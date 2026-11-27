Ce vendredi 27 novembre, Boulanger aborde le jour J du Black Friday avec des remises sur ses rayons audio, TV et informatique, dont une partie porte sur des produits que notre rédaction a testés. Nous avons retenu 15 offres, du casque à réduction de bruit à la barre de son Dolby Atmos, en vérifiant sur chaque fiche le prix de référence affiché par l’enseigne.
Cette sélection s’ouvre sur les six produits que nous avons testés, du Sony WH-1000XM6 à l’Acer Swift Air 14, avant de passer aux neuf que nous n’avons pas eus en main. Elle couvre l’audio, la TV, l’informatique et la maison, avec des remises de 21 % à 53 % sur le prix de référence de Boulanger. La plus forte économie en euros revient à la barre de son Samsung HW-Q995H, 699 € de moins, la plus forte en pourcentage au casque Sonos Ace, à -53 %.
- Casque Sony WH-1000XM6 à 299,99 € au lieu de 379,99 € (-21 %)
- Casque Sonos Ace à 174,99 € au lieu de 379,99 € (-53 %)
- TV LG OLED 55C6 (2026) à 1 099 € au lieu de 1 499 € (-26 %)
- TV TCL 65C89L Mini LED (2026) à 1 079 € au lieu de 1 499 € (-28 %)
- TV Samsung 55S92H OLED (2026) à 1 199 € au lieu de 1 599 € (-25 %)
- Acer Swift Air 14 à 599,99 € au lieu de 899,99 € (-33 %)
- Casque Bose QuietComfort Ultra à 259,99 € au lieu de 399,99 € (-35 %)
- Barre de son Samsung HW-Q995H à 800 € au lieu de 1 499 € (-46 %)
- TV Philips 55OLED811 (2026) à 1 099 € au lieu de 1 499 € (-26 %)
- Samsung Galaxy Book 6 14 pouces à 599,99 € au lieu de 899,99 € (-33 %)
- HP OmniBook X Flip 14 à 899,99 € au lieu de 1 399,99 € (-35 %)
- Montre Google Pixel Watch 4 45 mm à 249 € au lieu de 449 € (-44 %)
- Écran Asus ROG Strix XG27AQWMG à 469 € au lieu de 599,99 € (-21 %)
- Aspirateur balai Dyson V16 Piston Animal à 649 € au lieu de 849 € (-23 %)
- Friteuse sans huile Ninja Crispi Pro à 179 € au lieu de 229,99 € (-22 %)
Sony WH-1000XM6 : 9/10 et Prix d’excellence dans notre test, à 299,99 €
Notre test du Sony WH-1000XM6 lui a attribué 9/10 et notre Prix d’excellence. Sony y corrige presque tous les défauts du modèle précédent : la réduction de bruit progresse grâce à une nouvelle architecture, le mode transparence et le kit mains libres aussi, la connexion passe au LE Audio et le casque redevient pliable.
✅ Points forts
- Une isolation exemplaire : réduction de bruit et mode transparence jugés exemplaires lors de notre test.
- Un confort de longue durée : un casque très confortable, à la conception soignée, qui se replie pour le transport.
- À savoir : il n’a pas de mode USB Audio, et le kit mains libres montre ses limites dans les conditions les plus bruyantes.
Sonos Ace : un casque noté 9/10 qui perd plus de la moitié de son prix, à 174,99 €
Notre test du Sonos Ace lui a donné 9/10. Le premier casque de Sonos réussit son entrée avec une excellente isolation phonique, un très bon kit mains libres, une immersion réussie en Dolby Atmos et une fabrication soignée. Notre test regrette seulement des aigus pas assez linéaires et des voix un peu en retrait.
✅ Points forts
- Une excellente isolation : la réduction de bruit active compte parmi ses points forts, avec un kit mains libres très convaincant.
- L’audio spatial : l’immersion en mode Dolby Atmos est très réussie, selon notre test.
- À savoir : il pèse 312 g, davantage que la moyenne des casques nomades.
LG OLED 55C6 : la série C 2026 notée 9/10, à 1 099 €
Notre test de la LG OLED C6 a attribué 9/10 au modèle de 77 pouces, salué pour son contraste OLED parfait, son excellente fidélité colorimétrique, ses quatre entrées HDMI 2.1 complètes et la fluidité de webOS. Sa dalle Tandem très lumineuse ne descend toutefois pas sur la version 55 pouces, un regret formulé dans notre test.
✅ Points forts
- Un OLED complet pour jouer : quatre HDMI 2.1, 120 Hz natifs et un VRR qui monte jusqu’à 165 Hz, selon LG.
- Le contraste OLED : noirs profonds et détaillés, couleurs fidèles en SDR comme en HDR dans notre test.
- À savoir : toujours pas de HDR10+ ni de décodage DTS.
