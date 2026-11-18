À quelques heures de sa sortie, GTA 6 cumule près de 16 millions de précommandes numériques et 1,54 milliard de dollars de recettes. Sur le papier, le jeu dépasse déjà des chiffres qui faisaient référence dans l'histoire du jeu vidéo.
Il n'est pas exagéré de dire que GTA 6 marquera l'année, et sans doute la décennie, tant il fait parler et tant il a déjà fait des adeptes. Les précommandes du jeu vidéo ont encore bondi ces dernières heures. Selon le dernier relevé publié par Sensor Tower, le titre de Rockstar Games approche des 16 millions de copies numériques réservées. GTA 6 aurait déjà généré plus de 1,54 milliard de dollars de recettes, dont les deux tiers sur PlayStation. À quelques heures de disponibilité du jeu, les illustre Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 et même GTA V voient déjà leurs records vaciller.
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Les précommandes de GTA 6 ont doublé en deux semaines
Le nombre de copies de GTA 6 précommandées sur PS5 et Xbox Series, remboursements déduits, est désormais estimé à 15,88 millions, pour 1,54 milliard de dollars de chiffres d'affaires. Imaginez, c'est comme si près de 23 % des Français avaient acheté le jeu avant même qu'il ne sorte, un score qui ferait rougir n'importe quel candidat à l'élection présidentielle dans quelques mois. Le 13 novembre, il y a moins d'une semaine donc, le compteur affichait encore 12,13 millions de copies et 1,18 milliard. Le 3 novembre, il n'en était qu'à 7,71 millions. Autrement dit, les réservations ont plus que doublé en deux semaines.
Si nous faisons les comptes, ces jours-ci le jeu a généré environ 90 millions de dollars par jour, contre moins de 30 millions début novembre. La répartition, elle, est extrêmement favorable à la PlayStation 5, qui pèse pour 75 % des ventes, avec 11,83 millions de copies et 1,15 milliard de dollars de recettes, contre 4,04 millions de copies et 390 millions sur Xbox, en rappelant que GTA 6 sera jouable sur la vieille Xbox One. Avec environ 97 dollars comme panier moyen, l'édition Ultime reste la reine des précommandes.
On rappelle qu'il ne s'agit ici que d'estimations, et que ces chiffres ne portent que sur les ventes numériques, sans les boîtes vendues en magasin, qui ne contiennent qu'un seul petit code d'ailleurs, et que ces données s'entendent avant la commission prélevée par les boutiques. Pour le moment, Take-Two, la maison mère de l'éditeur Rockstar Games, n'a pas commenté les chiffres, en se contentant d'évoquer un élan « sans précédent » pour le jeu.
GTA 6 bouscule déjà l'histoire du jeu vidéo
Jusqu'ici, le record de précommandes généralement cité appartenait à Cyberpunk 2077. 8 millions d'exemplaires furent annoncés par CD Projekt en 2020, PC compris. GTA 6 fait déjà presque deux fois mieux, sur consoles uniquement. Son aîné, l'increvable GTA V, avait totalisé 7 millions de précommandes en 2013, avant de générer la coquette somme de 800 millions de dollars dès son premier jour, puis le milliard en trois jours, plus vite que n'importe quel jeu ou film à l'époque.
Les aventures d'Arthur Morgan, avec Red Dead Redemption 2, avaient engrangé 725 millions de dollars lors de son premier week-end, en 2018. GTA 6 avait dépassé ce montant au plus tard début novembre, plus de deux semaines avant sa sortie, et ses seules précommandes numériques surpassent déjà le milliard de GTA V, boîtes comprises. Les méthodes de calcul diffèrent, entre chiffres officiels et estimations, mais l'écart est significatif.
Les joueurs Xbox vont même pouvoir, en principe, entrer à Vice City dès ce mercredi midi, grâce à l'astuce de la Nouvelle-Zélande, avant le lancement français dans la nuit de mercredi à jeudi, à minuit. D'ici là, gare aux pièges, puisque différentes acteurs de la cybersécurité repèrent des activités malveillantes autour du jeu, comme dernièrement un faux téléchargement du jeu qui cache un logiciel voleur de données. Rappelons enfin qu'aucune version PC n'existe, et que le jeu visera 30 FPS sur toutes les consoles.