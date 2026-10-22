Alors que le Blu-ray 4K semblait retrouver quelques couleurs avec l'arrivée de nouveaux fabricants, Sony vient d'envoyer un signal bien moins encourageant. Le géant japonais met fin aux expéditions de son ultime lecteur UHD Blu-ray sur son marché domestique. Une décision qui pourrait préfigurer son retrait mondial d'un secteur qu'il a largement contribué à développer.
Il y a quelques semaines, nous nous interrogions sur l'avenir des lecteurs Blu-ray 4K. Malgré le départ de plusieurs grandes marques, l'arrivée de nouvelles références laissait entrevoir un marché réduit, mais encore bien vivant. L'annonce qui vient de tomber au Japon rappelle cependant à quel point cet équilibre reste fragile : Sony cesse d'expédier son ultime platine UHD Blu-ray.
Sony tourne la page du Blu-ray 4K au Japon
L'information a été révélée ce 22 octobre par Kunkoku, site d'actualité, mais aussi revendeur Sony. Le constructeur met fin aux expéditions de l'UBP-X700/K, son unique lecteur Ultra HD Blu-ray encore commercialisé au Japon. La boutique officielle japonaise indique désormais que le produit ne sera plus réapprovisionné. Aucun successeur n'a été annoncé.
Commercialisé depuis mai 2025, l'UBP-X700/K n'était toutefois pas une véritable nouvelle génération. Il reprenait largement la plateforme de l'UBP-X700 lancé en 2018, notamment sa compatibilité avec les disques Blu-ray 4K, le HDR10 et le Dolby Vision, tout en abandonnant certaines fonctionnalités de streaming. Sony met donc un terme à une gamme qui n'avait pas connu de renouvellement technologique majeur depuis près de huit ans.
Cette décision s'inscrit dans un mouvement plus large. En février 2026, Sony annonçait déjà l'arrêt de ses enregistreurs Blu-ray. Au Japon, la PlayStation 5 devient ainsi son seul appareil encore commercialisé capable de lire des disques UHD Blu-ray, à condition de disposer d'un lecteur optique. Une solution qui ne remplace pas totalement une platine dédiée, notamment parce que la console ne prend pas en charge le Dolby Vision pour les films sur disque.
Pour l'heure, cet arrêt concerne officiellement le Japon. Sony n'a pas précisé les raisons de cette décision ni annoncé de calendrier de retrait pour les marchés européens et américains.
Qui prendra la relève des grands fabricants ?
Le retrait japonais de Sony vient allonger une liste déjà importante. Samsung, Oppo, LG et Pioneer ont progressivement quitté le secteur, laissant principalement Panasonic parmi les grands noms de l'électronique encore présents sur le marché des lecteurs UHD Blu-ray.
La situation est pourtant loin d'être figée. Comme nous l'expliquions récemment, plusieurs fabricants moins connus tentent de prendre la relève. Thomson, Krovatar, GIEC ou encore l'australien Laser proposent ou préparent de nouvelles platines, avec des ambitions et des positionnements tarifaires différents. De quoi entretenir une offre destinée aux cinéphiles qui privilégient toujours la qualité audiovisuelle et la possession de leurs films sur support physique.
Pour les consommateurs français, aucune disparition immédiate n'est annoncée. L'UBP-X700/K reste référencé sur le site de Sony France, au tarif indicatif de 349 euros, bien qu'il soit actuellement signalé en rupture de stock sur sa boutique en ligne. Panasonic conserve de son côté plusieurs alternatives, notamment les DP-UB450, DP-UB820 et DP-UB9000.
Combien de temps les grandes marques continueront à maintenir leurs gammes ? C'est toute la question et elle n'est peut-être plus tant celle de la survie du Blu-ray 4K que celle des appareils capables de le lire. Tandis que de nouveaux fabricants tentent de reprendre le flambeau, Sony semble progressivement tourner la page d'une technologie qu'il a largement contribué à imposer.