurs jours de congés pour profiter du jeu. C'est presque dans jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. Certains ont explosé leur tirelire pour voir un concert de Céline Dion en ne voyant leur idole que sur un écran, alors comment ne pas comprendre ceux qui en font autant pour un jeu attendu depuis des années ?