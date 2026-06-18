Un OLED de série C qui regarde la gamme G dans les yeux ? C’est toute la promesse du LG OLED77C6. Avec sa dalle Tandem réservée aux grandes diagonales, ce 77 pouces ne joue pas tout à fait le même rôle que les autres C6. Et c’est précisément ce qui le rend intéressant.
Meilleurs prix
- Dalle OLED Tandem très lumineuse sur cette diagonale de 77 pouces
- Excellente fidélité colorimétrique en SDR comme en HDR
- Contraste OLED parfait, noirs profonds et détaillés
- Très bon rendu HDR, plus proche de la série G que des anciennes séries C
- Traitement vidéo Alpha 11 convaincant
- Quatre entrées HDMI 2.1 complètes
- WebOS complet et fluide
- Consommation maîtrisée pour un 77 pouces
- Toujours pas de HDR10+, ni de décodage DTS
- Audio intégré trop limité pour une telle diagonale
- Dalle brillante sensible aux reflets directs
- BT.2020 encore en retrait face aux meilleurs QD-OLED
- Télécommande non rétroéclairée
Chez LG, la série C a toujours été l’OLED du juste équilibre : plus ambitieuse qu’un modèle d’entrée de gamme, moins élitiste qu’un téléviseur Gallery, mais suffisamment complète pour séduire aussi bien les cinéphiles que les joueurs. Une valeur sûre, en somme, presque devenue une évidence d’une génération à l’autre.
Le LG OLED77C6 vient pourtant bousculer cette formule. Dans cette diagonale de 77 pouces (comme sur celle de 83 pouces), il profite d’une dalle OLED Tandem plus lumineuse et du processeur Alpha 11 AI 4K Gen 3, deux éléments qui le rapprochent clairement du très haut de gamme maison. Sur le papier, le C6 conserve donc son étiquette de modèle polyvalent, mais il semble bien décidé à marcher sur les plates-bandes de la série G.
Tout l’enjeu de ce test est là : vérifier si cette montée en gamme se ressent réellement à l’image et au quotidien, ou si LG conserve encore assez d’écart pour préserver sa hiérarchie. Entre home cinéma, HDR, jeu vidéo en 4K jusqu’à 165 Hz et expérience webOS, le 77C6 a de sérieux arguments.
LG OLED C6 : performances et qualité d'image
Nos mesures
Le LG OLED77C6 n’est pas tout à fait un C6 comme les autres. C’est même le point le plus important à retenir avant de passer aux mesures. Sur les diagonales inférieures, la série C6 reste dans la continuité logique des précédentes générations : un OLED polyvalent, très bien équipé, mais encore clairement placé sous la série G. En 77 et en 83 pouces, c'est autre chose. Cette version profite en effet d’une dalle OLED Tandem plus ambitieuse associée au processeur Alpha 11 AI 4K Gen 3 et à la technologie Hyper Radiant Color, des éléments que l'on retrouve sur la série G.
Cette différence entre les diagonales n’est pas anodine. Depuis plusieurs années, la série C constitue l’un des meilleurs points d’équilibre du catalogue OLED de LG, avec un écart assez net face aux séries G. Avec ce 77C6, LG réduit sensiblement cette distance. L’objectif n’est plus seulement d’offrir un très bon OLED grand format, mais de proposer une expérience encore plus premium avec un TV mieux armé pour affronter une concurrence devenue très agressive sur les grandes diagonales, notamment du côté des QD-OLED et des meilleurs MiniLED.
L’enjeu de cette partie image est donc assez simple : vérifier si le LG OLED77C6 se contente d’être une grande série C mieux équipée, ou s’il franchit réellement un cap suffisant pour venir marcher sur les plates-bandes de la série G.
Cliquez ici pour voir nos mesures SDR
Nos mesures confirment rapidement que le LG OLED77C6 se situe à un niveau très élevé, aussi bien en SDR que, comme nous allons le voir ensuite, en HDR.
