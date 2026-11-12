Amazon n’attend pas le vendredi 27 novembre pour dérouler ses remises de Black Friday sur la tech. Nous avons retenu dix offres, du casque d’entrée de gamme au smartphone haut de gamme, en commençant par celles qui portent sur des produits que nous avons testés.
Cette sélection s’ouvre sur les produits que nous avons testés, avant de passer à ceux que nous n’avons pas encore eus entre les mains. Elle couvre quatre usages, le mobile, le salon, la maison et l’audio, avec des remises de 8 % à 42 % par rapport au prix de référence. La plus forte économie en euros concerne le Galaxy S26+, à plus de 400 €, la plus forte en pourcentage le casque Soundcore Q20i.
- Apple iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1 241 € au lieu de 1 479 € (-16 %)
- Google Pixel 11 256 Go à 779 € au lieu de 999 € (-22 %)
- Apple Watch Series 11 à 429 € au lieu de 465 € (-8 %)
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite à 369 € au lieu de 399 € (-8 %)
- Samsung Galaxy S26+ 256 Go à 965 € au lieu de 1 369 € (-30 %)
- TV Samsung Mini LED 4K 55 pouces à 399 € au lieu de 519 € (-23 %)
- Vidéoprojecteur XGIMI MoGo 2 Pro à 339 € au lieu de 479 € (-29 %)
- Aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Stretch Ultra à 249,99 € au lieu de 399,99 € (-38 %)
- Écouteurs Huawei FreeBuds SE 5 Max à 49,99 € au lieu de 79,99 € (-38 %)
- Casque Soundcore Q20i à 28,99 € au lieu de 49,99 € (-42 %)
iPhone 17 Pro Max : noté 10/10 par notre rédaction, à 1 241 €
Notre test de l’iPhone 17 Pro Max lui a attribué 10/10. Le plus grand des iPhone 17 réunit la puce A19 Pro, un écran de 6,9 pouces à 120 Hz qui monte jusqu’à 3 000 nits et une chambre à vapeur qui limite nettement la chauffe par rapport aux générations précédentes. C’est aussi l’iPhone le plus endurant qu’Apple ait conçu.
✅ Points forts
- Une autonomie sur deux jours : lors de notre test, il restait 35 % de batterie après six heures et demie d’écran en usage intensif.
- Un téléobjectif qui progresse : le module 4x passe à 48 Mpx et autorise un zoom 8x de très bonne qualité.
- À savoir : il pèse 233 g et l’iPhone 18 Pro Max l’a remplacé en haut de la gamme. Pour comparer, consultez notre guide des meilleurs iPhone.
Google Pixel 11 : le plus équilibré de la nouvelle gamme Pixel, à 779 €
Il a décroché 8/10 dans notre test du Google Pixel 11, qui salue son écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz parfaitement calibré et sa puce Tensor G6. Le design s’affine, avec une barre photo qui ne dépasse plus que d’un millimètre, et des outils d’IA comme la dictée Rambler complètent l’ensemble.
✅ Points forts
- Une endurance en hausse : 17 h 43 sur PCMark, soit environ deux heures de plus que le Pixel 10.
- Un suivi sur la durée : sept ans de mises à jour, et la recharge sans fil Qi2.2 à 25 W.
- À savoir : le GPU peine en jeu 3D, le Wi-Fi 7 reste réservé aux modèles Pro et certaines fonctions d’IA agentiques ne sont pas disponibles en France.
Apple Watch Series 11 : 24 heures d’autonomie annoncées, à 429 €
Notre test de l’Apple Watch Series 11 lui a attribué 9/10. Apple s’y attaque à son défaut historique, puisque l’autonomie annoncée passe de 18 à 24 heures. L’écran OLED LTPO3 de 2 000 nits reste très lisible et la finition irréprochable.
✅ Points forts
- Près de 36 heures mesurées : c’est ce que nous avons relevé avec une séance de sport en 4G, et la recharge de 0 à 80 % prend une demi-heure.
