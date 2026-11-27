Pour son Black Friday, Cdiscount mélange sur ses pages les offres qu’il vend lui-même et celles des vendeurs tiers de sa marketplace, ce qui complique le tri. Nous n’avons gardé que 14 offres vendues et expédiées par Cdiscount, des robots laveurs aux manettes PS5 en passant par le Mac mini M6, en vérifiant chaque prix sur la fiche du produit.
Deux produits de cette liste sont passés par notre rédaction, le Mac mini M6 et la Nintendo Switch 2, livrée ici avec Zelda : Ocarina of Time ; les douze suivants, nous ne les avons pas testés. La sélection couvre l’entretien de la maison, le salon, le jeu vidéo et le PC, avec des remises de 8 % à 50 % par rapport au prix barré. La plus forte économie, 500 €, et la plus forte remise, -50 %, reviennent toutes deux au robot Mova V50 Ultra Complete.
- Apple Mac mini M6 16 Go / 256 Go à 949 € au lieu de 1 049 € (-9 %)
- Pack Nintendo Switch 2 + Zelda : Ocarina of Time à 499,99 € au lieu de 569,99 € (-12 %)
- Dyson V12s Detect Slim Submarine + station à 399 € au lieu de 749 € (-46 %)
- Robot Mova V50 Ultra Complete à 499 € au lieu de 999 € (-50 %)
- Robot DJI Romo S à 499 € au lieu de 949 € (-47 %)
- TV Samsung 50M70H Mini LED à 399,90 € au lieu de 599 € (-33 %)
- TV Hisense 85E7S Pro 85 pouces à 999 € au lieu de 1 259 € (-20 %)
- Dyson V16 Piston Animal à 649 € au lieu de 849 € (-23 %)
- Manette DualSense blanche à 54,99 € au lieu de 71,98 € (-23 %)
- Manette DualSense Edge à 179,99 € au lieu de 204,99 € (-12 %)
- Apple AirPods 5 (USB-C) à 129 € au lieu de 149 € (-13 %)
- Pack volant Logitech G923 PS5 + shifter à 239,99 € au lieu de 274,99 € (-12 %)
- Alimentation Cooler Master MWE Gold 850 W V3 à 85,99 € au lieu de 109,99 € (-21 %)
- Robot Ecovacs T50 Omni Gen2 à 229 € au lieu de 249 € (-8 %)
Mac mini M6 : noté 8/10 par notre rédaction, à 949 €
Notre test du Mac mini M6 lui a attribué 8/10. Sa puce M6 nous a impressionnés, sans chauffe ni bruit, dans un boîtier toujours aussi compact et bien construit. Le test regrette en revanche la hausse de prix de cette génération : la remise de Cdiscount l’atténue en partie sur cette version 16 Go et 256 Go.
✅ Points forts
- Une puce M6 impressionnante : des performances qui, selon notre test, laissent la concurrence directe derrière.
- Silencieux et sobre : pas de chauffe, pas de bruit, et un rapport performances/consommation que notre test juge grisant.
- À savoir : le SSD n’est plus modulaire, et notre test relève un Wi-Fi 7 tronqué ainsi qu’un bouton de démarrage toujours mal placé.
Pack Switch 2 et Zelda : Ocarina of Time : la console notée 8/10 et son jeu, à 499,99 €
Notre test de la Nintendo Switch 2 lui a attribué 8/10 : plus puissante et mieux finie que la première Switch, elle profite d’un écran LCD de 7,9 pouces convaincant et de la prise en charge du DLSS. Cdiscount la livre ici avec Zelda : Ocarina of Time, que nous n’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une console qui monte en gamme : performances et qualité d’image en nette hausse, catalogue de lancement solide et rétrocompatibilité.
- Le jeu dans la boîte : Zelda : Ocarina of Time est inclus, sans achat séparé.
- À savoir : notre test relève une autonomie en recul par rapport aux modèles précédents et l’absence de véritable HDR en mode portable.
