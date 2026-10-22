Pour les consommateurs français, aucune disparition immédiate n'est annoncée. L'UBP-X700/K reste référencé sur le site de Sony France, au tarif indicatif de 349 euros, bien qu'il soit actuellement signalé en rupture de stock sur sa boutique en ligne. Panasonic conserve de son côté plusieurs alternatives, notamment les DP-UB450, DP-UB820 et DP-UB9000.



Combien de temps les grandes marques continueront à maintenir leurs gammes ? C'est toute la question et elle n'est peut-être plus tant celle de la survie du Blu-ray 4K que celle des appareils capables de le lire. Tandis que de nouveaux fabricants tentent de reprendre le flambeau, Sony semble progressivement tourner la page d'une technologie qu'il a largement contribué à imposer.