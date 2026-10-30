Boulanger n’a pas attendu le 27 novembre : son opération Black Friday est déjà en ligne, et le Xiaomi 17T Pro, le mieux doté de la série 17T avec sa puce Dimensity 9500, sa batterie de 7 000 mAh et son téléobjectif Leica, en profite. Le pack est proposé à 749,99 € au lieu d’un prix de référence de 1 089,99 €, avec des écouteurs Redmi Buds 8, un bracelet Smart Band 11 Active et une coque. L’ensemble coûte ainsi 250 € de moins que le seul smartphone à sa sortie, en mai.

L’offre vise ceux qui cherchent un Android haut de gamme endurant sans posséder d’écouteurs sans fil ni de bracelet d’activité. Déjà équipé, vous ferez plutôt le calcul sur le téléphone seul.