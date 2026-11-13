Le Black Friday approche et les tablettes sont déjà en promo. Amazon fait baisser l'iPad avec puce A16, la meilleure vente du rayon, tandis que la Fnac et Boulanger cassent les prix des tablettes Android de Lenovo et Samsung, souvent livrées avec un stylet ou un clavier. La plus belle remise : la Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 de 13 pouces, qui perd 180 €. Voici 7 offres pour tous les budgets.
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et c'est souvent le meilleur moment de l'année pour s'offrir une tablette, avant les fêtes. Nous avons retenu sept modèles, l'iPad d'entrée de gamme et six tablettes Android, de la petite Lenovo Tab One à 139,99 € pour les trajets à la Idea Tab Pro Gen 2 de 13 pouces pour le multimédia. Toutes nos sélections du moment sont à retrouver sur notre page Black Friday.
Les 6 meilleures offres tablettes du Black Friday :
- Apple iPad (puce A16) 128 Go à 456,84 € au lieu de 509 €
- Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 13" + stylet à 399,99 € au lieu de 579,99 €
- Lenovo Idea Tab Plus 12,1" + clavier à 299,99 € au lieu de 479,99 €
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite + S Pen à 389,99 € au lieu de 469,99 €
- Lenovo Idea Tab 128 Go + stylet à 229,90 € au lieu de 329,99 €
- Samsung Galaxy Tab A11 64 Go à 149 € au lieu de 199 €
Apple iPad (puce A16) : la tablette la plus vendue d'Amazon passe sous les 460 €
C'est le numéro un des ventes de tablettes chez Amazon, avec plus de 11 000 avis et une note de 4,7 sur 5. L'iPad d'entrée de gamme profite de la puce A16, d'un écran Liquid Retina de 11 pouces et de 128 Go de stockage. Touch ID, Wi-Fi 6 et deux caméras de 12 Mpx complètent la fiche. La remise reste modeste, 52 € sous le prix conseillé, et c'est souvent lui qu'on vise pour offrir à Noël.
✅ Les points forts
- Valeur sûre : iPadOS et des années de mises à jour
- Stockage : 128 Go dès le premier modèle
- À savoir : l'Apple Pencil et le clavier sont vendus à part
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 : un grand écran 13 pouces 144 Hz sous les 400 €
C'est l'offre qui sort du lot. Pour 399,99 €, la Idea Tab Pro Gen 2 offre une dalle de 13 pouces en 3K (3 504 × 2 190 pixels) qui monte à 144 Hz, une rareté à ce prix. Le Snapdragon 8s Gen 4 assure de la marge pour le jeu comme pour le multitâche, et les quatre haut-parleurs font le travail pour les films. Le stylet Tab Pen Plus est fourni.
La Fnac indique que 579,99 € était son plus bas prix des 30 derniers jours.
✅ Les points forts
- Écran : 13 pouces 3K à 144 Hz
- Puissance : Snapdragon 8s Gen 4 et 10 200 mAh
- À savoir : 8 Go et 128 Go seulement, extensibles par microSD, et pas de chargeur dans la boîte
Lenovo Idea Tab Plus : la tablette de travail avec son clavier à 300 €
Avec son écran de 12,1 pouces en 2,5K et son clavier Folio fourni, la Idea Tab Plus se transforme en petit poste de travail pour les cours ou la prise de notes. Le Dimensity 6400 vise l'usage quotidien plus que le jeu, mais la batterie de 10 200 mAh tient la distance. À 299,99 € au lieu de 479,99 €, la remise atteint 38 %.
✅ Les points forts
- Pack : clavier Folio inclus
- Écran : 12,1 pouces 2,5K à 90 Hz
- À savoir : le titre annonce aussi un stylet et une coque, mais la fiche ne liste que le clavier.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite : le S Pen fourni pour moins de 400 €
La Tab S10 Lite reprend l'atout maître de la gamme Galaxy Tab : le S Pen, inclus dans la boîte, pour dessiner ou annoter. L'écran de 10,9 pouces et l'Exynos 1380 visent un usage polyvalent, et Samsung reste une valeur sûre pour le suivi logiciel. Le pack de la Fnac est à 389,99 €, prix aligné chez Darty.
✅ Les points forts
- S Pen inclus
- Format : 10,9 pouces, facile à transporter
- À savoir : une tablette livrée avec un clavier Book Cover
Lenovo Idea Tab + stylet : l'entrée de gamme bien équipée
Boulanger fait passer la Lenovo Idea Tab 128 Go à 229,90 € au lieu de 329,99 €, stylet Tab Pen compris. À ce prix, on profite d'un écran IPS de 11 pouces en 2 560 × 1 600 pixels, rafraîchi à 90 Hz et annoncé à 500 nits, plus fin que ce qu'on trouve d'habitude sous les 250 €. Les quatre haut-parleurs Dolby Atmos rendent les séries agréables sans casque.
Le Dimensity 6300 n'est pas taillé pour les gros jeux, mais il suffit largement pour le streaming, la navigation et les devoirs, d'autant que Lenovo l'associe à 8 Go de mémoire vive. Les 128 Go de stockage s'étendent par microSD et la tablette arrive sous Android 15, pour 490 g.
✅ Les points forts
- Écran : 11 pouces 2,5K à 90 Hz
- Mémoire : 8 Go de RAM et 128 Go extensibles par microSD
- À savoir : la batterie de 7 040 mAh est plus petite que celle des Idea Tab Plus et Pro, et il n'y a pas de chargeur dans la boîte
Samsung Galaxy Tab A11 : la tablette Samsung à 149 €
La Galaxy Tab A11 perd 50 € chez Boulanger et passe à 149 €. C'est la tablette Samsung la plus abordable du moment, dans un format 8,7 pouces qui tient d'une main : 335 g sur la balance, de quoi lire ou regarder une vidéo dans les transports sans fatiguer le poignet. L'écran LCD de 1 340 × 800 pixels reste modeste en définition, mais il monte à 90 Hz, ce qui rend le défilement plus fluide.
Sous le capot, une puce MediaTek Helio G99 et 4 Go de mémoire vive suffisent pour les vidéos, les applis du quotidien et les jeux légers. Les 64 Go de stockage s'étendent jusqu'à 2 To par microSD, et la prise casque est toujours là, pratique pour les enfants. Android 15 est installé d'origine.
✅ Les points forts
- Format : 8,7 pouces et 335 g, facile à emporter
- Connectique : prise jack et lecteur microSD
- À savoir : 4 Go de RAM et un écran peu défini, à réserver aux usages simples, chargeur non fourni
Tablette : comment bien choisir pendant le Black Friday ?
Pensez d'abord à l'usage. Pour regarder des séries, un grand écran avec une bonne fréquence fait la différence. Pour travailler, un clavier fourni vous évite un achat de plus. Et si vous prenez des notes ou dessinez, le stylet devient indispensable. Notre guide des meilleures tablettes détaille les modèles qui méritent votre argent.
Black Friday : les bons réflexes avant de commander une tablette
Vérifiez le contenu exact des packs, car les titres des fiches annoncent parfois plus d'accessoires que la liste détaillée. Regardez aussi si un chargeur est fourni : ce n'est plus le cas chez Lenovo et Samsung. Enfin, comparez Fnac et Darty, qui alignent souvent leurs prix.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Tout au long du mois de novembre, nous sélectionnons chaque jour les meilleures offres tech. Retrouvez-les sur notre page dédiée au Black Friday.
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Comment profiter des offres du Black Friday ?
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