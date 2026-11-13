GTA 6 a franchi le cap du milliard de dollars de précommandes, avec 12,13 millions de copies désormais réservées. À six jours de sa sortie, le jeu de Rockstar dépasse déjà largement le record de Cyberpunk 2077.
Les précommandes de GTA 6 atteignent à présent 1,18 milliard de dollars de recettes, d'après le relevé publié ce 13 novembre par la plateforme d'analyse numérique Sensor Tower. Le rythme s'est grandement accéléré depuis l'ouverture du préchargement, et la PS5 continuer de concentrer les trois quarts des ventes. La sortie du jeu de Rockstar Games, fixée au 19 novembre, approche à grands pas et promet d'être l'événement culturel de cette fin d'année.
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GTA 6 dépasse le milliard de dollars de précommandes avant sa sortie le 19 novembre
Le tracker de Sensor Tower, mise à jour ce vendredi 13 novembre, estime maintenant à 12,13 millions le nombre de copies numériques de GTA 6 précommandées, remboursements déduits, pour 1,18 milliard de dollars de revenus. Le relevé publié mardi affichait encore 9,69 millions de copies et 942 millions de dollars.
Cela fait environ 79 millions de dollars encaissés chaque jour en moyenne, presque trois fois plus que la semaine précédente. Le rythme s'accélère donc pour les plus impatients.
L'ouverture du préchargement, le 10 novembre, a il faut dire sans doute accéléré le mouvement. La répartition entre les consoles, elle, ne bouge pas d'un pouce. La PS5 représente 75 % des ventes, pour 9,08 millions de copies et 880 millions de dollars, contre 3,06 millions de copies et 296 millions de dollars sur Xbox. Avec environ 97 dollars par copie en moyenne, presque le prix de l'édition Ultime, les acheteurs semblent encore miser sur la version la plus chère.
Record battu, compte à rebours lancé pour GTA 6
Rappelons que ces chiffres restent officieux, pas officiels, et qu'ils se basent sur des estimations brutes, avant la commission des boutiques. Ils ne couvrent que les ventes numériques sur consoles, sans les boîtes disponibles en magasin depuis le 12 novembre, qui ne contiennent d'ailleurs qu'un code de téléchargement, avec le petite emplacement pour le disque vide, qui attriste certains au moment de faire leur unboxing.
Mais même ainsi, GTA 6 dépasse de 50 % les 8 millions de précommandes annoncées en 2020 par CD Projekt pour Cyberpunk 2077, le record généralement cité jusqu'ici. Take-Two, la maison-mère de l'éditeur Rockstar Games, ne publie aucun chiffre, mais son PDG, Strauss Zelnick, évoquait déjà le 9 novembre des niveaux « sans précédent », tout en confirmant que le développement du jeu était terminé.
Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au jeudi 19 novembre, à minuit heure locale, sur PS5 et Xbox Series X|S. Prévoyez au moins 212 Go libres sur votre impatiente PS5. Le jeu visera 30 FPS sur toutes les consoles, PS5 Pro comprise, et les possesseurs de Xbox One, une excellente nouvelle de dernière minute, pourront y jouer via le cloud. Aucune date n'est encore annoncée pour un éventuel mode en ligne. Le studio fait une campagne marketing assez dingue pour GTA 6, record elle aussi, au point d'organiser un festival de musique le 21 novembre, avec Travis Scott et Cardi B en invités de marque. Chez Logitech, les quelque 7 000 employés se voient même offrir une journée pour jouer, à GTA 6 ou à autre chose. Définitivement, le jeu a contaminé du monde.