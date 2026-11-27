C'est aujourd'hui, vendredi 27 novembre, que se tient le Black Friday, et les téléviseurs comptent parmi les produits les plus recherchés de l'opération. Les offres courent jusqu'au Cyber Monday, le lundi 30 novembre, mais les modèles les plus demandés partent vite, d'autant que plusieurs fabricants ont profité de l'événement pour casser le prix de leurs gammes 2026.
Nous avons retenu dix offres, du QLED Hisense de 55 pouces jusqu'à l'OLED haut de gamme de Philips, en privilégiant les modèles récents et les vendeurs fiables : Amazon pour la majorité d'entre elles, Boulanger pour les téléviseurs Sony et Philips, et Son-Vidéo pour le LG vendu sur la marketplace d'Amazon. Les prix barrés correspondent aux prix conseillés ou de référence affichés par les marchands, et la plupart des téléviseurs de cette sélection peuvent être retournés jusqu'au 15 janvier 2027.
Les meilleures offres TV 4K du Black Friday :
- TV Hisense 55E7DS QLED 55 pouces à 359,99 € au lieu de 449 €
- TV Samsung 65M70H Mini LED 65 pouces à 499,98 € au lieu de 699 €
- TV Samsung 55QN80F Neo QLED 55 pouces à 579 €
- TV TCL 65Q6C QD-Mini LED 65 pouces à 649 € au lieu de 849 €
- TV Samsung 65QN70H Neo QLED 65 pouces à 649 € au lieu de 990 €
- TV Hisense 75E7Q Pro QLED 75 pouces à 709 € au lieu de 749 €
- TV Samsung 55S85H OLED 55 pouces à 879 € au lieu de 1 495,20 €
- TV Sony Bravia 6 OLED 55 pouces à 979 € chez Boulanger
- TV LG OLED55C64LA OLED evo 55 pouces à 1 048 € au lieu de 1 205 €
- TV Philips 55OLED911 OLED+ 55 pouces à 1 599 € au lieu de 1 899 € chez Boulanger
Hisense 55E7DS : un QLED 2026 de 55 pouces avec Dolby Vision à 359,99 €
Le Hisense 55E7DS est la porte d'entrée de cette sélection, et il n'a rien d'un téléviseur au rabais. Ce modèle 2026 associe une dalle QLED VA, dont le contraste annoncé atteint 8 000:1, à la prise en charge du Dolby Vision IQ et du Dolby Atmos, avec un mode 120 Hz HSR et un Game Mode Plus pour les consoles. Il fonctionne sous VIDAA, le système maison de Hisense, et s'appuie sur l'intelligence artificielle pour améliorer les sources de moindre qualité. À 359,99 € au lieu de 449 €, c'est un choix très raisonnable pour une chambre ou un premier salon, d'autant qu'il affiche une note de 4,4/5 sur plus de 900 avis.
✅ Le produit en bref :
- QLED 55 pouces sur dalle VA, avec un contraste annoncé de 8 000:1
- Dolby Vision IQ et Dolby Atmos, mode 120 Hz HSR et Game Mode Plus
- Indice de durabilité de 8,1/10, 4,4/5 sur plus de 900 avis
Samsung 65M70H : un téléviseur Mini LED de 65 pouces pour moins de 500 €
Le M70H inaugure en 2026 une nouvelle gamme Mini LED chez Samsung, et c'est l'une des façons les plus accessibles de profiter de cette technologie en grand format. Ce modèle de 65 pouces combine un rétroéclairage Mini LED HDR, le traitement Pure Spectrum Color et un Motion Xcelerator 144 Hz pour les contenus rapides et les jeux, avec l'assistant Vision AI Companion de Samsung. Il passe à 499,98 € au lieu de 699 € et s'est déjà vendu à plus de 400 exemplaires le mois dernier, mais attention au délai : Amazon annonçait une livraison autour du 14 décembre au moment de la rédaction.
✅ Le produit en bref :
- Mini LED 65 pouces avec traitement Pure Spectrum Color
- Motion Xcelerator 144 Hz pour le sport et le jeu vidéo
- Indice de durabilité de 8/10, plus de 400 ventes le mois dernier
Samsung 55QN80F : le Neo QLED à 579 €, avec un mois de Game Pass offert
Le QN80F appartient à la gamme 2025 des Neo QLED de Samsung, c'est-à-dire des téléviseurs Mini LED pilotés par le processeur NQ4 AI Gen2 et la technologie Quantum Matrix, qui gère finement les zones de rétroéclairage. Il prend en charge le Dolby Atmos, AirPlay pour diffuser depuis un iPhone, la fonction Q-Symphony pour associer une barre de son Samsung et le Gaming Hub pour jouer en streaming sans console. Affiché à 579 € sur Amazon, il est accompagné d'un mois de Game Pass offert et compte plus de 300 ventes le mois dernier, avec une note de 4,4/5.
