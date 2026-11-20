La sonnette Ring Battery Video Doorbell 2K s’installe très facilement, à l’aide de deux vis. Elle fonctionne à l’aide d’une batterie dont l’autonomie varie en fonction de son utilisation. Lorsqu’elle est en place, la sonnette réagit lorsqu’un visiteur sonne ou quand un mouvement est détecté dans son champ de vision. Vous recevez alors une notification sur votre smartphone, et vous pouvez communiquer avec votre visiteur.

Les zones de détection personnalisables permettent de concentrer les alertes sur les parties de l’entrée qui vous intéressent, et des paramètres de sécurité et de confidentialité sont également présents au sein de l’application Ring.