TCL 65C89L : 8/10 et près de 3 000 cd/m² mesurés dans notre test, à 1 079 €
Notre test du TCL C8L (C89L) lui a attribué 8/10 sur ce même modèle de 65 pouces. Ce téléviseur Mini LED a atteint 2 985 cd/m² en pointe, couvre presque tout l’espace DCI-P3 et s’appuie sur 2 040 zones de gradation locale, avec un blooming bien maîtrisé face à l’écran.
✅ Points forts
- Une luminosité spectaculaire : idéale en pièce lumineuse et pour les contenus HDR.
- Taillé pour le jeu : dalle 144 Hz et très bonnes prestations gaming, selon notre test.
- À savoir : la calibration SDR reste perfectible. Boulanger affiche aussi une offre de remboursement de 100 € sur la fiche, qui se réclame après l’achat.
Samsung 55S92H : un OLED anti-reflets noté 8/10, à 1 199 €
Notre test du Samsung S92H lui a donné 8/10. Sa dalle atteint près de 1 500 cd/m², son traitement Glare Free se montre redoutablement efficace contre les reflets, et il coche toutes les cases pour le jeu avec quatre HDMI 2.1, le VRR et la 4K jusqu’à 165 Hz.
✅ Points forts
- Le traitement Glare Free : un OLED qui reste agréable à regarder dans une pièce lumineuse.
- Très complet pour jouer : quatre HDMI 2.1 et la 4K jusqu’à 165 Hz.
- À savoir : toujours pas de Dolby Vision, et la partie audio manque d’ambition.
Acer Swift Air 14 : 300 € de moins sur ce PC léger que nous avons testé, à 599,99 €
Notre test de l’Acer Swift Air 14 lui a attribué 7/10. Léger et élégant, il profite d’un bel écran Full HD+ à 120 Hz, reste silencieux, chauffe peu et tient bien en autonomie pour sa gamme. Cette version embarque un Intel Core 5 320, 8 Go de DDR5 et un SSD de 512 Go.
✅ Points forts
- Un écran 120 Hz : une dalle Full HD+ fluide, jugée réussie dans notre test.
- Silencieux et endurant : il chauffe peu et offre une autonomie de bon niveau pour sa gamme.
- À savoir : avec 8 Go de RAM, Windows 11 manque d’aisance, et le châssis manque de rigidité.
Bose QuietComfort Ultra : le casque à réduction de bruit perd 140 €, à 259,99 €
Ce casque circum-auriculaire de Bose combine réduction de bruit active et mode bruit ambiant, avec jusqu’à 24 heures d’autonomie, la connexion multipoint en Bluetooth 5.3 et une prise jack 3,5 mm pour l’écoute filaire. Il se replie pour le transport. Il s’agit de la première génération, la seconde étant sortie depuis. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Réduction de bruit active : avec un mode bruit ambiant pour rester attentif à son environnement.
- Multipoint et jack : deux sources Bluetooth à la fois, et une écoute filaire possible.
- À savoir : il n’a pas de charge rapide, selon la fiche Boulanger.
Samsung HW-Q995H : la barre de son 11.1.4 perd 699 €, à 800 €
Le haut de gamme 2026 de Samsung est un système 11.1.4 canaux de 23 haut-parleurs, avec caisson de basses sans fil et enceintes arrière, compatible Dolby Atmos. Nous ne l’avons pas testé, mais notre test de la HW-Q995F, la génération précédente, lui avait attribué 9/10 pour son son puissant et équilibré et la qualité de ses effets Atmos.
✅ Points forts
- 23 haut-parleurs : un vrai 11.1.4, avec caisson sans fil et enceintes arrière.
- Connectée : Dolby Atmos, Bluetooth et Wi-Fi.
- À savoir : c’est un système à quatre éléments, à réserver aux salons qui peuvent accueillir des enceintes arrière.
Philips 55OLED811 : l’OLED Ambilight 2026 à 1 099 €
Ce téléviseur OLED 4K de 55 pouces associe l’Ambilight de Philips, qui prolonge les couleurs de l’image sur le mur, au processeur P5 AI, avec une dalle 120 Hz et la compatibilité Dolby Atmos et DTS:X. Il s’intègre aussi à la maison connectée grâce à Matter. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Ambilight : un éclairage d’ambiance qui suit les images.
- Dolby Atmos et DTS:X : compatible avec les deux formats audio.
- À savoir : il se limite à 120 Hz, quand la LG C6 et la Samsung S92H de cette sélection montent à 165 Hz pour le jeu.
Samsung Galaxy Book 6 : un PC portable de 1,35 kg à 599,99 €
Ce Galaxy Book 6 de 14 pouces pèse 1,35 kg pour 15,7 mm d’épaisseur, avec un processeur Intel Core 5 315, 8 Go de DDR5X et un SSD de 256 Go. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Léger et fin : 1,35 kg et 15,7 mm d’épaisseur.
