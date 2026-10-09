Chez Gotham Audio, on assure en tout cas avoir identifié un véritable « vide sur le marché » après le départ des grandes marques. Le fabricant dit également constater chez les amateurs un regain d’intérêt pour le support physique, notamment en raison de la compression du streaming et du caractère parfois précaire de la propriété numérique.



La question n’est donc peut-être plus de savoir si quelques nouveaux lecteurs peuvent apparaître, mais si ces marques seront capables d’assurer dans la durée le suivi logiciel, la disponibilité des pièces et le service après-vente auxquels Oppo avait habitué les amateurs de home cinéma, et que Panasonic ou Sony continuent encore aujourd’hui d’assurer sur leurs modèles.