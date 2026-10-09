Il y a peu, nous vous parlions d'un nouvel arrivant sur le marché, avec le Laser BLU-BD4K-384 : ce n'est pas un cas isolé. Alors que LG, Samsung, Oppo ou Pioneer ont abandonné le marché des lecteurs Blu-ray UHD, plusieurs marques beaucoup plus discrètes commencent à occuper le terrain laissé vacant. Certains de ces nouveaux lecteurs sont bel et bien disponibles en Europe.
Le marché des lecteurs Blu-ray UHD s’est nettement contracté ces dernières années, mais il n’a pas totalement disparu. Là où les grands constructeurs se retirent, de nouveaux acteurs tentent désormais de trouver leur place, avec des modèles parfois déjà disponibles en Europe.
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Thomson, Krovatar, GIEC… de nouveaux noms prennent la relève
Déjà, pour le public français, le cas le plus intéressant est probablement celui de Thomson. En partenariat avec la société française DPA Europe, la marque a lancé fin 2024 le Thomson THB365, un lecteur UHD Blu-ray vendu autour de 260 euros. Il prend en charge le HDR10 et le Dolby Vision et dispose de deux sorties HDMI.
Plus haut en gamme, le chinois Krovatar commercialise le KBU-300, compatible HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Ce dernier point n’est pas anodin : le Laser BLU-BD4K-384 annoncé récemment en Australie fait justement l’impasse sur le HDR10+. Le Krovatar KBU-300 utilise par ailleurs un mécanisme optique Panasonic et lit aussi les SACD, mais uniquement en stéréo. Un KBU-500 plus haut de gamme doit ensuite compléter le catalogue de la marque.
Autre acteur à retenir : GIEC (non, rien à voir ici avec les experts du climat). Le fabricant chinois propose notamment le G5300, commercialisé autour de 600 euros dans certains marchés occidentaux. Le lecteur est dézoné pour les Blu-ray et DVD et prend en charge HDR10 et Dolby Vision. Plus ambitieux, le G5800 ajoute la lecture SACD, des sorties analogiques 7.1, des connecteurs XLR et même une baie interne pour disque dur.
La vague dépasse l’Europe. Aux États-Unis, la marque blanche chinoise DpBlue commercialise le DP-5300 autour de 340 dollars. En Australie, Gotham Audio propose de son côté le GA-BD801 pour environ 600 dollars australiens. Plusieurs de ces nouveaux lecteurs ont un autre point commun : ils reposent sur le MediaTek MT8581, une puce déjà utilisée par Oppo, Pioneer, Sony ou Panasonic.
Pas vraiment une "renaissance", mais le disque revient dans le débat
Il serait encore prématuré de parler d’un véritable retour en grâce. Comme nous le rapportions en début d’année, les ventes de Blu-ray 4K UHD ont toutefois progressé de 12 % aux États-Unis en 2025, dans un marché physique pourtant globalement en recul. Reste à voir si cette embellie se confirme en 2026.
Le support physique profite aussi d’un contexte particulier. Sony a récemment annoncé son intention d’abandonner les jeux distribués sur disque sur PlayStation, provoquant une forte réaction et relançant plus largement le débat sur la possession physique face au tout-numérique.
Chez Gotham Audio, on assure en tout cas avoir identifié un véritable « vide sur le marché » après le départ des grandes marques. Le fabricant dit également constater chez les amateurs un regain d’intérêt pour le support physique, notamment en raison de la compression du streaming et du caractère parfois précaire de la propriété numérique.
La question n’est donc peut-être plus de savoir si quelques nouveaux lecteurs peuvent apparaître, mais si ces marques seront capables d’assurer dans la durée le suivi logiciel, la disponibilité des pièces et le service après-vente auxquels Oppo avait habitué les amateurs de home cinéma, et que Panasonic ou Sony continuent encore aujourd’hui d’assurer sur leurs modèles.