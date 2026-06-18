Le LG OLED77C6 n’est pas seulement une évolution annuelle de plus dans une série C déjà bien installée. Sur cette diagonale de 77 pouces, LG change clairement la nature du produit. La dalle Tandem, la technologie Hyper Radiant Color et le processeur Alpha 11 AI 4K Gen 3 permettent au téléviseur de franchir un cap très net en HDR, avec une luminosité largement supérieure à celle du C5, une fidélité colorimétrique remarquable et un rendu à l’image qui se rapproche franchement de ce que l’on attend habituellement d’un modèle de série G. Évidemment, nous aurions aimé que ces raffinements descendent un peu plus dans la gamme, sur les diagonales de 55 et 65 pouces notamment… peut-être l'année prochaine ?!



Surtout que ce rapprochement ne signifie pas pour autant que le C6 efface totalement la hiérarchie LG. La série G conserve encore une avance sur la luminosité pure et bien évidemment sur le design. Mais c’est précisément ce qui rend ce 77C6 intéressant : il ne cherche pas à devenir un G déguisé, il pousse simplement la formule C plus loin que prévu, jusqu’à brouiller la frontière entre les deux gammes.



À l’usage, le téléviseur se montre particulièrement convaincant. Les contenus HDR profitent d’un vrai regain d’intensité, les noirs restent impeccables, le traitement vidéo est solide, webOS demeure complet, et l’expérience gaming reste l’une des plus abouties du marché avec quatre HDMI 2.1, le VRR, l’ALLM et la 4K jusqu’à 165 Hz. Les limites sont plus classiques : reflets encore visibles en pièce lumineuse, absence de HDR10+ et de DTS, télécommande toujours non rétroéclairée, et son intégré qui mérite rapidement le renfort d’une barre de son.



Le LG OLED77C6 s’impose donc comme l’un des grands OLED les plus intéressants de sa génération. Il ne remplace pas totalement une série G pour qui cherche le maximum de luminosité et une intégration murale plus premium, mais il réduit fortement l’écart avec le haut de gamme LG tout en conservant l’esprit polyvalent de la série C. Un excellent OLED grand format, plus ambitieux que jamais, et probablement l’un des meilleurs compromis de la gamme LG pour les amateurs de cinéma comme pour les joueurs.