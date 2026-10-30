Boulanger a lancé son Black Friday près d’un mois avant la date officielle du 27 novembre, et le Xiaomi 17T Pro, sorti à 999,99 € il y a cinq mois, fait partie des premières baisses. Le pack 512 Go passe à 749,99 € avec écouteurs, bracelet et coque : une offre solide pour s’équiper d’un coup, moins pertinente si vous avez déjà vos accessoires.
Boulanger n’a pas attendu le 27 novembre : son opération Black Friday est déjà en ligne, et le Xiaomi 17T Pro, le mieux doté de la série 17T avec sa puce Dimensity 9500, sa batterie de 7 000 mAh et son téléobjectif Leica, en profite. Le pack est proposé à 749,99 € au lieu d’un prix de référence de 1 089,99 €, avec des écouteurs Redmi Buds 8, un bracelet Smart Band 11 Active et une coque. L’ensemble coûte ainsi 250 € de moins que le seul smartphone à sa sortie, en mai.
L’offre vise ceux qui cherchent un Android haut de gamme endurant sans posséder d’écouteurs sans fil ni de bracelet d’activité. Déjà équipé, vous ferez plutôt le calcul sur le téléphone seul.
Le pack Xiaomi 17T Pro 512 Go, avec Redmi Buds 8, Smart Band 11 Active et coque, passe à 749,99 € au lieu de 1 089,99 €.
Pourquoi choisir le Xiaomi 17T Pro ?
- Deux jours loin du chargeur : La batterie silicium-carbone de 7 000 mAh, 27 % plus grande que sur la génération précédente, tient deux jours en usage courant selon plusieurs tests. La charge atteint 100 W en filaire et 50 W sans fil.
- Un vrai zoom optique : Le téléobjectif Leica de 50 Mpx, stabilisé, grossit cinq fois sans recadrage et filme en 4K à 60 images par seconde. Il rapproche une scène de concert ou un portrait en gardant du détail.
- Un écran lisible partout : La dalle AMOLED 1,5K de 6,83 pouces grimpe à 144 Hz et jusqu’à 3 500 nits annoncés. Elle reste exploitable en plein soleil.
Voyages, photo et jeux : ce que ce pack change au quotidien
Gravé en 3 nm, le Dimensity 9500 fait tourner les jeux exigeants sans difficulté d’après les tests, et 12 Go de mémoire vive laissent de la marge au multitâche. Les 512 Go, non extensibles, conviennent à ceux qui filment beaucoup en 4K. Le capteur principal de 50 Mpx au format 1/1,31 pouce reste le point fort photo, avec un traitement Leica jugé fiable. Écouteurs à réduction de bruit active et bracelet, piloté par l’application Mi Fitness, servent ensuite dans les transports et au sport.
Ce pack parle surtout au voyageur qui veut oublier son chargeur le temps d’un week-end et renouveler en même temps écouteurs et suivi d’activité. Le Smart Band 11 Active reste un bracelet d’entrée de gamme : écran TFT de 1,47 pouce, suivi cardiaque et SpO2, jusqu’à 8 jours d’autonomie en usage normal selon Xiaomi. Les amateurs de selfies seront moins gâtés, la caméra frontale de 32 Mpx manquant de précision en basse lumière selon Journal du Geek. Les longues sessions de jeu font aussi nettement chauffer le cadre en aluminium.
Face au Xiaomi 17T et au reste du haut de gamme
Le rival le plus direct vient de la même famille : le Xiaomi 17T standard, lancé à 749,99 €, se contente d’un capteur principal plus petit, d’une batterie de 6 500 mAh et d’une charge à 67 W, et nous l’avions relevé sous les 500 € sur AliExpress début septembre. Le 17T Pro en pack se défend donc surtout pour l’endurance et la photo. Il ne vise pas pour autant le sommet : dans notre comparatif des meilleurs smartphones, mis à jour le 21 octobre, c’est le Xiaomi 17 Ultra qui représente la marque pour la photo.
✅ Les points forts
- Batterie de 7 000 mAh, charge de 100 W filaire et 50 W sans fil
- Téléobjectif Leica de 50 Mpx à zoom optique x5
- Écran AMOLED 144 Hz très lumineux
- Certification IP68 contre l’eau et la poussière
- Écouteurs, bracelet et coque inclus dans le prix
❌ Les limites
- HyperOS 3 encombré d’applications et de publicités
- Ultra grand-angle de 12 Mpx nettement en retrait
- Chauffe en jeu prolongé et 219 g sur la balance
- Chargeur non fourni dans la boîte
4 semaines avant le Black Friday, ce pack revient déjà à 749,99 €, soit 250 € de moins que le Xiaomi 17T Pro seul à son lancement.
Avec ce Black Friday anticipé, Boulanger met le Xiaomi 17T Pro 250 € sous son prix de lancement, écouteurs et bracelet en prime. Autonomie, zoom optique x5 et écran forment un trio cohérent pour un usage intensif. La remise de 31 % se calcule sur un prix de référence propre à Boulanger, mais l’écart avec le prix de lancement du téléphone seul reste net.
Attendre le 27 novembre n’offre aucune garantie de baisse supplémentaire, et l’enseigne n’affiche pas de date de fin pour cette offre. Le pack se justifie si vous comptez utiliser les trois appareils ; déjà équipé, comparez avec le prix du smartphone seul. Si les publicités d’HyperOS vous rebutent, prévoyez un nettoyage au premier démarrage.
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