L’échelle de gris se montre elle aussi particulièrement bien tenue. Nous avons mesuré un Delta E moyen de seulement 0,9, avec une température moyenne de couleur à 6343 K. L’image tire donc très légèrement vers le chaud par rapport à la référence D65, fixée à 6500 K, mais l’écart demeure faible et cohérent avec l’approche cinéma du mode Filmmaker. Le gamma moyen, relevé à 2,409, se montre également très proche de la cible, avec une courbe globalement stable malgré une très légère variation dans les niveaux les plus clairs. Rien qui ne vienne perturber la lisibilité de l’image ou la progressivité des nuances.
En mode Filmmaker, le téléviseur affiche déjà une excellente justesse colorimétrique en sortie de carton, avec un Delta E moyen relevé à 1,49 et un maximum à 2,27. On reste donc très largement sous le seuil de 3, généralement retenu comme limite au-delà de laquelle les dérives deviennent perceptibles à l’œil nu. Autrement dit, le C6 est immédiatement exploitable dans un mode fidèle, sans nécessiter de calibration pour obtenir une image équilibrée.
La suite de nos mesures en HDR
Le passage au HDR confirme cette excellente maîtrise. Toujours en mode Filmmaker, le téléviseur s'affiche avec un Delta E moyen de 0,64, avec un maximum limité à 1,78.
C’est tout simplement excellent pour un téléviseur non calibré. Les couleurs restent donc très fidèles, y compris dans un contexte HDR où les dérives peuvent rapidement devenir plus visibles. LG ne cherche pas ici à flatter artificiellement l’œil avec une saturation excessive ou une balance trop froide : l’image reste précise, naturelle et très bien contrôlée.
Le suivi EOTF se montre lui aussi sérieux. La courbe reste proche de la référence sur l’essentiel de la plage lumineuse, avant une gestion progressive des très hautes lumières. Le téléviseur ne donne pas l’impression d’éclaircir inutilement l’image pour produire un rendu plus spectaculaire que fidèle. Il préserve au contraire une bonne cohérence globale, avec un tone mapping qui accompagne la montée en luminance sans écraser prématurément les détails dans les hautes lumières.
La luminosité constitue évidemment le point le plus attendu de cette version 77 pouces. Et sur ce terrain, le C6 change clairement de catégorie. Nous avons relevé un pic lumineux d’environ 2045 cd/m² en HDR, avec une tenue très élevée sur les petites fenêtres. Le téléviseur atteint environ 2150 cd/m² à 1, 2 et 5 %, et reste encore au-dessus des 2000 cd/m² sur une fenêtre de 10 %. Pour un OLED de série C, ces valeurs sont particulièrement impressionnantes et montrent bien l’apport de la dalle Tandem sur cette diagonale.
La baisse devient plus marquée lorsque la surface lumineuse augmente, ce qui reste logique pour un téléviseur OLED en raison de l'ABL. Le 77C6 descend autour de 950 cd/m² sur une fenêtre de 25 %, environ 520 cd/m² à 50 %, 380 cd/m² à 75 %, puis près de 340 cd/m² en plein écran.
La couverture colorimétrique est également d’un très bon niveau. Le DCI-P3 est quasiment entièrement couvert, avec 99,65 %, ce qui garantit une restitution très large des couleurs utilisées par la majorité des contenus HDR actuels. Le BT.2020 atteint pour sa part 81,1 %. C’est une valeur solide pour une dalle WOLED, mais elle rappelle aussi que les meilleurs QD-OLED conservent un avantage sur l’extension du gamut et le volume colorimétrique dans les teintes les plus saturées.
Dans l'ensemble, ces résultats changent clairement la lecture de ce nouveau téléviseur. Le LG OLED77C6 reste une série C par son design, son audio et son approche générale, mais ses performances d’image le rapprochent beaucoup plus du haut de gamme LG qu’on aurait pu l’imaginer. Sa luminosité HDR, sa fidélité colorimétrique et la qualité de son suivi EOTF en font un OLED grand format particulièrement convaincant, capable de conserver les qualités historiques de la technologie tout en gagnant le punch qui manquait parfois aux générations précédentes.
