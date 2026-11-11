Alors que Sony abandonne son dernier lecteur Blu-ray 4K au Japon, Magnetar vient de faire certifier THX deux platines affichées jusqu'à près de 3 800 euros. Mais à l'heure où un lecteur à 200 euros suffit déjà pour profiter des disques UHD, que gagne-t-on vraiment à dépenser autant ?
Le 22 octobre, nous apprenions que Sony mettait fin aux expéditions de son dernier lecteur Blu-ray 4K au Japon, l'UBP-X700/K. Une décision qui intervient après les retraits de Samsung en 2019 et de LG en 2024. Si Sony n'a annoncé aucun arrêt mondial, Panasonic demeure l'un des derniers grands fabricants encore présents sur ce marché.
À l'autre extrémité du secteur, Magnetar poursuit son offensive. Le 3 novembre, le spécialiste annonçait la certification THX de ses lecteurs UDP800 MKII et UDP900 MKII, proposés respectivement à 1 999 et 3 799 euros chez certains revendeurs. Des tarifs qui contrastent avec celui d'un Panasonic DP-UB150, disponible autour de 200 euros.
Ces appareils lisent pourtant les mêmes Blu-ray UHD. Alors, qu'est-ce qui justifie une telle différence de prix ? Et surtout, cette montée en gamme se voit-elle réellement à l'écran ?
Des écarts réels, mais pas proportionnels au prix
Un lecteur Blu-ray UHD haut de gamme ne produit pas automatiquement une image plus détaillée qu'un modèle abordable. Les données vidéo présentes sur le disque sont numériques : à flux et traitements équivalents, deux appareils peuvent délivrer un résultat identique en HDMI. Une platine à 2 000 euros ne peut pas inventer des détails absents du disque, pas plus qu'un câble HDMI coûteux ne peut améliorer un signal numérique transmis sans erreur.
Il existe néanmoins une première différence concrète entre les lecteurs : leur compatibilité avec les formats HDR. Le Panasonic DP-UB150 prend en charge le HDR10 et le HDR10+, mais pas le Dolby Vision. Les deux Magnetar sont compatibles avec ces trois formats. Sur un disque proposant du Dolby Vision, le Panasonic se rabat donc sur le HDR10, tandis que les Magnetar peuvent exploiter les métadonnées dynamiques du Dolby Vision, à condition que le téléviseur soit également compatible.
Alors que les grands fabricants se retirent progressivement du marché, le Blu-ray 4K a-t-il encore un avenir ? Dans notre dernière vidéo consacrée au sujet, nous revenons sur les décisions de Sony, les atouts du disque face au streaming et les raisons pour lesquelles le support physique conserve une place à part chez les passionnés de home cinéma.
Selon le film et l'écran, le rendu des hautes lumières et des scènes sombres peut changer. Mais nul besoin d'investir dans une platine audiophile pour profiter de ces formats. Le Panasonic DP-UB450, affiché autour de 230 euros, prend déjà en charge le Dolby Vision et le HDR10+. Quant au DP-UB820, disponible à partir de 430 euros environ selon les offres, il ajoute notamment le processeur HCX et un optimiseur HDR permettant d'adapter le rendu aux capacités du diffuseur.
Les autres différences se jouent dans les traitements vidéo. Le tone mapping HDR, l'upscaling des DVD et des Blu-ray 1080p vers la 4K, la conversion de chrominance ou encore le désentrelacement peuvent produire des résultats différents selon les lecteurs. Dans une comparaison publiée par TechRadar, le DP-UB820 délivrait notamment une image plus fine et moins bruitée que le DP-UB154 lors de l'upscaling de sources de définition inférieure à la 4K. Il s'agit toutefois d'une appréciation visuelle, et non de mesures démontrant une supériorité systématique des appareils plus coûteux.
Magnetar met également en avant un moteur vidéo retravaillé sur sa série MKII, avec des améliorations annoncées sur la fidélité des couleurs, le contraste, la réduction du bruit et l'upscaling. Faute de mesures comparatives indépendantes, difficile toutefois d'établir leur avantage face aux Panasonic. D'autant que sur un téléviseur OLED ou MiniLED récent, certains traitements peuvent être réalisés directement par l'écran, parfois avec davantage de pertinence que par le lecteur.
Ce que les Magnetar apportent vraiment
C'est en réalité sur d'autres aspects que les Magnetar prennent tout leur sens. Leur première particularité est d'être des lecteurs universels : contrairement à de nombreuses platines traditionnelles, ils lisent aussi les SACD et les DVD-Audio. Pour un collectionneur qui possède des concerts, des albums haute résolution et des films sur différents supports physiques, un seul appareil peut ainsi remplacer plusieurs sources.
L'autre intérêt concerne la restitution audio analogique. L'UDP800 MKII dispose de sorties stéréo RCA et XLR symétriques, associées à une électronique dédiée. Cela permet notamment de le relier directement à un amplificateur hi-fi, y compris dépourvu d'entrée HDMI, en confiant la conversion numérique-analogique au lecteur. Une possibilité intéressante pour exploiter une installation stéréo de qualité. Précisons toutefois que le Panasonic DP-UB820 possède déjà deux sorties HDMI et des sorties analogiques 7.1 : la différence ne se résume donc pas à la présence de connecteurs, mais tient surtout à la conception de l'étage audio.
