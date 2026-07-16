Avec ses enceintes Z100, TCL entend simplifier radicalement l’accès au son home cinéma. Nous avons testé la configuration complète, composée de quatre enceintes et du caisson Z100-SW, afin de voir si Dolby Atmos FlexConnect tient réellement sa promesse d’une installation immersive, modulable et presque sans contrainte.
Les systèmes home cinéma sans fil ne manquent pas, mais ils conservent généralement une architecture assez classique : une barre de son ou un boîtier central, un caisson, puis deux enceintes arrière clairement identifiées. Avec ses Z100 et la technologie Dolby Atmos FlexConnect, TCL prend une autre direction : proposer un véritable système multicanal sans barre de son, sans amplificateur et avec une liberté de placement bien plus grande.
Toutes les Z100 sont identiques et ne possèdent pas de rôle prédéfini. C’est le téléviseur qui les localise dans la pièce, détermine leur fonction et répartit le son en fonction de leur position. Une enceinte peut ainsi renforcer la scène frontale, tandis qu’une autre se chargera davantage des effets arrière ou de hauteur.
Cette approche s’accompagne toutefois d’une condition non négociable : les Z100 ne remplissent leur fonction home cinéma qu’avec un téléviseur TCL compatible Dolby Atmos FlexConnect. Sans cela, elles conservent leur fonction d’écoute Bluetooth, mais perdent l’essentiel de leur intérêt.
- Installation/calibration extrêmement simples
- Spatialisation surround précise
- Dialogues bien ancrés à l’écran
- Système réellement modulaire
- Connexion parfaitement stable
- Caisson bien intégré et percutant
- Design élégant et finition soignée
- Réglages trop limités
- Dépendance aux téléviseurs TCL compatibles
- Tarif élevé pour la configuration complète
- Rendu parfois poussif à fort volume
- Effets verticaux diffus et dépendants de la pièce
- Musicalité en retrait
Disponible à environ 200 euros l’unité, le système peut être construit progressivement, avec une, deux ou quatre enceintes, auxquelles vient s’ajouter le caisson Z100-SW, facturé quant à lui 269 €. Nous avons éprouvé la configuration complète, composée de quatre Z100 et du caisson, avec le téléviseur TCL C8L (ou C89L). L’ensemble représente un investissement proche de 1 000 euros.
TCL Z100 : design et conception
Les Z100 prennent la forme d’enceintes verticales relativement compactes, qui mesurent environ 30 cm de haut pour un peu moins de 14 cm de large et de profondeur. Avec leur façade recouverte de tissu acoustique, leurs angles arrondis et leurs lignes assez douces, elles trouvent facilement leur place dans un salon.
Leur présence reste forcément notable lorsqu’on en installe quatre autour de la zone d’écoute, mais TCL a réussi à leur donner une apparence élégante. Les finitions sont également convaincantes et cohérentes avec leur tarif d’environ 200 euros par enceinte.
Une grille située sur le dessus laisse passer le son du haut-parleur orienté vers le plafond. Quelques commandes physiques permettent également de mettre l’enceinte sous tension, de modifier le volume ou de basculer entre les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Dans les faits, une fois le système installé avec le téléviseur, nous n’avons pratiquement jamais eu besoin d’y toucher.
Chaque Z100 doit cependant être branchée individuellement sur une prise secteur, tout comme le caisson. La configuration complète mobilise donc cinq prises. Cela ne nous a posé aucun problème dans notre pièce de test, mais pourra demander quelques rallonges ou une organisation particulière dans les salons les moins bien équipés.
Chaque enceinte repose sur une architecture 1.1.1 comprenant quatre transducteurs, dont un haut-parleur dirigé vers le haut pour les effets Dolby Atmos. TCL annonce une puissance maximale de 170 W par module.
Une installation presque déconcertante de simplicité
La simplicité constitue sans aucun doute le principal argument des Z100. Après avoir branché les quatre enceintes et le caisson, notre TCL C8L les a rapidement détectés et associés. L’ensemble de l’opération, calibration comprise, nous a demandé environ cinq minutes et s’est déroulé sans le moindre accroc.
Le téléviseur demande simplement de renseigner la distance qui le sépare du canapé. Les enceintes diffusent ensuite une série de signaux sonores, que le système analyse afin de déterminer leur emplacement relatif et de répartir les différents canaux.
Une représentation de l’installation apparaît à l’écran une fois la procédure terminée. Celle-ci reste extrêmement simplifiée : elle permet bien de distinguer les deux enceintes placées à l’avant et les deux modules arrière, mais ne reproduit pas exactement leur position réelle dans la pièce. Nous sommes donc loin d’une véritable cartographie 3D précise du salon.
Cela ne semble pas avoir beaucoup d’importance pour le résultat. Nous avons essayé plusieurs agencements, notamment avec des enceintes placées de manière volontairement asymétrique et à différentes hauteurs. FlexConnect a continué à produire une scène sonore cohérente et des effets correctement localisés.
