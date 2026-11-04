Le OnePlus Nord 6 fait le choix de la puissance et de l’endurance plutôt que celui de la photo. Sa version européenne associe un Snapdragon 8s Gen 4, un écran AMOLED de 6,78 pouces à 165 Hz et une batterie de 7 500 mAh rechargeable en 80 W.

Aujourd’hui, le OnePlus Nord 6 version EU descend à 403,40 € sur AliExpress, contre 458,17 € affichés jusqu’ici par le marchand. Il vise ceux qui jouent beaucoup sur mobile ou veulent oublier le chargeur plus d’une journée. OnePlus le décline en plusieurs configurations de mémoire et de stockage : vérifiez celle indiquée sur la fiche avant de valider.