Dyson V12s Detect Slim Submarine : l’aspirateur qui lave aussi les sols, à 399 €
Ce Dyson 3 en 1 aspire, lave les sols durs à l’eau claire grâce à sa brosse à rouleau humide Submarine et se transforme en aspirateur à main. Dyson annonce 140 airwatts, jusqu’à une heure d’autonomie et une filtration HEPA qui capture 99,99 % des particules jusqu’à 0,1 micron. Il est livré ici avec sa station d’accueil. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Aspire et lave : la brosse Submarine humidifie le rouleau par huit points d’arrivée d’eau propre.
- Filtration HEPA : un système hermétique à cinq niveaux, selon Dyson.
- À savoir : le collecteur ne contient que 0,35 L, à vider souvent dans un grand logement.
Mova V50 Ultra Complete : 500 € de moins sur ce robot laveur, à 499 €
Ce robot aspirateur laveur de Mova annonce 24 000 Pa d’aspiration et une station de vidage automatique. Son capteur DToF se rétracte pour passer sous les meubles bas, et son système StepMaster soulève le châssis pour franchir seuils et petites marches. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Il passe sous les meubles : le capteur de navigation se rétracte dans les espaces étroits.
- Il franchit les obstacles : pieds rétractables pour les seuils, rails de porte et pieds de meubles.
- À savoir : nous n’avons pas eu ce modèle en main. Pour comparer, consultez notre test du Mova V70 Ultra Complete, noté 9/10.
DJI Romo S : le robot laveur de DJI passe sous les 500 €
Le Romo S de DJI aspire et lave avec 25 000 Pa d’aspiration, une station et une détection inspirée des drones de la marque. DJI annonce jusqu’à 200 jours sans maintenance, un bac de 2,6 L et un niveau sonore maximal de 65 dB. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Sec et humide : aspiration et lavage dans le même passage, sur sols durs comme sur tapis.
- Peu d’entretien : jusqu’à 200 jours sans maintenance, selon DJI.
- À savoir : ce n’est pas le modèle que nous avons testé. Pour comparer, consultez notre test du DJI Romo P2, noté 9/10.
Samsung 50M70H : un téléviseur Mini LED 4K de 50 pouces à 399,90 €
Ce téléviseur Samsung de 50 pouces associe un rétroéclairage Mini LED à une définition 4K et prend en charge le HDR10+ et le HLG. Il intègre le Gaming Hub de Samsung, trois ports HDMI et le Wi-Fi. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Mini LED à petit prix : un rétroéclairage plus fin qu’un LED classique, sous la barre des 400 €.
- Prêt pour le jeu : Gaming Hub et trois ports HDMI.
- À savoir : en 50 pouces, il convient surtout à une chambre ou à un petit salon.
Hisense 85E7S Pro : un écran de 215 cm à 999 €
Ce téléviseur QLED de 85 pouces (215 cm) affiche en 4K à 144 Hz, prend en charge le HDR10+ et embarque un caisson de basses. Il dispose de quatre ports HDMI 2.1, utiles pour brancher une console et un PC. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un très grand écran : 215 cm de diagonale pour moins de 1 000 €.
- 144 Hz et HDMI 2.1 : de quoi profiter des consoles et des PC de jeu.
- À savoir : c’est un téléviseur QLED, pas un Mini LED ni un OLED : le contraste ne sera pas celui des modèles haut de gamme.
Dyson V16 Piston Animal : 315 airwatts pour venir à bout des poils, à 649 €
Le V16 Piston Animal annonce 315 airwatts d’aspiration, une filtration HEPA et une brosse adaptative qui se démêle d’elle-même, pensée pour les poils d’animaux. Son collecteur de 1,35 L limite les vidages. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 315 airwatts : l’aspirateur balai le plus puissant de cette sélection.
- Anti-emmêlement : la brosse adaptative se débarrasse seule des poils et cheveux.
- À savoir : Cdiscount indique un niveau sonore maximal de 84 dB.
Manette DualSense : la seconde manette PS5 à 54,99 €
La manette officielle de la PS5, ici dans sa version blanche standard, fonctionne aussi sur PC. Cdiscount la vend à 54,99 € pour le Black Friday. Nous ne l’avons pas testée à part.
