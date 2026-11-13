Boulanger affiche déjà ses prix Black Friday, à deux semaines du 27 novembre, sur le PC, l’image, l’audio et la maison. Nous avons repris 13 offres, chacune vérifiée ce vendredi sur la fiche du marchand, vendue par Boulanger et comparée à son prix de référence.
Les deux produits que nous avons testés ouvrent la sélection, avant ceux que nous n’avons pas encore eus entre les mains. Elle couvre le PC portable et le PC de jeu, le téléviseur, l’audio, la maison et les objets connectés, avec des remises de 13 % à 45 % sur le prix de référence de Boulanger. La plus forte économie en euros concerne le MSI Raider 18 Max HX, 899,01 € de moins, la plus forte en pourcentage la Google Pixel Watch 4.
- Casque Bose QuietComfort Ultra à 299,99 € au lieu de 399,99 € (-25 %)
- PC portable Acer Swift Air 14 à 599,99 € au lieu de 899,99 € (-33 %)
- PC hybride HP OmniBook X Flip 14 OLED à 899,99 € au lieu de 1 399,99 € (-36 %)
- PC gamer Skillkorp SK09 (Ryzen 7 5700X, RTX 5060, 32 Go) à 1 399,99 € au lieu de 1 599,99 € (-13 %)
- PC portable Asus TUF Gaming A16 (RTX 5070) à 1 499,99 € au lieu de 1 899,99 € (-21 %)
- PC portable MSI Raider 18 Max HX (RTX 5080, 64 Go, 4 To) à 5 999,99 € au lieu de 6 899 € (-13 %)
- TV OLED Sony Bravia 6 55 pouces (2026) à 999 € au lieu de 1 199 € (-17 %)
- Caméra de surveillance Tapo C211 2K à 19,99 € au lieu de 29,99 € (-33 %)
- Pack Xiaomi 17T Pro 512 Go + Redmi Buds 8 + Smart Band 11 Active à 749,99 € au lieu de 1 089,99 € (-31 %)
- Google Pixel Watch 4 45 mm à 249 € au lieu de 449 € (-45 %)
- Samsung Galaxy Book 6 14 pouces à 588,99 € au lieu de 899,99 € (-35 %)
- Enceinte JBL PartyBox Club 120 à 249,99 € au lieu de 399,99 € (-38 %)
- Aspirateur balai Dyson V16 Piston Animal à 649 € au lieu de 849 € (-24 %)
Bose QuietComfort Ultra : 29 h 30 avec réduction de bruit dans notre test, à 299,99 €
Notre test du Bose QuietComfort Ultra lui a attribué 8/10. Le casque a tenu 29 h 30 avec la réduction de bruit activée, pèse 253 g et gère les codecs SBC, AAC et aptX Adaptive. Boulanger le vend en noir 100 € sous son prix de référence.
✅ Points forts
- Une endurance tenue : 29 h 30 mesurées pour 30 heures annoncées.
- L’aptX Adaptive : pour profiter d’une meilleure qualité avec les smartphones Android compatibles.
- À savoir : les aigus manquent d’équilibre, et il n’existe pas de mode passif.
Acer Swift Air 14 : 1,19 kg et 300 € de remise, à 599,99 €
Notre test de l’Acer Swift Air 14, mené sur cette même configuration, lui a donné 7/10. Ce 14 pouces pèse 1,19 kg et associe un Intel Core 5 320, 8 Go de mémoire et un SSD de 512 Go, et nous avons mesuré 353 cd/m² sur son écran.
✅ Points forts
- Très léger : 1,19 kg sur notre balance.
- Un stockage confortable : 512 Go de SSD.
- À savoir : le châssis manque de rigidité, et Windows 11 est à l’étroit avec 8 Go de mémoire.
