À une semaine du Black Friday du 27 novembre, les remises de cette sélection vont de 7 % à 67 %, calculées sur le prix barré affiché par Amazon. La plus grosse économie revient à la Microsoft Surface Pro 13 pouces OLED en 1 To, avec 750 € de moins, et la plus forte remise à la caméra Blink Outdoor 4, à -67 %.

Le listing range les 100 offres par famille, du smartphone à la maison connectée ; en dessous, nous détaillons huit promos de grandes marques, puis sept des meilleures ventes d’Amazon. Sur ces quinze offres, sept ont été testées par la rédaction, dont le Galaxy S26, le Sony WH-1000XM5 et les AirPods Pro 3, tous notés 9/10.