La comparaison avec les LG OLED C5 et LG OLED G5 que nous avions testés l’an passé permet de mieux situer ce 77C6. Face au C5, le saut est net : la fidélité SDR reste du même ordre, mais le nouveau venu prend très largement l’avantage en HDR, aussi bien sur la justesse colorimétrique que sur la luminosité. Là où le C5 plafonnait autour de 1 100 cd/m² sur une fenêtre de 10 % et restait plus limité en plein écran, le C6 dépasse les 2 000 cd/m² sur les petites fenêtres et conserve environ 340 cd/m² sur une mire pleine. Le rapprochement avec le G5 est tout aussi parlant.
- Image équilibrée, belle gestion des noirs et du HDR
- Calibration d'usine soignée
- Expérience gaming au top (HDMI 2.1, VRR, G-Sync, 144 Hz, faible input lag)
- Un saut générationnel réussi avec le Tandem OLED
- Un rendu amélioré sur les couleurs et hautes lumières
- Mise à l’échelle des contenus maitrisée
Le modèle Gallery conserve une avance en luminosité pure, avec 2 476 cd/m² à 10 % et 409 cd/m² en plein écran, mais l’écart se resserre nettement. Autrement dit, le LG OLED77C6 ne remplace pas totalement un G5 dans la hiérarchie LG, mais il enterre clairement l’idée d’une série C simplement "raisonnable". Sur cette diagonale, il vient occuper un territoire beaucoup plus premium que son prédécesseur direct.
Nos impressions sur le rendu à l'image
Les mesures annonçaient un téléviseur performant ; le visionnage confirme surtout que le LG OLED77C6 n’a plus grand-chose d’un OLED de série C "classique" lorsqu’il s’agit de HDR. Sur cette diagonale de 77 pouces, l’image gagne clairement en ampleur, mais aussi en intensité. Les noirs restent parfaitement profonds, comme toujours avec l’OLED, mais ils ne constituent plus l'argument principal de cette série en matière d'image. Ce C6 impressionne davantage par sa capacité à faire jaillir les hautes lumières, à donner de l’éclat aux reflets et à renforcer la lisibilité des scènes lumineuses sans perdre la précision attendue d’un modèle LG.
C’est sans doute dans les contenus HDR bien maîtrisés que l’évolution se remarque le plus. Les sources lumineuses ponctuelles, les éclats métalliques, les flammes, les néons ou les ciels très contrastés gagnent en impact, avec un rendu plus démonstratif que sur les précédentes séries C. Le téléviseur ne se contente pas d’afficher une image plus claire : il donne davantage de matière aux éléments lumineux, avec un relief plus marqué et une sensation de dynamique et de profondeur très convaincante. Le bond face au C5 se ressent immédiatement dans ce type de scènes.
Surtout, cette montée en puissance ne se fait pas au détriment de la cohérence générale. Le 77C6 conserve une image très propre, bien tenue, avec une colorimétrie naturelle en mode Filmmaker et une gestion HDR qui évite de trop forcer le trait. Le rendu est équilibré, les tons chair ne basculent pas dans l’excès, et les scènes sombres gardent cette profondeur caractéristique de l’OLED, sans halo ni blooming autour des objets lumineux.
La grande diagonale joue évidemment un rôle important dans cette perception. En 77 pouces, le moindre progrès en luminosité et en traitement HDR devient plus visible, surtout sur les films de science-fiction, les scènes nocturnes ou les séquences très contrastées. Le téléviseur donne alors une vraie impression de projection domestique, avec une image large, enveloppante, mais toujours très précise. Le format renforce clairement l’immersion, sans faire ressortir de faiblesse majeure sur les contenus 4K de bonne qualité.
Le traitement vidéo confié au processeur Alpha 11 se montre également convaincant. Les contenus 4K propres sont restitués avec beaucoup de finesse, sans accentuation excessive des contours. Les sources plus compressées profitent d’un nettoyage efficace, même s’il faudra évidemment rester raisonnable avec les réglages de netteté et de réduction de bruit pour ne pas obtenir une image trop artificielle. Sur la diffusion des matches de Coupe du monde sur M6 par exemple, l'image est fluide et suffisamment nette, mais pas toujours aussi précise que ce que l'on peut attendre. En effet, sur une diagonale aussi grande, les limites des flux de streaming trop compressés restent visibles, mais le C6 parvient généralement à préserver une image stable, détaillée et agréable à regarder.
