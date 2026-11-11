Selon le film et l'écran, le rendu des hautes lumières et des scènes sombres peut changer. Mais nul besoin d'investir dans une platine audiophile pour profiter de ces formats. Le Panasonic DP-UB450, affiché autour de 230 euros, prend déjà en charge le Dolby Vision et le HDR10+. Quant au DP-UB820, disponible à partir de 430 euros environ selon les offres, il ajoute notamment le processeur HCX et un optimiseur HDR permettant d'adapter le rendu aux capacités du diffuseur.



Les autres différences se jouent dans les traitements vidéo. Le tone mapping HDR, l'upscaling des DVD et des Blu-ray 1080p vers la 4K, la conversion de chrominance ou encore le désentrelacement peuvent produire des résultats différents selon les lecteurs. Dans une comparaison publiée par TechRadar, le DP-UB820 délivrait notamment une image plus fine et moins bruitée que le DP-UB154 lors de l'upscaling de sources de définition inférieure à la 4K. Il s'agit toutefois d'une appréciation visuelle, et non de mesures démontrant une supériorité systématique des appareils plus coûteux.