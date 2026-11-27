TCL s'est fait une spécialité du Mini LED à prix serré, et le 65Q6C en est une bonne illustration. Sa dalle QD-Mini LED de 65 pouces est découpée en 242 zones de gradation locale, ce qui améliore nettement le contraste par rapport à un LED classique, et elle monte à 144 Hz avec le Motion Clarity Pro et le mode Game Master. Le téléviseur fonctionne sous Google TV, prend en charge le Dolby Vision IQ et le Dolby Atmos, et embarque un système audio 2.1 signé Onkyo. Avec 200 € de remise, il passe à 649 € au lieu de 849 €, et sa note de 4,4/5 sur plus de 1 600 avis en fait l'une des valeurs sûres de la sélection.