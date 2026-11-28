Le Galaxy Book6 de 14 pouces fait partie des PC Copilot+, ce qui lui ouvre les fonctions d'IA avancées de Windows 11, et s'appuie sur un processeur Intel Core Ultra 5, 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, de quoi assurer sans difficulté la bureautique, la navigation et le multitâche. Son écran IPS anti-reflet se prête bien au travail en déplacement, et son indice de réparabilité de 8 sur 10 constitue un vrai bon point. Amazon le propose à 899 € au lieu d'un prix conseillé de 1 299 €, soit 31 % de remise, avec une livraison annoncée le 4 décembre pour les membres Prime. Pour le comparer à d'autres modèles, notre comparatif des meilleurs PC portables recense les machines testées par la rédaction.