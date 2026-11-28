Le week-end du Black Friday bat son plein et les offres se prolongent jusqu'au Cyber Monday, lundi 30 novembre : chez Samsung, c'est le Galaxy S26 Ultra qui tire le mieux son épingle du jeu, puisqu'il repasse sous la barre des 1 000 € dans son coloris violet.
Nous avons retenu cinq produits de l'écosystème Galaxy vendus et expédiés par Amazon, du smartphone à la montre connectée en passant par un TV OLED et un PC portable Copilot+, avec l'avis de nos tests lorsque la rédaction a pu les prendre en main. Les délais de livraison s'étirent toutefois jusqu'en janvier pour certains produits, ce qui mérite d'être vérifié si vous préparez vos cadeaux de Noël, et vous retrouverez toutes les autres offres du moment dans notre direct Black Friday mis à jour en continu.
Les meilleures offres Samsung du Black Friday :
- Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go à 989 € au lieu de 1 569 € (-37 %)
- Samsung Galaxy Buds4 Pro à 139,99 € au lieu de 249,99 € (-44 %)
- TV Samsung OLED 48S85H à 795 € au lieu de 1 099 € (-28 %)
- Samsung Galaxy Book6 14" à 899 € au lieu de 1 299 € (-31 %)
- Samsung Galaxy Watch8 40 mm à 219,99 € au lieu de 329,99 € (-33 %)
Galaxy S26 Ultra : le meilleur smartphone de Samsung repasse sous les 1 000 €
Noté 9/10 dans notre test du Galaxy S26 Ultra, le haut de gamme de Samsung réunit tout ce que la marque sait faire de mieux, du S Pen logé dans la coque à l'écran anti-espion qui masque l'affichage aux regards indiscrets, en passant par la charge filaire à 60 W et les fonctions Galaxy AI. Dans son coloris violet, la version 256 Go descend à 989 € au lieu d'un prix conseillé de 1 569 €, soit 37 % de remise, alors que les autres coloris restent affichés entre 1 099 et 1 199 €. Amazon signale en plus une offre de remboursement pouvant atteindre 300 €, soumise à conditions, et le chargeur de 25 W est fourni dans la boîte.
✅ Le produit en bref :
- Écran anti-espion qui protège ce que vous affichez
- S Pen intégré pour annoter et dessiner
- Charge filaire à 60 W, chargeur 25 W fourni
Galaxy Buds4 Pro : les AirPods Pro des utilisateurs Android, presque à moitié prix
Notre test des Galaxy Buds4 Pro les présentait comme les véritables AirPods Pro 3 pour Android, et c'est particulièrement vrai si vous possédez un smartphone Galaxy, avec lequel ils s'intègrent parfaitement. Ils misent sur un double haut-parleur pour un son de qualité studio, une réduction de bruit adaptative, l'audio 360 et des appels plus clairs, et Samsung glisse même un chargeur secteur dans la boîte. En blanc, ils passent à 139,99 € au lieu d'un prix conseillé de 249,99 €, soit 44 % de remise, la plus forte de cette sélection, avec une livraison le 30 novembre pour les membres Prime.
✅ Le produit en bref :
- Double haut-parleur pour un son de qualité studio
- Réduction de bruit adaptative
- Audio 360 et chargeur secteur fourni
TV Samsung OLED S85H 48 pouces : l'OLED compact pour le jeu comme pour le cinéma
Avec sa dalle OLED 4K de 48 pouces, le S85H 2026 s'adresse à ceux qui veulent les noirs profonds de l'OLED dans une taille raisonnable, parfaite pour une chambre, un petit salon ou une installation dédiée au jeu vidéo. Samsung y ajoute un upscaling par IA, le HDR, son assistant Vision AI Companion et Alexa intégrée, ainsi que des fonctions pensées pour les joueurs. Il passe à 795 € au lieu d'un prix conseillé de 1 099 €, soit 28 % de remise, mais la livraison n'est annoncée que pour le 21 décembre. La version de 55 pouces, affichée à 849 €, ne coûte que 54 € de plus pour une diagonale nettement plus confortable.
