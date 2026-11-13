C'est l'offre qui sort du lot. Pour 399,99 €, la Idea Tab Pro Gen 2 offre une dalle de 13 pouces en 3K (3 504 × 2 190 pixels) qui monte à 144 Hz, une rareté à ce prix. Le Snapdragon 8s Gen 4 assure de la marge pour le jeu comme pour le multitâche, et les quatre haut-parleurs font le travail pour les films. Le stylet Tab Pen Plus est fourni.

La Fnac indique que 579,99 € était son plus bas prix des 30 derniers jours.