Dans notre disposition habituelle, les deux Z100 frontales étaient installées sur un meuble TV relativement bas, tandis que les enceintes arrière étaient placées plus haut. La pièce mesure environ 20 m², avec un plafond plat situé entre 3,50 et 4 mètres.
À aucun moment nous n’avons rencontré de perte de connexion, de décrochage ou de délai inhabituel au démarrage. Les enceintes se réveillent avec le téléviseur et le système est rapidement opérationnel, sans nécessiter une nouvelle intervention.
Un système fermé, mais parfaitement intégré
L’absence de boîtier central et de connexion HDMI simplifie considérablement l’installation. Elle implique toutefois la contrainte majeure évoquée en introduction : sans téléviseur TCL compatible Dolby Atmos FlexConnect, les Z100 conservent leur fonction d’écoute Bluetooth, mais perdent l’essentiel de leur intérêt, à savoir la calibration et la restitution home cinéma. Changer de marque de téléviseur dans quelques années signifie donc renoncer à leur principal argument. Cette limite pourrait toutefois s’atténuer avec le temps. Dolby Atmos FlexConnect n’a pas vocation à rester cantonné à TCL, et d’autres constructeurs pourraient adopter la technologie sur leurs futurs téléviseurs. Reste à savoir si les Z100 pourront alors fonctionner avec ces modèles ou si elles resteront durablement liées à l’écosystème de la marque. À ce stade, aucune garantie ne permet de compter sur une telle ouverture.
Le traitement audio, la calibration et l’ensemble des commandes sont directement intégrés au téléviseur. Aucune application mobile n’est nécessaire et la télécommande du C8L suffit pour gérer le volume, changer de mode sonore ou relancer l’étalonnage. Cette intégration fonctionne très bien au quotidien. L’absence d’application dédiée ne nous a jamais vraiment manqué. En revanche, les possibilités de personnalisation sont beaucoup trop limitées pour un ensemble de ce prix.
Lorsque les Z100 sont activées, l’égaliseur du téléviseur et l’interface Beosonic ne sont plus disponibles. Ironie de la situation : on perd l’interface audio la plus intéressante du C8L au moment précis où l’on branche le système sonore le plus ambitieux. Il reste possible de sélectionner différents profils, comme Film, Musique, Sport ou Standard, puis d’agir sur la clarté des dialogues, le niveau de détail dans les aigus et le niveau des basses. Et c’est à peu près tout.
Impossible de régler séparément le niveau des enceintes, d’ajuster la balance entre l’avant et l’arrière ou de moduler l’intensité des effets Dolby Atmos. On aurait également apprécié de pouvoir intervenir plus précisément sur le comportement du caisson.
TCL fait clairement le choix de l’automatisation. Ce parti pris conviendra parfaitement à ceux qui ne veulent jamais ouvrir un égaliseur, mais il risque de frustrer les utilisateurs plus pointilleux. C’est d’autant plus dommage que le rendu gagnerait parfois à être légèrement corrigé.
Une vraie bulle sonore, surtout avec quatre enceintes
Le TCL C8L ne démérite pas sur le plan audio, mais dès que les Z100 entrent en action, la comparaison tourne court. La scène sonore devient plus large, plus puissante et surtout bien plus enveloppante. Les pistes Dolby Atmos prennent une véritable dimension, avec des effets arrière faciles à localiser et des déplacements latéraux qui accompagnent naturellement l’action.
L’usage des haut-parleurs du téléviseur pour la scène centrale constitue l’une des meilleures idées du système. Les dialogues restent solidement attachés à l’image et parfaitement lisibles au milieu des effets, tandis que les transitions entre le C8L et les différentes enceintes sont généralement fluides sur les contenus correctement mixés.
Il n’est pas indispensable de commencer avec quatre Z100. Dans notre pièce, une paire placée à l’avant, de part et d’autre du téléviseur, apportait déjà davantage de largeur, de densité et de présence. Le passage à quatre modules ne change pas radicalement la puissance, mais rend la bulle beaucoup plus homogène et renforce nettement la sensation d’être entouré par le son.
C’est aussi dans cette configuration que FlexConnect révèle tout son intérêt. Même avec des enceintes placées à différentes hauteurs ou de manière asymétrique, la scène reste cohérente et ne semble pas déséquilibrée vers un point précis. Un placement logique reste préférable, mais le système tolère bien mieux les contraintes d’un salon qu’un ensemble aux canaux strictement définis.
Les haut-parleurs orientés vers le plafond donnent également de la hauteur à la restitution. Les effets Atmos ne sont donc pas qu’un argument marketing, même si leur localisation reste assez diffuse. Dans notre pièce, dotée d’un plafond plat situé entre 3,50 et 4 mètres, nous avons davantage perçu une scène qui s’élève qu’un son provenant précisément du plafond. Le résultat dépendra nécessairement de la hauteur et de la nature de celui-ci.