✅ Le produit en bref :
- Neo QLED (Mini LED) 55 pouces avec processeur NQ4 AI Gen2
- Dolby Atmos, AirPlay et Gaming Hub, un mois de Game Pass offert
- Indice de durabilité de 8,1/10, 4,4/5 sur plus de 180 avis
TCL 65Q6C : 242 zones Mini LED et un son Onkyo pour 649 €
TCL s'est fait une spécialité du Mini LED à prix serré, et le 65Q6C en est une bonne illustration. Sa dalle QD-Mini LED de 65 pouces est découpée en 242 zones de gradation locale, ce qui améliore nettement le contraste par rapport à un LED classique, et elle monte à 144 Hz avec le Motion Clarity Pro et le mode Game Master. Le téléviseur fonctionne sous Google TV, prend en charge le Dolby Vision IQ et le Dolby Atmos, et embarque un système audio 2.1 signé Onkyo. Avec 200 € de remise, il passe à 649 € au lieu de 849 €, et sa note de 4,4/5 sur plus de 1 600 avis en fait l'une des valeurs sûres de la sélection.
✅ Le produit en bref :
- QD-Mini LED 65 pouces avec 242 zones de gradation locale
- 144 Hz, Dolby Vision IQ et Atmos, son Onkyo 2.1 et Google TV
- Indice de durabilité de 8/10, 4,4/5 sur plus de 1 600 avis
Samsung 65QN70H : 341 € de remise sur ce Neo QLED 2026 de 65 pouces
Le QN70H est l'un des Neo QLED 2026 de Samsung, et il profite ici de l'une des plus fortes baisses de la sélection. Ce modèle Mini LED de 65 pouces promet 100 % du volume de couleur, s'appuie sur un processeur 4K optimisé par l'IA pour améliorer l'image et reprend le Motion Xcelerator pour fluidifier les scènes rapides, avec l'assistant Vision AI Companion. Affiché à 649 € au lieu de 990 €, il coûte le même prix que le TCL 65Q6C, et ses premiers acheteurs lui accordent une note de 4,7/5, avec en prime le meilleur indice de durabilité de cette sélection.
✅ Le produit en bref :
- Neo QLED (Mini LED) 65 pouces, modèle 2026
- 100 % du volume de couleur et processeur 4K optimisé par l'IA
- Indice de durabilité de 8,4/10, le meilleur de cette sélection
Hisense E7Q Pro : un écran de 189 cm en 144 Hz à 709 €
Pour ceux qui veulent un très grand écran sans exploser leur budget, le Hisense 75E7Q Pro aligne 189 cm de diagonale pour 709 €. Ce QLED de 75 pouces monte à 144 Hz, prend en charge le Dolby Vision IQ, le Dolby Atmos et l'AMD FreeSync Premium, et propose un Mode Jeu Pro pensé pour les consoles et les PC. Nous avions déjà apprécié la recette de cette gamme dans notre test du Hisense E7KQ Pro, une génération précédente qui misait déjà sur la grande diagonale à petit prix.
✅ Le produit en bref :
- QLED 75 pouces, soit 189 cm de diagonale
- 144 Hz et AMD FreeSync Premium, Mode Jeu Pro pour consoles et PC
- Dolby Vision IQ et Atmos, 4,4/5 sur plus de 450 avis
Samsung 55S85H : l'OLED 2026 de Samsung perd 41 % et passe à 879 €
Le S85H est le modèle le plus accessible de la gamme OLED 2026 de Samsung, et c'est aussi la plus forte remise de cette sélection. Son écran OLED de 55 pouces offre des noirs parfaits et un contraste infini, monte à 120 Hz et prend en charge le HDR10+ Advanced et le HDR10+ Gaming, avec un upscaling par intelligence artificielle pour les sources en basse définition. Il intègre aussi Alexa et l'assistant Vision AI Companion de Samsung. À 879 € au lieu de 1 495,20 €, soit plus de 600 € d'économie, c'est l'une des façons les plus abordables de passer à l'OLED cette année, avec une livraison annoncée début décembre.