- Un suivi santé plus complet : détection des signes d’hypertension et score de sommeil, d’autant plus utile que la montre peut rester au poignet la nuit.
- À savoir : elle ne fonctionne qu’avec un iPhone, et la Series 12 lui a succédé cet automne. Pour comparer les modèles, consultez notre guide des meilleures Apple Watch.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite : une tablette livrée avec son S Pen, à 369 €
Elle a obtenu 8/10 dans notre test de la Galaxy Tab S10 Lite. Son écran LCD de 10,9 pouces à 90 Hz est bien calibré, sa conception soignée pour 524 g, et le S Pen est fourni dans la boîte, un vrai plus pour prendre des notes ou faire les devoirs.
✅ Points forts
- Une belle endurance : 12 h 38 en usage polyvalent sur PCMark, de quoi tenir deux à trois jours avec quelques heures d’utilisation quotidienne.
- Galaxy AI à bord : Entourer pour chercher et Samsung Notes avec saisie manuscrite assistée.
- À savoir : l’écran plafonne à 600 nits, l’Exynos 1380 chauffe vite en jeu et il n’y a pas de capteur d’empreintes. Pour des alternatives plus puissantes, consultez notre comparatif des tablettes.
Samsung Galaxy S26+ : plus de 400 € de remise sur le grand format, à 965 €
Le Samsung Galaxy S26+ décline le S26 en 6,7 pouces, avec un écran Dynamic AMOLED 2X QHD+ à 120 Hz et la puce Exynos 2600, la première gravée en 2 nm. Nous ne l’avons pas testé, mais le Galaxy S26, dont il reprend l’essentiel de la fiche technique, a obtenu 9/10 pour son écran et ses fonctions d’IA.
✅ Points forts
- Une recharge plus rapide : 45 W en filaire pour une batterie de 4 900 mAh, contre 25 W sur le modèle compact.
- Un suivi logiciel actif : One UI 9, basée sur Android 17, se déploie avec de nouvelles fonctions Galaxy AI.
- À savoir : la partie photo (50 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx, téléobjectif x3 de 10 Mpx) ne change pas, et aucun chargeur n’est fourni.
TV Samsung Mini LED 4K 55 pouces : le rétroéclairage Mini LED à 399 €
Ce 55 pouces fait partie de la gamme Mini LED 2026 de Samsung. Son rétroéclairage par petites zones garde des hautes lumières franches sans délaver les noirs voisins, et le processeur Mini LED 4K améliore les contenus de définition inférieure. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une Smart TV complète : Tizen, Vision AI, Gaming Hub pour le jeu en streaming et compatibilité HDR10+.
- Une diagonale pensée pour le salon : 55 pouces et trois ports HDMI pour la box, la console et le lecteur.
- À savoir : c’est le modèle d’entrée de la gamme Mini LED et son son de 20 W gagnera à être épaulé par une barre de son. D’autres modèles sont à retrouver dans nos bons plans TV.
XGIMI MoGo 2 Pro : un vidéoprojecteur Full HD à installation automatique, à 339 €
Compact, le MoGo 2 Pro projette une image Full HD de 400 lumens ISO, compatible HDR10, et se déplace facilement d’une pièce à l’autre. Sa force est son installation automatique : mise au point et correction trapézoïdale se font seules, et il contourne même les obstacles. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Android TV intégré : les applications de streaming sont accessibles directement, sans boîtier supplémentaire.
- Des couleurs soignées : 90 % de l’espace DCI-P3 annoncés, et une source LED prévue pour durer 25 000 heures.
- À savoir : il n’embarque pas de batterie et sa luminosité le réserve aux pièces plongées dans la pénombre.
Tineco Floor One S7 Stretch Ultra : l’aspirateur laveur qui passe sous les meubles bas, à 249,99 €
Cet aspirateur laveur nettoie les sols durs en un seul passage. Sa conception Stretch lui permet de s’incliner à 180° pour se glisser sous des meubles de 13 cm de haut, et son capteur iLoop adapte le nettoyage au niveau de saleté détecté. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un anti-emmêlement efficace : le système DualBlock évite que les cheveux s’enroulent autour de la brosse, un plus dans un foyer avec animaux.
