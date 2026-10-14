Le smartphone Samsung Galaxy Buds S26 FE s'appuie sur une dalle AMOLED de 6,7 pouces qui affiche de la Full HD+ à 120 Hz, bien fluide mais qui manque un peu de luminosité en plein soleil. Notre test a même prouvé qu'il affichait des couleurs un peu saturées. Côté photo, Samsung recycle malheureusement les capteurs du S23 FE sorti en 2023. Le capteur principal de 50 Mpx fait le job avec des clichés propres de jour, mais l'ultra grand-angle de 12 Mpx et le téléobjectif 3x de 8 Mpx accusent le coup face à la concurrence. L'autonomie est confiée à une batterie de 4 900 mAh avec charge filaire 45 W, qui peut fondre rapidement si vous abusez des fonctions IA en traitement local.

Quant aux Galaxy Buds 3 FE, ce sont des écouteurs Bluetooth avec un nouveau design repensé pour mettre l'accent sur le maintien. Ils promettent une bonne isolation grâce à l'ANC et un son annoncé comme personnalisable, profond et puissant selon la marque. C'est le petit plus qui rend ce pack séduisant pour consommer du multimédia ou passer des appels dans les transports.