Les Magnetar vont également plus loin dans la gestion des bibliothèques musicales dématérialisées. Tous deux sont certifiés Roon Ready, ce qui permet de les intégrer comme lecteurs réseau dans une installation utilisant Roon. L'UDP900 MKII peut aussi servir de DAC USB pour un ordinateur grâce à son interface XMOS acceptant jusqu'au PCM 768 kHz et au DSD512. La connectique USB 3.0 bénéficie par ailleurs d'une alimentation isolée, destinée à améliorer la stabilité avec les supports de stockage externes. On dépasse ici largement le simple usage d'un lecteur de films.
|Médias supportés
|UHD Blu-ray Blu-ray Blu-ray 3D DVD-Vidéo DVD-Audio AVCHD SA-CD CD Kodak Picture CD CD-R/RW DVD±R/RW DVD±R DL BD-R/RE
|4K/UHD natif
|Oui
Cette polyvalence intéressera aussi les collectionneurs de disques importés. Des versions multirégions et multizones, proposées séparément par certains revendeurs, permettent de lire des DVD et Blu-ray provenant de différentes régions du monde. Pour une installation home cinéma entièrement intégrée, la compatibilité avec les systèmes de contrôle Control4 et Crestron, ainsi que la fonction Wake-on-LAN, facilitent également le pilotage à distance et l'automatisation des équipements.
Magnetar pousse même cette spécialisation à l'extrême avec son Ultima, un lecteur Blu-ray UHD présenté en septembre 2026, dont le prix annoncé atteint 12 990 euros. Particularité étonnante : malgré son tarif, il ne possède ni DAC ni sorties audio analogiques. Destiné aux installations déjà équipées de processeurs audiovisuels ou de convertisseurs externes, il mise sur une alimentation séparée assistée par batterie, une horloge de référence à 10 MHz et une construction particulièrement élaborée. L'objectif affiché est de préserver l'intégrité du signal numérique. Un exemple extrême qui illustre combien le prix d'une platine peut dépendre de son architecture et de son usage, plutôt que de sa qualité d'image.
Enfin, la construction participe au positionnement tarifaire. L'UDP800 MKII pèse déjà 6,8 kg, contre environ 15 kg pour l'UDP900 MKII. Châssis métallique, mécanismes de lecture soignés, isolation des composants et réduction des vibrations visent notamment à limiter le bruit mécanique et les interférences. Ce soin peut avoir un intérêt dans une salle de projection silencieuse ou une installation hi-fi exigeante, même s'il ne garantit pas, à lui seul, une meilleure qualité d'image.
L'écart entre les deux Magnetar est d'ailleurs révélateur. L'UDP900 MKII coûte environ 1 800 euros de plus que l'UDP800 MKII, sans offrir davantage de formats vidéo. Il adopte en revanche un double châssis en aluminium, des alimentations séparées et deux convertisseurs ESS9038PRO pour les sorties stéréo et multicanal. Il propose ainsi des sorties analogiques 7.1, là où l'UDP800 MKII se limite à la stéréo analogique. Ce supplément prend donc surtout son sens pour celui qui souhaite exploiter l'électronique audio du lecteur, plutôt que transmettre directement le son en HDMI à un amplificateur home cinéma.
Reste la certification THX, obtenue par les deux modèles. Selon les informations publiées par le média allemand Area DVD, les contrôles portent notamment sur la fidélité des couleurs, le gamma, les niveaux de luminosité, l'upscaling et la restitution audio.
Quel lecteur pour quel usage ?
Le choix dépend finalement moins du budget maximal que de ce que l'on attend de son installation. Les différents paliers de prix permettent de distinguer assez clairement les besoins :
- Vers 200 € – Panasonic DP-UB150 : pour regarder ses Blu-ray 4K en HDR10 ou HDR10+ sans fonctions superflues. Une porte d'entrée suffisante pour profiter de ses films sur un téléviseur compatible.
- Vers 230 € – Panasonic DP-UB450 : pour profiter également du Dolby Vision, sans augmenter sensiblement son budget. Un choix particulièrement pertinent avec un téléviseur récent.
- Vers 500 € – Panasonic DP-UB820 : pour bénéficier de traitements vidéo plus élaborés, notamment de l'HDR Optimizer, intéressant avec certains téléviseurs et vidéoprojecteurs.
- À partir de 2 000 € – Magnetar UDP800 MKII et UDP900 MKII : pour réunir films, SACD, DVD-Audio, bibliothèque musicale dématérialisée et intégration hi-fi ou home cinéma dans un même appareil.
Nous détaillons ces différentes références, leurs avantages et leurs limites dans notre comparatif des meilleurs lecteurs Blu-ray 4K en 2026.
En définitive, une platine Blu-ray UHD à 2 000 euros peut être un meilleur appareil qu'un modèle à 200 euros, sans produire systématiquement une meilleure image. Pour profiter d'un film en 4K HDR sur un téléviseur moderne, un lecteur abordable fait déjà très bien le travail. Les Magnetar se justifient autrement : par leur polyvalence, leurs capacités audio et leur aptitude à prendre place au cœur d'une installation plus ambitieuse. Encore faut-il avoir l'usage de ces prestations pour que l'investissement prenne tout son sens.