HP OmniBook X Flip 14 : un 2-en-1 OLED avec 500 € de remise, à 899,99 €
Ce PC hybride à écran tactile OLED de 14 pouces associe un Intel Core Ultra 5 325 à huit cœurs, 16 Go de LPDDR5x et 512 Go de SSD. Boulanger annonce jusqu’à 32 heures d’autonomie, 1,4 kg et du Wi-Fi 7. Nous n’avons pas testé ce modèle de 14 pouces.
✅ Points forts
- Un écran OLED tactile : 14 pouces, avec le traitement HP Eye Ease.
- Une autonomie annoncée record : jusqu’à 32 heures, selon la fiche Boulanger.
- À savoir : le chargeur n’est pas fourni, d’après la fiche du marchand.
PC gamer Skillkorp SK09 : une RTX 5060 et 32 Go de RAM, à 1 399,99 €
Cette tour prête à jouer associe un Ryzen 7 5700X, une GeForce RTX 5060 de 8 Go en GDDR7, 32 Go de DDR4 et un SSD de 512 Go, sous Windows 11, avec une alimentation de 550 W. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- 32 Go de mémoire : de la marge pour jouer et streamer en même temps.
- Prête à l’emploi : Windows 11 installé, rien à assembler.
- À savoir : 512 Go se remplissent vite avec les jeux récents, et le sans-fil se limite au Wi-Fi 5 et au Bluetooth 4.2.
Asus TUF Gaming A16 : une RTX 5070 et un écran 144 Hz, à 1 499,99 €
Ce portable de jeu associe un AMD Ryzen 7 253, une GeForce RTX 5070, 16 Go de DDR5 et 512 Go de SSD, avec un écran de 16 pouces en 1 920 x 1 200 à 144 Hz. Boulanger annonce jusqu’à 12 h 30 d’autonomie pour 2,1 kg. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un écran 144 Hz : 16 pouces en 1 920 x 1 200.
- Le chargeur fourni : contrairement à plusieurs portables de cette sélection.
- À savoir : 2,1 kg et 512 Go de stockage : un PC de jeu qui voyage peu.
MSI Raider 18 Max HX : près de 900 € de remise sur le grand format RTX 5080, à 5 999,99 €
Ce portable de 18 pouces affiche 3 840 x 2 400 pixels en Mini LED à 120 Hz et réunit un Intel Core Ultra 9 290HX Plus, une GeForce RTX 5080, 64 Go de mémoire et 4 To de SSD. Il s’agit de la référence A2WI-1427FRY. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un écran Mini LED : 18 pouces en 3 840 x 2 400, à 120 Hz.
- 4 To de stockage : de quoi installer une grosse bibliothèque de jeux.
- À savoir : 3,6 kg et jusqu’à 8 heures d’autonomie annoncées : il quitte rarement le bureau.
Sony Bravia 6 55 pouces : l’OLED de Sony repasse sous les 1 000 €, à 999 €
Ce téléviseur OLED 4K de 55 pouces, modèle 2026, monte à 120 Hz et offre quatre ports HDMI 2.1, sous Google TV, avec un son de 20 W compatible Dolby Atmos. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Quatre HDMI 2.1 : pour brancher console, box et barre de son.
- Google TV : avec Google Assistant et Alexa.
- À savoir : la remise reste mesurée, 200 €.
Tapo C211 : une caméra 2K motorisée, à 19,99 €
Cette caméra intérieure filme en 2K, pivote à 360° et suit automatiquement les mouvements, avec une vision nocturne en noir et blanc. Elle enregistre sur carte SD ou dans le cloud. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Le suivi automatique : elle pivote pour garder un sujet dans le champ.
- L’enregistrement local : sur carte SD, sans passer par le cloud.
- À savoir : pas de mode conversation, d’après la fiche Boulanger.
Pack Xiaomi 17T Pro : le smartphone, des écouteurs et un bracelet, à 749,99 €
Le pack réunit un Xiaomi 17T Pro 512 Go bleu avec 12 Go de RAM, les écouteurs Redmi Buds 8 et le bracelet Smart Band 11 Active. Le smartphone embarque un écran de 6,8 pouces à 144 Hz, une batterie de 7 000 mAh et un téléobjectif Leica x5 stabilisé. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 512 Go de stockage : non extensible, mais confortable.