Le caisson complète le spectacle
Les quatre Z100 offrent déjà beaucoup plus de grave que le téléviseur seul et peuvent parfaitement être utilisées sans caisson. Mais une fois le Z100-SW ajouté, il devient difficile de revenir en arrière. Il apporte la profondeur, l’assise et l’impact physique qui manquent aux enceintes seules, sans se montrer envahissant ni facilement localisable dans la pièce.
Il a notamment donné une ampleur spectaculaire à la bande-son de Dune : Deuxième Partie. Son apport se fait toutefois davantage sentir lorsque le volume monte ; à faible niveau, il reste plus discret.
Dans un salon d’environ 20 m², l’ensemble dispose d’une réserve confortable et peut produire un rendu particulièrement démonstratif. À volume raisonnable, la restitution reste propre et lisible. En poussant davantage, le haut du spectre devient toutefois plus dur et légèrement criard.
Le Bravia Theatre Trio, associé au Sub 8 et aux Rear 9, conservait davantage de douceur et de maîtrise à très fort niveau. Il évolue cependant dans une catégorie tarifaire sans commune mesure : le système TCL reste très convaincant au regard de son prix.
Plus spectaculaire que véritablement musical
Par ailleurs, les Z100 sont avant tout conçues pour accompagner un téléviseur, et cela s’entend lors d’une écoute musicale attentive. Le système conserve une belle ampleur, une dynamique généreuse et un caisson bien intégré. Le mode Musique améliore également le naturel des voix.
La restitution reste néanmoins assez démonstrative, avec un manque de chaleur et de séparation entre les instruments. Les voix peuvent aussi paraître légèrement projetées. Le Bravia Theatre Trio se montre nettement plus fin, mieux organisé et plus naturel sur ce terrain.
Les Z100 restent tout à fait adaptées à l'écoute musicale, mais avec un rendu simplement moins fin que sur un système dédié à cet usage. Elles acceptent par ailleurs une connexion Bluetooth directe, avec les quatre enceintes et le caisson réunis dans une véritable restitution stéréo. Il ne faut simplement pas les confondre avec un système hi-fi : leur priorité demeure l’immersion et le spectacle.
TCL Z100 : l’avis de Clubic
TCL réussit largement son pari principal : proposer une véritable expérience home cinéma multicanale sans barre de son, sans amplificateur et presque sans contrainte d’installation. En quelques minutes, les Z100 et leur caisson sont détectés, calibrés et prêts à l’emploi, avec une stabilité exemplaire au quotidien.
Le résultat est particulièrement convaincant sur les films et les séries. La scène sonore gagne nettement en ampleur, les effets arrière sont précis, les déplacements latéraux fluides et les dialogues restent solidement ancrés à l’écran grâce à l’implication des haut-parleurs du téléviseur. Le caisson complète efficacement l’ensemble en apportant l’assise et l’impact physique qui manquent aux enceintes seules.
Les limites apparaissent surtout lorsque l’on sort de cet usage. Les effets verticaux restent davantage diffus que précisément localisables, le haut du spectre peut devenir un peu dur à fort volume et la restitution musicale manque de chaleur et de séparation. Les possibilités de réglage sont également assez réduites.
La dépendance à un téléviseur TCL compatible reste enfin le principal frein. Investir près de 1 000 euros dans un système qui perd l’essentiel de ses fonctions home cinéma en cas de changement de marque mérite réflexion. Le tarif reste toutefois cohérent au regard de la simplicité et du niveau d’immersion proposés, d’autant qu’il est possible de commencer avec deux enceintes avant de compléter progressivement l’installation.
Pour les possesseurs d’un téléviseur TCL qui veulent une solution efficace, élégante et sans complexité, les Z100 constituent donc une proposition très séduisante. Elles ne remplacent pas un système hi-fi ni les ensembles home cinéma les plus raffinés, mais elles offrent un excellent compromis entre immersion, simplicité et prix.
- Installation/calibration extrêmement simples
- Spatialisation surround précise
- Dialogues bien ancrés à l’écran
- Système réellement modulaire
- Connexion parfaitement stable
- Caisson bien intégré et percutant
- Design élégant et finition soignée
- Réglages trop limités
- Dépendance aux téléviseurs TCL compatibles
- Tarif élevé pour la configuration complète
- Rendu parfois poussif à fort volume
- Effets verticaux diffus et dépendants de la pièce
- Musicalité en retrait
Fiche technique TCL Z100
Performances
|Puissance admissible
|170 W
Caractéristiques techniques
|Catégorie
|Passive
|Type d'enceinte
|Enceinte Tour de cou
|Nombre de haut-parleur Tweeter
|1
|Nombre de haut-parleur Medium
|1
|Nombre de haut-parleur Large bande
|1
|Nombre de haut-parleur Grave
|1
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|30.2cm
|Largeur
|13.8cm
|Profondeur
|13.3cm
|Poids
|2.6kg