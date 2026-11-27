Cette sélection s’ouvre sur les six produits que nous avons testés, du Sony WH-1000XM6 à l’Acer Swift Air 14, avant de passer aux neuf que nous n’avons pas eus en main. Elle couvre l’audio, la TV, l’informatique et la maison, avec des remises de 21 % à 53 % sur le prix de référence de Boulanger. La plus forte économie en euros revient à la barre de son Samsung HW-Q995H, 699 € de moins, la plus forte en pourcentage au casque Sonos Ace, à -53 %.