Les dégradés constituent aussi un point intéressant. Les précédents OLED de LG pouvaient encore montrer quelques limites sur certaines transitions difficiles, notamment dans les ciels, les fonds sombres ou les aplats colorés. Le 77C6 semble progresser sur ce terrain, avec des transitions plus douces et moins de banding visible sur les contenus bien masterisés. Tout n’est pas parfait pour autant : certaines scènes très exigeantes, notamment dans les rouges profonds ou les très basses lumières, peuvent encore laisser apparaître des transitions un peu moins naturelles, comme nous l'avons constaté dans Blade Runner 2049. Néanmoins, l’image paraît globalement plus propre et plus fluide dans ses nuances.
Face aux QD-OLED, la comparaison reste intéressante. Le LG OLED77C6 impressionne par sa luminosité, sa justesse et la profondeur de ses noirs, mais les modèles Samsung conservent encore un avantage sur certaines couleurs très saturées. Les néons, les flammes, les effets colorés ou les éclairages très vifs peuvent paraître un peu plus éclatants sur un QD-OLED haut de gamme. Cela ne rend pas l’image du LG terne, loin de là, mais cela rappelle que la technologie WOLED, même dans cette version Tandem avec Hyper Radiant Color, ne domine pas tous les terrains.
Enfin, en pièce sombre, le C6 est clairement dans son élément. Le contraste natif de l’OLED, l’absence de blooming et la luminosité accrue de la dalle Tandem produisent une image très spectaculaire, avec des scènes nocturnes profondes, des hautes lumières plus intenses et des détails bien préservés dans les zones sombres. C’est sans doute dans ces conditions que le 77C6 se rapproche le plus de la série G.
En pièce lumineuse, le bilan reste bon, mais plus nuancé. La réserve de luminosité permet de conserver une image lisible, bien mieux qu’avec une ancienne série C, mais la dalle brillante demeure sensible aux reflets directs. Une fenêtre face à l’écran ou une lampe mal placée peuvent encore gêner le visionnage avec une teinte violacée bien visible.
Expérience au quotidien
Au-delà de sa dalle plus ambitieuse, le LG OLED77C6 reste avant tout un téléviseur de série C dans son approche générale : un modèle pensé pour tout faire, et pour le faire avec un minimum de compromis.
Audio
C’est probablement ici que le LG OLED77C6 rappelle le plus franchement son appartenance à la série C. L’image gagne en ambition, la luminosité progresse, la diagonale invite à une vraie expérience cinéma, mais la partie sonore reste plus classique. Le système intégré suffit pour regarder une émission, suivre une série ou profiter de contenus du quotidien, avec des dialogues correctement mis en avant et une restitution globalement claire. Pour un usage courant, il n’y a donc rien de rédhibitoire.
En revanche, l’écart se creuse dès que l’on cherche à exploiter pleinement le potentiel home cinéma du téléviseur. Sur un 77 pouces aussi immersif, on attend naturellement davantage d’ampleur, de profondeur et de matière dans le bas du spectre. Les effets Atmos restent contenus, la scène sonore manque de verticalité et les basses n’ont pas l’assise nécessaire pour accompagner les bandes-son les plus spectaculaires. Le résultat demeure propre, mais il ne suit pas tout à fait le niveau d’ambition de l’image.
L’ajout d’une barre de son, ou mieux encore d’un véritable ensemble home cinéma, paraît donc presque évident avec un tel modèle. LG conserve bien sûr ses passerelles maison, notamment avec les barres de son compatibles WOW Orchestra, capables d’associer les haut-parleurs du téléviseur à ceux du système externe. C’est une piste intéressante pour renforcer la scène sonore sans perdre l’intégration logicielle de l’écosystème LG.