- Un entretien automatisé : la fonction FlashDry nettoie et sèche la brosse après chaque usage, pour 50 minutes d’autonomie annoncées.
- À savoir : il pèse 4,5 kg, se destine aux sols durs et ne sait pas aspirer à sec.
Huawei FreeBuds SE 5 Max : jusqu’à 80 heures d’écoute avec le boîtier, à 49,99 €
Tout juste lancés, ces écouteurs misent sur l’endurance : jusqu’à 80 heures d’écoute boîtier compris, et quatre heures de musique après 10 minutes de charge. Avec 4,3 g par écouteur, ce sont les modèles à réduction de bruit les plus légers de la marque. Nous ne les avons pas encore testés.
✅ Points forts
- Une réduction de bruit modulable : jusqu’à 52 dB, avec plusieurs modes dont un mode dynamique qui s’adapte à l’environnement.
- Une connectivité à jour : Bluetooth 6.0, connexion simultanée à deux appareils et codec LDAC.
- À savoir : l’autonomie tombe à 7 heures par charge avec la réduction de bruit, et le LDAC ne profite qu’aux smartphones Android compatibles.
Soundcore Q20i : la réduction de bruit active sous la barre des 30 €, à 28,99 €
Avec le Q20i, Anker propose la réduction de bruit active à moins de 30 €. Son système hybride à quatre micros atténue jusqu’à 90 % des bruits continus, comme celui d’un moteur, et ses transducteurs de 40 mm s’appuient sur le mode BassUp pour étoffer les graves. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une autonomie fleuve : 40 heures avec la réduction de bruit, 60 sans, et cinq minutes de charge donnent quatre heures d’écoute.
- Hi-Res et LDAC : une meilleure qualité audio en Bluetooth avec les smartphones compatibles, et un usage filaire possible.
- À savoir : la réduction de bruit vise surtout les bruits de fond continus, et l’application Soundcore est nécessaire pour accéder à tous les réglages.
Black Friday 2026 : comment Amazon étale ses remises jusqu’au Cyber Monday
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Entre ces deux dates, Amazon déroule ses promotions par vagues plutôt qu’en un seul pic, ce qui explique les offres déjà visibles aujourd’hui. Les tarifs évoluent d’un jour à l’autre, parfois à la baisse, parfois à la hausse : suivre dès maintenant les produits qui vous intéressent permet de comparer calmement au lieu de décider au dernier moment. Pour garder le fil sans y passer vos soirées, notre page Black Friday réunit chaque jour les offres retenues par la rédaction, chez Amazon comme chez les autres enseignes.
Comment savoir si une promo high-tech est vraiment intéressante ?
Le premier réflexe consiste à comparer le prix affiché au tarif réellement pratiqué ces dernières semaines, car le prix barré correspond souvent au tarif conseillé par le fabricant. Regardez ensuite qui vend et expédie le produit : Amazon lui-même, ou un vendeur tiers de la marketplace, dont les conditions de livraison et de retour peuvent différer. Le calendrier des sorties joue aussi, puisque l’arrivée d’une nouvelle génération, comme l’iPhone 18 Pro Max ou l’Apple Watch Series 12 cette année, fait souvent baisser le prix de la précédente, qui reste très recommandable. Enfin, la note obtenue en test protège d’un mauvais achat : un produit bien noté avec une remise modeste vaut mieux qu’un modèle moyen affiché à moitié prix, et nos tests de smartphones comme nos comparatifs aident à faire le tri.
Où suivre les offres du Black Friday ?
Tout au long de novembre, nous publions chaque jour des sélections thématiques qui rassemblent les meilleures offres du moment.
Toutes les promotions du Black Friday 2026 sont à retrouver sur notre page consacrée à l’événement.
Sur X, notre compte Clubic Bons Plans signale les meilleures offres en direct.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
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