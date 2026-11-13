Les deux produits que nous avons testés ouvrent la sélection, avant ceux que nous n’avons pas encore eus entre les mains. Elle couvre le PC portable et le PC de jeu, le téléviseur, l’audio, la maison et les objets connectés, avec des remises de 13 % à 45 % sur le prix de référence de Boulanger. La plus forte économie en euros concerne le MSI Raider 18 Max HX, 899,01 € de moins, la plus forte en pourcentage la Google Pixel Watch 4.