Deux produits de cette liste sont passés par notre rédaction, le Mac mini M6 et la Nintendo Switch 2, livrée ici avec Zelda : Ocarina of Time ; les douze suivants, nous ne les avons pas testés. La sélection couvre l’entretien de la maison, le salon, le jeu vidéo et le PC, avec des remises de 8 % à 50 % par rapport au prix barré. La plus forte économie, 500 €, et la plus forte remise, -50 %, reviennent toutes deux au robot Mova V50 Ultra Complete.