✅ Points forts
- La manette officielle : le modèle standard de Sony pour la PS5, en coloris blanc.
- Compatible PC : elle sert aussi bien sur PS5 que sur ordinateur.
- À savoir : la page Cdiscount propose d’autres éditions à des prix différents, vérifiez le coloris sélectionné.
DualSense Edge : la manette pro de Sony passe sous les 180 €
La DualSense Edge est la manette haut de gamme de Sony pour la PS5, ici dans son coloris Midnight Black. Cdiscount la présente comme multiplateforme et la vend à 179,99 €. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Pour les joueurs exigeants : la manette pro de Sony, au-dessus de la DualSense standard.
- Multiplateforme : PS5 et PC, selon la fiche Cdiscount.
- À savoir : la remise reste mesurée, 25 € sur le prix barré.
AirPods 5 : les écouteurs d’Apple à 129 €
Les AirPods 5 sont livrés ici avec leur boîtier de charge USB-C. Selon la fiche Cdiscount, ils offrent 5 heures d’écoute avec la réduction de bruit active et 22 heures avec le boîtier. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Recharge en USB-C : le même câble que l’iPhone récent et la plupart des appareils.
- 22 heures avec le boîtier : selon les données de la fiche produit.
- À savoir : la version avec boîtier de charge sans fil coûte plus cher chez Cdiscount.
Logitech G923 + Driving Force Shifter : le pack simracing à 239,99 €
Ce pack réunit le volant Logitech G923 et le levier de vitesse Driving Force Shifter. Le volant est compatible PS5, PS4 et PC, avec un retour de force à deux moteurs et la technologie Trueforce de Logitech. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Volant et levier : le shifter est inclus, sans achat séparé.
- Retour de force Trueforce : deux moteurs pour ressentir la route.
- À savoir : cette version est pensée pour PlayStation et PC ; une version Xbox existe à part.
Cooler Master MWE Gold 850 W V3 : une alimentation ATX 3.1 sous les 90 €
Cette alimentation de 850 W est certifiée 80 PLUS Gold, compatible ATX 3.1 et entièrement modulaire, ce qui simplifie le câblage d’une configuration de jeu. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- 850 W en 80 PLUS Gold : de la marge pour une carte graphique gourmande.
- Entièrement modulaire : seuls les câbles utiles restent dans le boîtier.
- À savoir : un achat réservé à ceux qui montent ou mettent à niveau leur PC eux-mêmes.
Ecovacs T50 Omni Gen2 : un robot laveur avec station à 229 €
Ce robot aspirateur laveur d’Ecovacs annonce 21 000 Pa d’aspiration, une épaisseur de 8,1 cm pour passer sous les meubles et une brosse anti-emmêlement ZeroTangle 2.0. Sa station accueille un sac de 4 L. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Ultra-plat : 8,1 cm d’épaisseur pour se glisser sous les meubles bas.
- Station avec sac : 4 L de capacité pour espacer les vidages.
- À savoir : la remise est la plus faible de cette sélection, 20 € sur le prix barré.
Black Friday chez Cdiscount : ce qu’il faut savoir avant de commander
Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, et les promotions courent jusqu’au Cyber Monday, le lundi 30 novembre. Les prix de cette sélection ont été relevés le 26 novembre, sans code promo : Cdiscount peut encore les faire évoluer pendant le week-end, et le prix affiché sur la fiche au moment de la commande est celui qui compte. Nos autres sélections sont réunies sur notre page Black Friday.
Cdiscount ou vendeur de la marketplace : comment savoir qui vous vend le produit ?
Sur une fiche Cdiscount, la mention « Vendu par » indique qui vous vend réellement le produit : Cdiscount lui-même, ou l’un des vendeurs tiers de sa marketplace, dont les délais, la garantie et les conditions de retour peuvent différer. Méfiez-vous aussi des smartphones en « version internationale », souvent proposés par des vendeurs tiers, qui ne sont pas toujours prévus pour le marché français. Enfin, sur une fiche qui propose plusieurs coloris ou éditions, comme la manette DualSense, vérifiez celle qui est sélectionnée : le prix change de l’une à l’autre.
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