- Une grosse batterie : 7 000 mAh.
- À savoir : le chargeur n’est pas fourni, d’après la fiche Boulanger.
Google Pixel Watch 4 45 mm : 200 € de remise sur le grand modèle, à 249 €
La Pixel Watch 4 adopte un boîtier en aluminium recyclé et un écran Actua 360, avec suivi du sommeil et capteurs de santé. Cette version de 45 mm en Bluetooth, coloris argent et porcelaine, est la seule à ce prix chez Boulanger. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Le grand format : un cadran de 45 mm.
- Le suivi du sommeil : intégré, d’après la fiche Boulanger.
- À savoir : c’est la version Bluetooth, sans 4G, et la Pixel Watch 5 lui a succédé.
Samsung Galaxy Book 6 : un 14 pouces de 1,35 kg pour la bureautique, à 588,99 €
Ce portable associe un Intel Core 5 315, 8 Go de LPDDR5x et 256 Go de SSD à un écran de 14 pouces en 1 920 x 1 200. Boulanger annonce jusqu’à 21 heures d’autonomie, du Wi-Fi 6E et un lecteur microSD. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Facile à emporter : 1,35 kg.
- Un lecteur microSD : pour étendre le stockage.
- À savoir : 256 Go de SSD et 8 Go de mémoire, sans chargeur fourni.
JBL PartyBox Club 120 : 160 W pour animer une grande pièce, à 249,99 €
Cette enceinte de soirée délivre 160 W RMS sur quatre haut-parleurs, avec des jeux de lumière, une poignée et une prise micro. Sa batterie annoncée pour 12 heures se remplace, et elle est protégée contre les éclaboussures (IPX4). Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Une batterie amovible : une seconde batterie prolonge la soirée.
- Connectée : Bluetooth et lecture par port USB.
- À savoir : 11 kg à porter.
Dyson V16 Piston Animal : jusqu’à 30 jours de poussière dans le bac, à 649 €
Cet aspirateur balai sans fil annonce 1 h 10 d’autonomie, compacte la poussière dans un bac de 1,35 L et dispose d’une brosse motorisée anti-emmêlement pour les poils d’animaux. Il pèse 3,4 kg et se recharge en 3 h 30. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Le compacteur intégré : jusqu’à 30 jours de poussière dans le bac, selon Boulanger.
- Pensé pour les animaux : une brosse motorisée qui évite les cheveux emmêlés.
- À savoir : 3,4 kg et jusqu’à 84 dB : il pèse lourd et s’entend.
Black Friday 2026 chez Boulanger : des prix déjà affichés jusqu’au Cyber Monday
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Boulanger a déjà basculé ses fiches en prix Black Friday, et chaque remise de cette sélection est calculée sur son « prix de référence », le prix le plus bas pratiqué avant la promotion. Certains produits du même rayon n’affichaient aucune référence ce vendredi : nous les avons écartés. Pour suivre les prochaines baisses, notre page Black Friday réunit chaque jour les offres retenues par la rédaction.
PC portable, TV, montre : ce qu’il faut vérifier avant de valider le panier
Regardez ce qui est livré dans la boîte : le HP OmniBook X Flip, le Galaxy Book 6 et le pack Xiaomi arrivent sans chargeur, alors que l’Asus TUF en fournit un. Sur un PC, 8 Go de mémoire suffisent à la bureautique, pas aux usages plus lourds. Pour un téléviseur destiné aux consoles, comptez les ports HDMI 2.1, quatre sur le Bravia 6. Enfin, une montre ou un smartphone remplacé par une nouvelle génération, comme la Pixel Watch 4, reste un bon achat si la remise est franche, ce qui est le cas ici.
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