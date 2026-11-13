Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au jeudi 19 novembre, à minuit heure locale, sur PS5 et Xbox Series X|S. Prévoyez au moins 212 Go libres sur votre impatiente PS5. Le jeu visera 30 FPS sur toutes les consoles, PS5 Pro comprise, et les possesseurs de Xbox One, une excellente nouvelle de dernière minute, pourront y jouer via le cloud. Aucune date n'est encore annoncée pour un éventuel mode en ligne. Le studio fait une campagne marketing assez dingue pour GTA 6, record elle aussi, au point d'organiser un festival de musique le 21 novembre, avec Travis Scott et Cardi B en invités de marque. Chez Logitech, les quelque 7 000 employés se voient même offrir une journée pour jouer, à GTA 6 ou à autre chose. Définitivement, le jeu a contaminé du monde.