Interface et fonctionnalités
WebOS continue d’évoluer dans une direction très complète, avec une interface qui se rapproche de plus en plus d’un véritable hub multimédia. L’écran d’accueil donne accès aux principales applications de streaming, aux entrées HDMI, aux recommandations de contenus, aux profils utilisateurs et aux services maison de LG. L’ensemble est riche et un peu chargé, mais facile à vivre une fois qu'on a l'habitude de l'interface.
La Magic Remote conserve un avantage assez unique sur le marché grâce à son pointeur gyroscopique. Pour naviguer dans les menus, taper une recherche ou passer rapidement d’une application à l’autre, ce système reste très efficace, surtout sur une interface aussi fournie. On peut toujours préférer la sobriété de télécommandes plus minimalistes, mais celle de LG garde une vraie pertinence au quotidien. Son principal défaut reste plus matériel que fonctionnel : l’absence de rétroéclairage, toujours regrettable sur un téléviseur de ce niveau.
LG continue aussi de pousser ses fonctions d’intelligence artificielle, avec des recommandations personnalisées, des réglages automatiques selon les contenus, la reconnaissance de plusieurs voix et la possibilité de générer certains fonds d’écran. Comme souvent avec ce type de fonctions, tout n’est pas indispensable, et certaines propositions relèvent davantage de l’habillage que d’une révolution d’usage. L’ensemble participe néanmoins à rendre l’expérience plus personnalisable, notamment dans un foyer où plusieurs profils utilisent le même téléviseur.
Enfin, le catalogue d’applications ne pose pas de difficulté particulière. Les grands services de streaming sont présents, l’interface reste fluide, et la compatibilité avec AirPlay, Chromecast et les assistants vocaux facilite l’intégration du téléviseur dans un environnement connecté plus large. LG promet également plusieurs années de mises à jour de webOS, un argument qui pèse de plus en plus au moment de choisir un téléviseur haut de gamme, tant les plateformes embarquées vieillissent parfois plus vite que les dalles elles-mêmes.
Gaming
La série C conserve ici l’un de ses terrains de prédilection. Le LG OLED77C6 coche pratiquement toutes les cases attendues d’un téléviseur gaming moderne : quatre entrées HDMI 2.1, prise en charge du VRR, de l’ALLM, compatibilité FreeSync Premium Pro et G-Sync, mode faible latence et affichage 4K jusqu’à 165 Hz. Pour les consoles de salon, le plafond restera naturellement fixé à 120 Hz, mais les joueurs PC disposent ici d’une marge supplémentaire bienvenue.
|L'input lag sur le LG OLED C6
|Mode Jeu
|Mode Standard
|Input lag mesuré (à 60 Hz)
|12,9 ms
|88,9 ms
Avec 12,9 ms mesurés à 60 Hz avec l'optimiseur de jeu, le C6 se montre parfaitement réactif pour une utilisation console. Le mode Standard grimpe en revanche à 88,9 ms, ce qui confirme l’intérêt du mode dédié au gaming.
Le Game Optimizer reste l’un des tableaux de bord les plus pratiques du marché. Il permet de vérifier rapidement la fréquence d’affichage, l’activation du VRR, le mode d’image utilisé ou certains réglages spécifiques au type de jeu. Les options destinées à éclaircir les zones sombres, à ajuster la latence ou à modifier le rendu selon les genres peuvent être utiles, à condition de ne pas trop dénaturer l’image.
Consommation électrique
Comme à notre habitude, pour évaluer la consommation du LG OLED77C6, nous avons diffusé une mire blanche occupant 10 % de la surface de l’écran, calibrée à 150 cd/m². Dans ces conditions, le téléviseur consomme 55,9 W. Rapportée à la surface de la dalle de 77 pouces, cette mesure donne une consommation relative de 34,2 W/m². Il s'agit d'une valeur particulièrement contenue qui se place parmi les plus basses que nous ayons mesurées, signe que cette nouvelle dalle OLED a fait beaucoup de progrès sur ce point. Bien sûr, comme toujours, la consommation varie fortement selon le contenu affiché et la luminosité réellement demandée à la dalle.
