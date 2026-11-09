Notre test lui reprochait surtout son tarif, et le Black Friday d’Amazon s’attaque à ce point faible. Le Google Pixel 11 en 512 Go passe à 929 € au lieu de 1 129 €, moins que la version 256 Go à sa sortie, pour un smartphone solide mais peu à l’aise en jeu.
Sorti le 20 août 2026, le Google Pixel 11 est le modèle standard de la nouvelle gamme de Google, sous les Pixel 11 Pro et Pro XL. Il partage leur puce Tensor G6 et bénéficie de sept ans de mises à jour, dans un format de 6,3 pouces qui pèse 197 g. Amazon affiche la version 512 Go en coloris Givre à 929 €, contre 1 129 € à son lancement, soit 200 € de remise.
À ce prix, la capacité maximale coûte 70 € de moins que la version 256 Go au moment de sa sortie. L’offre parle surtout à ceux qui veulent un smartphone Android bon en photo, endurant et suivi longtemps.
Le Google Pixel 11 en 512 Go et coloris Givre est proposé à 929 € au lieu de 1 129 € chez Amazon, dans le cadre de ses offres Black Friday.
Pourquoi choisir le Google Pixel 11 ?
- Une autonomie en progrès : Notre test a mesuré 17 h 43 sur PCMark, environ deux heures de plus que le Pixel 10 et davantage que le Pixel 11 Pro XL.
- Un suivi logiciel de sept ans : Livré sous Android 17, il est promis à sept ans de mises à jour. Les 512 Go prennent tout leur sens sur un appareil que l’on garde longtemps, faute de port microSD.
- Un appareil photo polyvalent : Le capteur principal de 48 Mpx s’accompagne d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif 5x stabilisé. Nous avions apprécié ses photos de jour et ses portraits, et la vidéo monte en 4K à 60 images par seconde.
Photo, dictée vocale et longévité : à qui s’adresse ce smartphone
Au quotidien, le Pixel 11 mise sur la photo et l’IA plutôt que sur la puissance brute. Dans notre test du Google Pixel 11, nous avions salué ses clichés de jour, ses portraits et une stabilisation vidéo impeccable, tandis que les photos de nuit restaient simplement correctes. Côté IA, en plus de Gemini, la dictée Rambler intégrée à Gboard nettoie les hésitations de la voix, et la retouche photo se pilote par simple description, pas toujours du premier coup.
Ce modèle convient à qui photographie beaucoup, filme en 4K et veut garder son téléphone plusieurs années. Les joueurs passeront leur chemin : le GPU du Tensor G6 peine à tenir 60 images par seconde dans un jeu exigeant, et la puce perd près de la moitié de ses performances après quelques minutes de chauffe. Les fonctions d’IA agentiques, capables par exemple de réserver une table évoquée dans une conversation, restent indisponibles en France. Le Wi-Fi 7, enfin, est réservé aux Pixel 11 Pro.
Face à l’iPhone 17 et au Galaxy S26, quelle place pour ce Pixel ?
Notre test place le Pixel 11 face à l’iPhone 17 et au Galaxy S26, qui obtiennent tous deux une meilleure note. Il se distingue par sa photo, son autonomie et la durée de son suivi, mais pas par sa puce, qu’un POCO vendu 430 € dépasse en vitesse d’exécution. Aucun Pixel ne figure d’ailleurs parmi les huit modèles de notre comparatif des meilleurs smartphones, où le Galaxy S26 Ultra tient le rôle de référence Android. La remise de 200 € rend son tarif plus défendable, sans changer cette hiérarchie.
✅ Les points forts
- Autonomie de 17 h 43 sur PCMark dans notre test
- Sept ans de mises à jour, livré sous Android 17
- Téléobjectif 5x stabilisé et vidéo 4K à 60 images par seconde
- Construction soignée, certifiée IP68, pour 197 g
- 512 Go à un prix inférieur à celui du 256 Go au lancement
❌ Les limites
- GPU faible et forte baisse de performances en jeu
- Fonctions d’IA agentiques indisponibles en France
- Pas de Wi-Fi 7, réservé aux Pixel 11 Pro
- Capteur principal plus petit que celui des Pixel 11 Pro
Le prix de 929 € concerne la version 512 Go en coloris Givre : vérifiez la capacité et la couleur sur la fiche Amazon avant de valider votre commande.
Le principal reproche de notre test portait sur le prix, et c’est précisément ce que cette offre corrige en partie. À 929 €, la version 512 Go coûte moins cher que la 256 Go à sa sortie, ce qui rend la hausse de tarif de cette génération plus facile à accepter. Le reste ne change pas : un smartphone bien construit, endurant et suivi pendant sept ans, qui avait obtenu 8/10 chez nous.
Si vous cherchez un Android de 6,3 pouces pour photographier, filmer et le garder longtemps, l’équation devient intéressante. Si le jeu mobile compte pour vous, ou si vous attendiez les fonctions d’IA agentiques, ce Pixel n’est pas le bon choix. Le Pixel 10, que notre test présentait comme une alternative plus économique, mérite aussi un regard avant de vous décider.
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