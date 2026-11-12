Le premier réflexe consiste à comparer le prix affiché au tarif réellement pratiqué ces dernières semaines, car le prix barré correspond souvent au tarif conseillé par le fabricant. Regardez ensuite qui vend et expédie le produit : Amazon lui-même, ou un vendeur tiers de la marketplace, dont les conditions de livraison et de retour peuvent différer. Le calendrier des sorties joue aussi, puisque l’arrivée d’une nouvelle génération, comme l’iPhone 18 Pro Max ou l’Apple Watch Series 12 cette année, fait souvent baisser le prix de la précédente, qui reste très recommandable. Enfin, la note obtenue en test protège d’un mauvais achat : un produit bien noté avec une remise modeste vaut mieux qu’un modèle moyen affiché à moitié prix, et nos tests de smartphones comme nos comparatifs aident à faire le tri.