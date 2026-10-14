Boulanger propose un sympathique pack Samsung avec un smartphone Galaxy Buds S26 FE et des écouteurs Galaxy Buds 3 FE pour 649 euros au lieu de 799 euros.
Lors de sa sortie du Samsung Galaxy S26 FE, ce dernier a été fraîchement accueilli par la critique à cause d'un prix de lancement délirant pour des évolutions matérielles trop timides. Boulanger vient sauver les meubles avec un pack qui inclue le fameux smartphone en version 128 Go et les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 FE avec 150 euros de réduction. Un bundle pour celles et ceux qui veulent s'équiper de l'écosystème haut de gamme de Samsung et de ses fonctions IA, sans payer la taxe flagship. Et qui permet d'avaler un peu mieux la pilule des compromis pour le smartphone.
Voici le pack Samsung Galaxy Buds S26 FE + Galaxy Buds 3 FE à 649 € au lieu de 799 € sur Boulanger
Pourquoi choisir le pack Samsung Galaxy S26 FE + Galaxy Buds 3 FE ?
- Le rapport qualité/prix qui s'inverse puisque que le Samsung Galaxy S26 FE est sorti à 799 euros seul. Là pour 649 euros vous avez le smartphone et les écouteurs.
- Pour ses performances de haut vol avec la puce maison Exynos 2500 gravée en 3 nm qui encaisse tous les usages, même le gaming mobile.
- La réduction de bruit active des Galaxy Buds 3 FE, avec un design ergonomique pensé pour le confort, qui permettent d'être au calme.
Galaxy Buds S26 FE et Buds 3 FE : un combo gagnant
Le smartphone Samsung Galaxy Buds S26 FE s'appuie sur une dalle AMOLED de 6,7 pouces qui affiche de la Full HD+ à 120 Hz, bien fluide mais qui manque un peu de luminosité en plein soleil. Notre test a même prouvé qu'il affichait des couleurs un peu saturées. Côté photo, Samsung recycle malheureusement les capteurs du S23 FE sorti en 2023. Le capteur principal de 50 Mpx fait le job avec des clichés propres de jour, mais l'ultra grand-angle de 12 Mpx et le téléobjectif 3x de 8 Mpx accusent le coup face à la concurrence. L'autonomie est confiée à une batterie de 4 900 mAh avec charge filaire 45 W, qui peut fondre rapidement si vous abusez des fonctions IA en traitement local.
Quant aux Galaxy Buds 3 FE, ce sont des écouteurs Bluetooth avec un nouveau design repensé pour mettre l'accent sur le maintien. Ils promettent une bonne isolation grâce à l'ANC et un son annoncé comme personnalisable, profond et puissant selon la marque. C'est le petit plus qui rend ce pack séduisant pour consommer du multimédia ou passer des appels dans les transports.
Des concessions assumées face aux alternatives premium
Face à la concurrence directe représentée par le Google Pixel 10 Pro, ou même les anciens Samsung Galaxy S24, le S26 FE peine à justifier son prix de lancement qui était de 799 euros. Son menton proéminent, son module photo daté et sa luminosité d'écran un peu juste sont ses principales limites. Mais à 649 euros avec les Buds 3 FE inclus, la proposition devient nettement plus cohérente. C'est une bonne alternative pour ceux qui veulent un processeur puissant en profitant de l'écosystème Samsung, avec les fonctions Galaxy AI.
✅ Les points forts
- Les performances de la puce Exynos 2500 3 nm
- L'avantage tarifaire du pack avec les Samsung Galaxy Buds 3 FE
- Le suivi logiciel avec 7 ans de mises à jour
- Un smartphone réactif et agréable au quotidien sous One UI 9
- Les fonctions Galaxy AI complètes
- La qualité de l'audio des Buds 3 FE et l'ANC efficace
❌ Les limites
- La partie photo recyclée depuis le S23 FE qui date de 2023
- L'autonomie un peu juste surtout que l'IA est en locale
- La luminosité de l'écran de 1 900 nits décevante en plein soleil
- Le menton d'écran assez épais pour ce segment de prix
- La tendance à la chauffe lors de fortes sollicitations
Ce pack Samsung Galaxy S26 FE + Galaxy Buds 3 FE est temporairement bradé à 649 € su Boulanger
Ce pack Samsung s'adresses à celles et ceux qui aiment l'écosystème Samsung, où sont curieux de le découvrir, avec un smartphone performant à grand écran. Celui-ci est complété par une paire d'écouteurs sans fil de qualité, qui sont aussi là pour mieux gommer les défauts du Galaxy S26 FE qui évolue trop timidement par rapport à son prédécesseur.
Si la photographie est votre critère numéro 1 ou que vous cherchez l'écran le plus lumineux du marché, il vaut mieux se tourner vers des alternatives comme les Google Pixel ou les modèles S classiques de chez Samsung. Et pour finir, un conseil si vous partez sur le Samsung Galaxy S26 FE : n'hésitez pas à désactiver certaines fonctions d'IA en locale pour préserver son autonomie.
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