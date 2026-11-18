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Le contenu de l’article me fait un peu tiquer :

« Le nombre de copies de GTA 6 précommandées sur PS5 et Xbox Series, remboursements déduits, est désormais estimé à 15,88 millions, pour 1,54 milliard de dollars de chiffres d’affaires. Imaginez, c’est comme si près de 23 % des Français avaient acheté le jeu avant même qu’il ne sorte, un score qui ferait rougir n’importe quel candidat à l’élection présidentielle dans quelques mois. »

Je ne sais pas d’où sort ce 23%…

D’après Wikipedia : Sony aurait écoulé un peu près 100 millions de PS5 dans le monde (ou 95,3 millions à fin juin 2026).

Nombre de précommandes sur PS5 : 11,83 millions de copies.

Si mon calcul est bon, on est plutôt à 11,8%…