✅ Le produit en bref :
- OLED 55 pouces, modèle 2026, en 120 Hz
- HDR10+ Advanced et Gaming, upscaling par IA et Alexa intégrée
- Indice de durabilité de 8,3/10, plus de 100 ventes le mois dernier
Sony Bravia 6 : l'OLED 2026 de Sony à 979 € chez Boulanger
Sony reste une référence pour le rendu cinéma, et le Bravia 6 est sa porte d'entrée dans l'OLED pour 2026. Ce modèle de 55 pouces fonctionne sous Google TV, affiche jusqu'à 120 Hz et vise autant les amateurs de films que les joueurs, avec un traitement d'image hérité du savoir-faire de la marque. Boulanger le propose à 979 €, payable en dix fois sans frais, avec 30 % de remise sur un accessoire éligible. L'enseigne n'affiche pas de prix barré, mais c'est l'un des OLED de grande marque les plus abordables du moment.
✅ Le produit en bref :
- OLED 55 pouces, modèle 2026, en 120 Hz
- Google TV et traitement d'image Sony pensé pour le cinéma
- Paiement en dix fois sans frais et -30 % sur un accessoire éligible chez Boulanger
LG OLED C6 : la référence de LG en 55 pouces passe à 1 048 €
La série C est depuis des années l'OLED le plus populaire de LG, et le C6 de 2026 ne déroge pas à la règle : c'est le numéro un des ventes d'écrans OLED sur Amazon. Notre test du LG OLED C6 estimait qu'il brouillait la hiérarchie de la marque, tant il se rapproche des modèles plus haut de gamme. Cette version de 55 pouces passe à 1 048 € au lieu de 1 205 €. Attention, elle est vendue et expédiée par Son-Vidéo sur la marketplace d'Amazon, un revendeur spécialisé reconnu, mais pas par Amazon lui-même.
✅ Le produit en bref :
- OLED evo 55 pouces, modèle 2026
- Testé par Clubic : un OLED qui se rapproche du haut de gamme de LG
- Numéro un des ventes d'écrans OLED sur Amazon, vendu par Son-Vidéo
Philips 55OLED911 : OLED+, Ambilight et son Bowers & Wilkins à 1 599 €
Le Philips OLED911 est le téléviseur le plus haut de gamme de cette sélection, et il se distingue par des atouts que l'on ne retrouve pas ailleurs. Il associe une dalle OLED+ à l'Ambilight, qui prolonge l'image par des éclairages LED sur le mur, à un système audio conçu avec Bowers & Wilkins et au processeur d'image Philips dopé à l'IA, le tout en 120 Hz. Boulanger le propose à 1 599 € au lieu de 1 899 €, avec six mois de Disney+ offerts et 30 % de remise sur un accessoire éligible, de quoi transformer un salon en véritable salle de cinéma.
✅ Le produit en bref :
- OLED+ 55 pouces avec Ambilight, en 120 Hz
- Son conçu avec Bowers & Wilkins et traitement d'image par IA
- Six mois de Disney+ offerts et -30 % sur un accessoire chez Boulanger
OLED, Mini LED ou QLED : quelle technologie choisir pendant le Black Friday ?
L'OLED reste la référence pour la qualité d'image : chaque pixel s'éclaire seul, ce qui offre des noirs parfaits et un contraste infini, idéal pour les films regardés dans une pièce sombre. Le Mini LED, qu'on retrouve chez Samsung sous le nom de Neo QLED ou chez TCL, s'en approche en découpant le rétroéclairage en centaines de zones, avec l'avantage d'une luminosité plus élevée dans un salon très lumineux et d'un prix plus contenu en grande taille. Le QLED classique reste enfin la solution la plus abordable, très correcte pour un usage quotidien. Si l'OLED vous tente, notre sélection de TV OLED en promotion regroupe d'autres offres.
Côté jeu vidéo, un écran capable de monter à 120 Hz ou 144 Hz, avec des ports HDMI 2.1 et la prise en charge du VRR, garantit une meilleure fluidité sur PS5, Xbox Series X ou PC. C'est le cas de la plupart des modèles de cette sélection, du TCL 65Q6C au Hisense 75E7Q Pro en passant par les OLED de Samsung, LG et Sony.
Quelle taille de téléviseur choisir pour son salon ?
La bonne diagonale dépend surtout de la distance entre le canapé et l'écran. En 4K, on peut s'installer assez près sans distinguer les pixels : un 55 pouces convient bien à une distance d'environ deux mètres, un 65 pouces à deux mètres et demi, et un 75 pouces devient vraiment intéressant au-delà de trois mètres. Les grandes diagonales ont aussi l'avantage de s'être nettement démocratisées, comme le montrent les modèles de 65 et 75 pouces de cette sélection.
Avant de commander, pensez à vérifier la date de livraison, certains téléviseurs étant expédiés avec plusieurs jours de délai, et à profiter des services proposés par les marchands, comme la livraison avec déballage et la reprise de l'ancien appareil. Pour suivre les autres offres du moment, notre direct Black Friday est mis à jour en continu.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.