- Un format compact : 313 x 221 mm, facile à glisser dans un sac.
- À savoir : le SSD de 256 Go se remplit vite, et 8 Go de RAM limitent le multitâche sous Windows 11, comme l’a constaté notre test de l’Acer Swift Air 14.
HP OmniBook X Flip 14 : un PC 2-en-1 OLED tactile perd 500 €, à 899,99 €
Ce convertible HP de 14 pouces à écran OLED tactile se plie en quatre modes : PC portable, tablette, tente ou chevalet. Il embarque un Intel Core Ultra 5 325, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Nous ne l’avons pas testé dans cette version 14 pouces ; notre test de l’OmniBook X Flip 16 pouces lui avait attribué 7/10, en saluant son écran OLED mais en regrettant son clavier.
✅ Points forts
- Quatre modes d’usage : PC portable, tablette, tente ou chevalet.
- 16 Go de RAM : avec un SSD de 512 Go et un écran OLED tactile.
- À savoir : notre test du modèle 16 pouces jugeait le clavier inconfortable et l’autonomie modeste ; cette version 14 pouces n’a pas été mesurée.
Google Pixel Watch 4 (45 mm) : 200 € de moins, à 249 €
La Pixel Watch 4 gagne un écran Actua 360 plus grand et plus lumineux, jusqu’à 3 000 nits, une puce Snapdragon W5 Gen 2 et jusqu’à 40 heures d’autonomie annoncées en 45 mm. Elle ajoute le GPS double fréquence et la communication d’urgence par satellite, comme nous l’avions détaillé lors de sa présentation. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- 40 heures d’autonomie : annoncées sur le modèle 45 mm, et jusqu’à 72 heures en mode économie d’énergie.
- Une recharge rapide : 50 % en une quinzaine de minutes, selon Google.
- À savoir : ce prix vaut pour le coloris argent et porcelaine ; le coloris noir mat est nettement plus cher chez Boulanger.
Asus ROG Strix XG27AQWMG : un écran OLED 280 Hz pour jouer, à 469 €
Cet écran Asus de 26,5 pouces associe une dalle WOLED TrueBlack brillante en QHD (2 560 x 1 440 pixels) à un taux de 280 Hz et à un temps de réponse de 0,03 ms. Il couvre 99,5 % de l’espace DCI-P3 et annonce un pic HDR de 1 500 cd/m². Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 280 Hz en OLED : une fluidité taillée pour les jeux compétitifs.
- Des couleurs étendues : 99,5 % du DCI-P3 et un contraste typique de 1 500 000:1.
- À savoir : sa dalle brillante renvoie davantage les reflets dans une pièce éclairée.
Dyson V16 Piston Animal : 200 € de moins sur le balai anti-cheveux de Dyson, à 649 €
Le V16 Piston Animal mise sur une brosse à rouleaux coniques qui démêle d’elle-même cheveux et poils d’animaux, un moteur Hyperdymium de 315 AW et un collecteur Clean Compaktor qui contient jusqu’à trois fois plus de poussière que les modèles précédents. Dyson annonce jusqu’à 70 minutes d’autonomie en mode Eco. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Aucun cheveu enroulé : la brosse à rouleaux coniques se démêle toute seule.
- Filtration HEPA : elle retient 99,99 % des particules microscopiques, selon Dyson.
- À savoir : il pèse 3,4 kg, et une charge complète demande 3,5 heures.
Ninja Crispi Pro : la friteuse sans huile en verre passe à 179 €
Cette friteuse sans huile de Ninja cuit dans deux récipients en verre interchangeables de 5,7 et 2,3 litres, avec 2 100 W de puissance et 7 modes de cuisson, dont Max Crisp à 240 °C. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Deux contenances : 5,7 litres pour la famille, 2,3 litres pour une petite portion.
- 7 modes de cuisson : dont Air Fry, Roast et Dehydrate.
- À savoir : la remise est plus modeste que sur le reste de cette sélection, à -22 %.
Black Friday chez Boulanger : les dates et le code à connaître
Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday suit le lundi 30 novembre. Sur une partie de ses fiches, Boulanger affiche en plus le code BLACK20, qui retire 20 € dès 250 € d’achat sur les produits éligibles : les prix de cette sélection, relevés le 26 novembre, ne l’incluent pas. Les autres offres que nous suivons sont réunies sur notre page Black Friday.
Prix de référence, remboursement, code promo : comment lire une offre Boulanger ?
Chez Boulanger, les pourcentages se calculent sur le prix de référence affiché au-dessus du prix : c’est la base retenue dans cette sélection. Une offre de remboursement, comme celle annoncée sur le TCL 65C89L, se réclame après l’achat et ne réduit pas le prix payé en caisse. Sur les PC portables enfin, regardez la quantité de mémoire vive : avec 8 Go, Windows 11 manque d’aisance, comme l’a montré notre test de l’Acer Swift Air 14.
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