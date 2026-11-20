La sonnette vidéo Ring 2K permet de voir les visiteurs et de leur répondre depuis un smartphone, même quand vous n’êtes pas chez vous. Durant le Black Friday, Amazon la propose à -50 %, avec un prix qui passe à 49,99 €.
Quitte à installer une sonnette à l’entrée de votre logement, autant opter pour un modèle connecté. Dans ce domaine, la Ring Battery Video Doorbell 2K sait se montrer convaincante : elle permet de répondre à la personne qui sonne chez vous, et ce où que vous soyez grâce à une application mobile. Son prix passe de 99,99 € à 49,99 € chez Amazon durant le Black Friday, ce qui correspond à une remise de 50 %. L’offre comprend une période d’essai de 30 jours à l’abonnement Ring, qui permet d’enregistrer des vidéos de vos visiteurs.
La sonnette vidéo Ring 2K sur batterie est proposée à 49,99 € au lieu de 99,99 € chez Amazon.
Pourquoi choisir la sonnette vidéo Ring 2K ?
- Pour voir les visiteurs : la caméra transmet une image en 2K dans l’application Ring, accessible en temps réel.
- Pour répondre à distance : le système audio bidirectionnel permet d’échanger avec la personne qui se trouve devant la porte.
- Pour son installation sur batterie : elle peut fonctionner sans raccordement électrique, ce qui est très pratique.
Un moyen pratique de gérer les visites et les livraisons
La sonnette Ring Battery Video Doorbell 2K s’installe très facilement, à l’aide de deux vis. Elle fonctionne à l’aide d’une batterie dont l’autonomie varie en fonction de son utilisation. Lorsqu’elle est en place, la sonnette réagit lorsqu’un visiteur sonne ou quand un mouvement est détecté dans son champ de vision. Vous recevez alors une notification sur votre smartphone, et vous pouvez communiquer avec votre visiteur.
Les zones de détection personnalisables permettent de concentrer les alertes sur les parties de l’entrée qui vous intéressent, et des paramètres de sécurité et de confidentialité sont également présents au sein de l’application Ring.
Un abonnement payant pour plus de fonctionnalités
La Ring 2K se suffit à elle-même si vous désirez essentiellement répondre à vos visiteurs en direct, que vous soyez chez vous ou pas. Néanmoins, si vous désirez garder une trace concrète des visites, désirées ou non, il est nécessaire de souscrire à un abonnement Ring. Celui-ci permet notamment de sauvegarder des clips vidéo jusqu’à 180 jours dans le cloud.
✅ Les points forts
- Vidéo 2K et communication audio bidirectionnelle.
- Batterie rechargeable intégrée.
- Notifications et consultation du direct sans abonnement.
❌ Les limites
- Abonnement nécessaire pour consulter les enregistrements.
- Sonnette à détacher de son support pour recharger la batterie.
Pendant le Black Friday, Amazon propose la sonnette connectée Ring 2K à -50 %, pour un prix final de 49,99 €.
Si vous avez envie d’équiper votre domicile d’une sonnette connectée abordable et qui ne nécessite pas d’installation invasive, la Ring Battery Video Doorbell 2K peut satisfaire vos attentes. Sa proposition est satisfaisante, et son fonctionnement sur batterie la rend facile à installer.
Néanmoins, si vous désirez pouvoir garder une trace vidéo de vos visiteurs, il faut souscrire à un abonnement Ring. Cela fait forcément monter la note au fil des mois si vous estimez ne pas pouvoir vous passer de cette fonction, totalement facultative au demeurant.
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