Le Black Friday n’est prévu que le 27 novembre, mais AliExpress retire déjà 54,77 € au OnePlus Nord 6 dans sa version européenne. À 403,40 € au lieu de 458,17 €, ce smartphone parle d’abord aux joueurs et aux gros consommateurs de batterie, beaucoup moins à ceux qui comptent sur le zoom en photo.
Le OnePlus Nord 6 fait le choix de la puissance et de l’endurance plutôt que celui de la photo. Sa version européenne associe un Snapdragon 8s Gen 4, un écran AMOLED de 6,78 pouces à 165 Hz et une batterie de 7 500 mAh rechargeable en 80 W.
Aujourd’hui, le OnePlus Nord 6 version EU descend à 403,40 € sur AliExpress, contre 458,17 € affichés jusqu’ici par le marchand. Il vise ceux qui jouent beaucoup sur mobile ou veulent oublier le chargeur plus d’une journée. OnePlus le décline en plusieurs configurations de mémoire et de stockage : vérifiez celle indiquée sur la fiche avant de valider.
Le OnePlus Nord 6 en version européenne passe à 403,40 € au lieu de 458,17 € sur AliExpress, avec son Snapdragon 8s Gen 4 et sa batterie de 7 500 mAh.
Pourquoi choisir le OnePlus Nord 6 ?
- Une configuration taillée pour le jeu : Le Snapdragon 8s Gen 4 et l’écran à 165 Hz permettent, selon OnePlus, de tenir 165 images par seconde dans PUBG Mobile et Call of Duty Mobile. Sur les autres titres, tout dépend de ce que le jeu autorise.
- Une batterie pour voir venir : OnePlus annonce plus de deux jours et demi d’usage avec 7 500 mAh. Quand il faut tout de même brancher le téléphone, la charge SUPERVOOC de 80 W raccourcit l’attente.
- Un téléphone qui encaisse : Indices IP66, IP68, IP69 et IP69K contre l’eau et la poussière, certification militaire MIL-STD-810H : vous pouvez l’emporter en randonnée ou sur un chantier sans coque étanche.
Des parties longues et des journées loin de la prise
Le Snapdragon 8s Gen 4, issu de la gamme 8 de Qualcomm, s’appuie ici sur de la mémoire LPDDR5X et un stockage UFS 4.1. C’est cet ensemble que OnePlus met en avant pour ses 165 images par seconde relevées par la marque dans PUBG Mobile et Call of Duty Mobile. L’écran de 6,78 pouces en 2 772 × 1 272 pixels suit ce rythme, défilement compris. Côté autonomie, OnePlus revendique jusqu’à 22,9 heures de vidéo YouTube ou 9,4 heures de PUBG Mobile, des chiffres que nous n’avons pas mesurés.
Le Nord 6 parle donc aux joueurs mobiles et aux grands voyageurs. Le suivi logiciel annoncé, quatre versions d’Android et six ans de correctifs de sécurité, en fait aussi un téléphone à garder plusieurs années. Il convient moins si la photo prime : le module se limite à un capteur principal Sony LYTIA-600 de 50 Mpx avec stabilisation optique sur deux axes et à un ultra grand-angle de 8 Mpx, sans téléobjectif. Avec 210 g, il se sent aussi davantage en main qu’un modèle compact.
Entre Nothing et Honor, un pari sur la puissance
Dans notre comparatif des meilleurs smartphones, le milieu de gamme est représenté notamment par le Nothing Phone (4a) Pro, affiché à 499 €, et par le Honor Magic 8 Lite, retenu pour son endurance sous les 400 €. Le Nord 6 se glisse entre les deux par le prix et mise sur une autre recette : la réserve de puissance pour le jeu, couplée à une batterie de 7 500 mAh. Nous ne l’avons pas encore testé, et si la photo compte autant que le jeu pour vous, ces deux modèles restent à regarder de près.
✅ Les points forts
- Snapdragon 8s Gen 4 et écran AMOLED à 165 Hz
- Batterie de 7 500 mAh et charge filaire de 80 W
- Protection IP69K et certification MIL-STD-810H
- Quatre mises à jour d’Android et six ans de correctifs de sécurité
❌ Les limites
- Pas de téléobjectif, ultra grand-angle limité à 8 Mpx
- 210 g, un poids qui se sent en main
- Configuration mémoire et stockage à vérifier sur la fiche
- Vendeur, délais et garantie à contrôler côté AliExpress
Pensez à contrôler la mémoire et le stockage affichés : à 403,40 €, le OnePlus Nord 6 version EU reste sur AliExpress une option solide pour jouer longtemps sans recharger.
À 403,40 €, le OnePlus Nord 6 réunit sous les 450 € une puce de la gamme Snapdragon 8, un écran à 165 Hz et une batterie de 7 500 mAh. La remise reste mesurée, 54,77 € soit environ 12 %, et elle se calcule sur le prix affiché jusqu’ici par AliExpress, pas sur un prix conseillé en France. Pour un joueur ou un gros utilisateur, l’équation reste pourtant favorable.
Si votre priorité est la photo de voyage ou le zoom, mieux vaut regarder du côté de modèles mieux équipés en capteurs. Même chose si vous tenez à la garantie et au service après-vente d’une enseigne française. Pour les autres, le Nord 6 coche les deux cases d’un téléphone qu’on garde longtemps : la réserve de puissance et l’endurance, avec six ans de correctifs de sécurité promis.
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