Design et connectiques
Le LG OLED77C6 ne cherche pas à se faire passer pour un modèle Gallery. C’est même l’un des points qui permet encore de distinguer assez clairement cette grande série C des références plus haut de gamme de LG. Là où la série G mise sur une intégration murale plus statutaire, avec un châssis pensé pour se fondre au plus près du mur, le C6 conserve une approche plus traditionnelle : un téléviseur fin, élégant, bien fini, mais d’abord conçu pour s’installer simplement sur un meuble TV.
La face avant reste évidemment très épurée. Comme souvent avec l’OLED, les bordures sont réduites au minimum et la dalle occupe presque toute l’attention. Sur une diagonale de 77 pouces, c'est important : le téléviseur impose forcément sa présence dans une pièce, mais évite d’ajouter du superflu autour de l’image, à contrario d'un Samsung S99H qui fait le pari opposé.
Le pied central facilite l’installation sur un meuble, ce qui n’est pas anodin sur une diagonale aussi généreuse.
Côté connectique, LG conserve l’un de ses grands avantages face à une partie de la concurrence. Le téléviseur dispose de quatre entrées HDMI 2.1, toutes capables d’accueillir les signaux les plus exigeants. Cela permet de brancher simultanément une console PlayStation 5, une Xbox Series, un PC gaming et une barre de son en eARC, sans devoir arbitrer entre des ports plus ou moins complets. Sur un téléviseur aussi orienté polyvalence, ce choix reste très appréciable.
Le reste de la connectique couvre l’essentiel des usages attendus sur un téléviseur haut de gamme. On retrouve notamment des ports USB pour la lecture de contenus multimédias ou l’alimentation de petits accessoires, une sortie audio optique, un port Ethernet, ainsi que les entrées antenne et satellite. La connectivité sans fil repose sur le Wi-Fi et le Bluetooth.
La prise en charge du VRR, de l’ALLM, du 4K à haute fréquence et de l’eARC renforce cette impression de produit pensé pour durer. À cela s’ajoutent les connectiques plus classiques, avec les ports USB, la sortie optique, l’Ethernet, les entrées antenne et satellite, ainsi que la connectivité sans fil. Rien de réellement surprenant, mais l’ensemble couvre largement les usages attendus sur un téléviseur haut de gamme.
Il faut également rappeler les absences habituelles chez LG. Le C6 ne prend toujours pas en charge le HDR10+, ce qui reste regrettable pour les utilisateurs qui veulent couvrir l’ensemble des formats HDR dynamiques, même si le Dolby Vision demeure largement installé dans l’écosystème du streaming et du Blu-ray UHD. L’absence de DTS pourra également gêner ceux qui lisent régulièrement leurs fichiers locaux ou certains disques avec une piste audio encodée dans ce format.
Dans l’ensemble, le LG OLED77C6 confirme donc son positionnement hybride. Sa connectique est irréprochable pour le jeu comme pour le home cinéma moderne, son design reste élégant et bien maîtrisé, mais il ne cherche pas à rivaliser avec l’approche plus premium et plus murale de la série G. Une frontière subsiste donc encore clairement entre les deux gammes, même si elle se fait beaucoup plus mince dès que l’on revient à l’image.
Test LG OLED C6 : l'avis de Clubic
Le LG OLED77C6 n’est pas seulement une évolution annuelle de plus dans une série C déjà bien installée. Sur cette diagonale de 77 pouces, LG change clairement la nature du produit. La dalle Tandem, la technologie Hyper Radiant Color et le processeur Alpha 11 AI 4K Gen 3 permettent au téléviseur de franchir un cap très net en HDR, avec une luminosité largement supérieure à celle du C5, une fidélité colorimétrique remarquable et un rendu à l’image qui se rapproche franchement de ce que l’on attend habituellement d’un modèle de série G. Évidemment, nous aurions aimé que ces raffinements descendent un peu plus dans la gamme, sur les diagonales de 55 et 65 pouces notamment… peut-être l'année prochaine ?!
Surtout que ce rapprochement ne signifie pas pour autant que le C6 efface totalement la hiérarchie LG. La série G conserve encore une avance sur la luminosité pure et bien évidemment sur le design. Mais c’est précisément ce qui rend ce 77C6 intéressant : il ne cherche pas à devenir un G déguisé, il pousse simplement la formule C plus loin que prévu, jusqu’à brouiller la frontière entre les deux gammes.