✅ Le produit en bref :
- Dalle OLED 4K de 48 pouces
- Upscaling par IA et HDR
- Version 55 pouces à 849 € pour 54 € de plus
Galaxy Book6 14 pouces : un PC Copilot+ polyvalent qui perd 400 €
Le Galaxy Book6 de 14 pouces fait partie des PC Copilot+, ce qui lui ouvre les fonctions d'IA avancées de Windows 11, et s'appuie sur un processeur Intel Core Ultra 5, 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, de quoi assurer sans difficulté la bureautique, la navigation et le multitâche. Son écran IPS anti-reflet se prête bien au travail en déplacement, et son indice de réparabilité de 8 sur 10 constitue un vrai bon point. Amazon le propose à 899 € au lieu d'un prix conseillé de 1 299 €, soit 31 % de remise, avec une livraison annoncée le 4 décembre pour les membres Prime. Pour le comparer à d'autres modèles, notre comparatif des meilleurs PC portables recense les machines testées par la rédaction.
✅ Le produit en bref :
- PC Copilot+ avec Intel Core Ultra 5
- 16 Go de RAM et SSD de 512 Go
- Indice de réparabilité de 8/10
Galaxy Watch8 : la montre coach sportif et sommeil, à prix réduit mais livrée en janvier
Depuis l'arrivée de la Galaxy Watch9, la Watch8 profite de belles remises, et elle n'a pas à rougir puisque notre test de la Galaxy Watch 8 y voyait enfin une franche évolution de la montre connectée de Samsung. Ce modèle de 40 mm en version Bluetooth embarque un coach running, un coach sommeil et les fonctions Galaxy AI, avec un chargeur de 25 W fourni. Elle passe à 219,99 € au lieu d'un prix conseillé de 329,99 €, soit 33 % de remise, mais la livraison n'est annoncée qu'entre le 3 et le 19 janvier, ce qui la rend difficile à glisser sous le sapin.
✅ Le produit en bref :
- Coach running et coach sommeil
- Fonctions Galaxy AI au poignet
- Boîtier de 40 mm, version Bluetooth
Pourquoi l'écosystème Galaxy prend tout son sens à plusieurs appareils
Chaque produit Samsung fonctionne très bien seul, mais c'est en les associant qu'ils révèlent tout leur intérêt. Les Galaxy Buds basculent automatiquement entre le smartphone et la tablette selon l'appareil utilisé, la Galaxy Watch n'active certaines mesures de santé de Samsung Health Monitor qu'avec un smartphone Galaxy, et un Galaxy Book peut partager son clavier et sa souris avec un smartphone ou une tablette de la marque.
Le partage de fichiers avec Quick Share et la continuité entre les appareils complètent l'ensemble, ce qui fait d'un premier achat Galaxy une porte d'entrée vers les autres produits de la marque. Notre comparatif des meilleurs smartphones vous aidera à situer le Galaxy S26 Ultra face à la concurrence.
48 ou 55 pouces : quelle taille de TV choisir pour votre pièce ?
Pour un téléviseur 4K, on recommande généralement de s'asseoir à une distance comprise entre une fois et une fois et demie la diagonale de l'écran, ce qui place un modèle de 48 pouces autour de 1,2 à 1,8 m du canapé et un 55 pouces entre 1,4 et 2,1 m. Le 48 pouces convient donc parfaitement à une chambre, à un bureau ou à un petit salon.
Dans une pièce de vie classique, où l'on regarde la télévision à plus de deux mètres, le 55 pouces offre une immersion nettement supérieure, surtout pour les films et le jeu vidéo, et c'est souvent la diagonale que l'on regrette le moins après quelques semaines d'utilisation.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Le week-end du Black Friday se poursuit jusqu'au Cyber Monday, lundi 30 novembre, mais les stocks des produits les plus demandés peuvent s'épuiser avant la fin de l'opération. Vérifiez aussi les délais de livraison, qui vont du 30 novembre pour les Galaxy Buds4 Pro jusqu'à la mi-janvier pour la Galaxy Watch8.
Pour ne rien manquer, retrouvez toutes les meilleures offres sur notre page dédiée au Black Friday, mise à jour au fil des baisses de prix repérées par la rédaction.
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