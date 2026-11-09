Au quotidien, le Pixel 11 mise sur la photo et l’IA plutôt que sur la puissance brute. Dans notre test du Google Pixel 11, nous avions salué ses clichés de jour, ses portraits et une stabilisation vidéo impeccable, tandis que les photos de nuit restaient simplement correctes. Côté IA, en plus de Gemini, la dictée Rambler intégrée à Gboard nettoie les hésitations de la voix, et la retouche photo se pilote par simple description, pas toujours du premier coup.

Ce modèle convient à qui photographie beaucoup, filme en 4K et veut garder son téléphone plusieurs années. Les joueurs passeront leur chemin : le GPU du Tensor G6 peine à tenir 60 images par seconde dans un jeu exigeant, et la puce perd près de la moitié de ses performances après quelques minutes de chauffe. Les fonctions d’IA agentiques, capables par exemple de réserver une table évoquée dans une conversation, restent indisponibles en France. Le Wi-Fi 7, enfin, est réservé aux Pixel 11 Pro.