À l’usage, le téléviseur se montre particulièrement convaincant. Les contenus HDR profitent d’un vrai regain d’intensité, les noirs restent impeccables, le traitement vidéo est solide, webOS demeure complet, et l’expérience gaming reste l’une des plus abouties du marché avec quatre HDMI 2.1, le VRR, l’ALLM et la 4K jusqu’à 165 Hz. Les limites sont plus classiques : reflets encore visibles en pièce lumineuse, absence de HDR10+ et de DTS, télécommande toujours non rétroéclairée, et son intégré qui mérite rapidement le renfort d’une barre de son.
Le LG OLED77C6 s’impose donc comme l’un des grands OLED les plus intéressants de sa génération. Il ne remplace pas totalement une série G pour qui cherche le maximum de luminosité et une intégration murale plus premium, mais il réduit fortement l’écart avec le haut de gamme LG tout en conservant l’esprit polyvalent de la série C. Un excellent OLED grand format, plus ambitieux que jamais, et probablement l’un des meilleurs compromis de la gamme LG pour les amateurs de cinéma comme pour les joueurs.
- Dalle OLED Tandem très lumineuse sur cette diagonale de 77 pouces
- Excellente fidélité colorimétrique en SDR comme en HDR
- Contraste OLED parfait, noirs profonds et détaillés
- Très bon rendu HDR, plus proche de la série G que des anciennes séries C
- Traitement vidéo Alpha 11 convaincant
- Quatre entrées HDMI 2.1 complètes
- WebOS complet et fluide
- Consommation maîtrisée pour un 77 pouces
- Toujours pas de HDR10+, ni de décodage DTS
- Audio intégré trop limité pour une telle diagonale
- Dalle brillante sensible aux reflets directs
- BT.2020 encore en retrait face aux meilleurs QD-OLED
- Télécommande non rétroéclairée
Toutes les mesures réalisées dans le cadre de ce test ont été enregistrées avec le logiciel CalMAN Ultimate, une sonde Calibrite Display Plus HL et un boîtier de mesure d'Input Lag Leo Bodnar.
Fiche technique LG OLED C6
Résumé
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|WOLED
|Compatibilité HDR
|HGiG, HLG, HDR10, Dolby Vision
|Fréquence de rafraîchissement
|120Hz
|Fréquence de rafraichissement maximal
|165 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|40
|Système d'exploitation
|WebOS
Affichage
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|WOLED
|Type de dalle
|OLED
|Processeur vidéo
|Alpha 11 AI Processor 4K Gen3
|Compatibilité HDR
|HGiG, HLG, HDR10, Dolby Vision
|Fréquence de rafraîchissement
|120Hz
|Fréquence de rafraichissement maximal
|165 Hz
|Autres
|Mode Filmmaker
Audio
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|40
|Nombre de haut-parleurs
|4
|Dolby Atmos
|Oui
|Synchronisation audio
|WOW Orchestra
Connectique
|Nombre de ports HDMI
|4
|Standard HDMI
|HDMI 2.1
|ARC / eARC
|eARC
|ALLM
|Oui
|Synchronisation dynamique
|VRR, G-Sync
|Autres entrées
|2x USB-A, 1x Ethernet, 1x CI+, 2 x Antenne TV
|Autres sorties
|1x HDMI ARC/ eARC, 1x casque, 1x optique (SPDIF)
|Autres fonctions
|CEC, QMS
Connectivité
|Système d'exploitation
|WebOS
|Bluetooth
|Oui
|Norme Bluetooth
|5.3
|Wi-Fi
|Oui
|Norme Wi-Fi
|6 (AX)
|Assistant vocal
|Google Assistant, LG ThinQ
|Chromecast
|Oui
|Airplay 2
|Oui
Caracteristiques physiques
|Pied amovible
|Oui
|Compatibilité VESA
|Oui
Consommation électrique
|Consommation en veille
|0.5 W
|Classe énergie
|G | G (HDR)